「ザ・定番」年上の方にも喜ばれる贈り物Gift.1【伊藤久右衛門 宇治本店・茶房】宇治抹茶あんみつ「宇治抹茶あんみつ」4個入 3999円江戸時代から続く、京都・宇治の老舗お茶屋さん「伊藤久右衛門（いとうきゅうえもん）」。品質にこだわったお茶はもちろんのこと、宇治茶をより気軽に楽しめる本格的な和菓子や抹茶スイーツの数々が人気のお店です。「宇治抹茶あんみつ」は、数多くのメディアにも取り上げられる人気商品。宇治抹茶