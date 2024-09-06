アジア株は上昇、ナスダック下げ止まりで安堵感香港は台風で午前取引中止、午後も中止になる可能性大 東京時間11:06現在 香港ハンセン指数 17444.30（台風接近のため午前の取引中止） 中国上海総合指数 2791.53（+3.22+0.12%） 台湾加権指数 21327.53（+139.82+0.66%） 韓国総合株価指数 2555.31（-20.19-0.78%） 豪ＡＳＸ２００指数 8008.70（+26.32+0.33%） アジア株は韓国を除いて