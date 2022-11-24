「若者の酒離れ」は本当に起きているのだろうか。ジャーナリストの永井隆さんは「1回の飲酒量は減っているが、若者がお酒を飲まなくなったわけではない。『若者の酒離れ』を理由に若者ニーズを無視すれば、ヒット商品は生まれないだろう」という――。写真＝iStock.com／AzmanL「若者の酒離れ」は事実ではない？（※写真はイメージです） - 写真＝iStock.com／AzmanL■飲酒習慣は「20代男性19.4％、20代女性6.8％」近年、「若者の