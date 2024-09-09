｛ 2024年9月9日〜15日の運勢 ｝大人気のレジェンド占い師・水晶玉子先生が占う「プレミアムうさぎ占い」。各うさぎの今週の運勢はこちら。日々のくらしを楽しく生きるためのヒントにしてみてくださいね。⾃分のうさぎタイプを知る誇り高くマイペースライオンうさぎの今週の運勢好きだったことや頑張っていたことを、もう一度掘り下げてみて以前ハマっていたもの、努力していたことを、もう一度楽しんだり、もうひと頑張りし