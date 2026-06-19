SNS総フォロワー数72万人超え！　グラビア系インフルエンサー“溺れるボディ”乃真ゆのが悩殺ボディのすべてを解禁！　1st写真集『ゆのに溺れて』を2026年8月17日（月）に発売！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛／本社：東京都千代田区）は、SNS総フォロワー数72万人超えのグラビア系インフルエンサーとして注目を集める、グラビアアイドル・乃真ゆのの1st写真集『ゆのに溺れて』を2026年8月17日（月）に発売します。挑発的なポーズで見る者を悩殺する彼女が、1st写真集だからこそ挑戦した“初めて”の数々を本作で解禁です。

乃真ゆの本人が「初めての手ブラにも挑戦し、“今までで一番大胆に”シャワールームでガラスに身体を押し付けた撮影にも挑戦しました」と語る本作は、見る人を喜ばせることを真剣に考え抜いた意欲作。さらに、「下着のままシャワーを浴びるシーンを表紙に選びました。濡れた髪と水滴のついた肌をじっくり見てほしいです」ともコメント。期待が高まるような言葉で作品をアピールしています。

撮影地に選ばれたのは、インドネシア・バリ。南国ならではの開放的な雰囲気のなか、周囲を気にすることなく大胆になれるヴィラを貸し切り、撮影が行われました。

先行カットは、エスニック柄のワンピース、ボディが強調されるブルーのTバック、ネオンカラーが目を引く花柄のエプロン風ランジェリーにお尻が透けているシースルーショーツ、ピンクランジェリー着用の手ブラカット、キューを持つ大胆でセクシーなブラックのオープンヒップのオールインワンランジェリー、OLコスプレから展開のストッキング×清楚な白シャツの6枚。そのほか本編では、大胆なカットのオンパレード。ほぼ全裸に近い身体も披露しています。

「Amazon」、大阪の 「TSUTAYA EBISUBASHI」では、限定生写真付き特典をご用意しました。さらに、高画質PDFのダウンロード特典付き電子版も同時発売されます。加えて、発売記念イベントとして都内にてお渡し会を開催予定。本人のSNSにて情報発信されるのでぜひチェックしてください。「TSUTAYA EBISUBASHI」では、2026年8月17日（月）～8月30日（日）の期間、写真集のパネル展も実施され、会場で展示されたパネルの中からサイン入りパネルが抽選でプレゼントされるキャンペーンも同時開催となっています。

乃真ゆの コメント

私のずっと目標であった“写真集を出すこと”。

人生初の海外、そして人生初の写真集。

本当に夢を叶えることができて幸せです。

初めての手ブラにも挑戦しましたし、“今までで一番大胆に”、

シャワールームでガラスに身体を押し付ける撮影にも挑戦しました。

表紙には、下着のままシャワーを浴びるシーンを選びました。

濡れた髪と水滴のついた肌を、じっくり見てほしいです。

ページをめくるたびに新しい私に出会えるような写真集になったと思います。

私のすべてを詰め込みました。

たくさんの方に見ていただけたらうれしいです。

プロフィール

乃真ゆの（のま ゆの）

1999年11月20日生まれ。熊本県出身。

2025年より本格的にグラビアモデルとして活動開始。

現在はグラビア系インフルエンサーとして活動中。

Instagram：@nomayuno1120(https://www.instagram.com/nomayuno1120/)

X：@nomayuno1120(https://x.com/nomayuno1120)

TikTok（福岡マン名義）：＠nomayuno1120(https://www.tiktok.com/@nomayuno1120)

書誌情報

書名：乃真ゆの1st写真集 ゆのに溺れて

著者：乃真ゆの

撮影：田川雄一

定価：4,400円（本体4,000円＋税）

発売日：2026年8月17日（月）

仕様：A4判／128ページ

ISBN：978-4-04-738711-9

発行：株式会社KADOKAWA

購入特典・イベント情報

【Amazon.co.jp 限定特典】

生写真1枚付き

JANコード：4534993327197

https://www.amazon.co.jp/dp/B0H4VLBH2S

※特典はなくなり次第終了

大阪【TSUTAYA EBISUBASHI パネル展】

2026年8月17日（月）～2026年8月30日（日）

https://store.shopping.yahoo.co.jp/tsutaya-ebisubashi-n/nomayuno1st.html

https://ameblo.jp/tsutaya-4900/entry-12969847327.html

店舗購入は特典生写真1枚付き

※特典はなくなり次第終了

【電子版】

アザーカット（1枚）PDFデータ配信付き

発売日である2026年8月17日（月）からAmazonほか各ストアで販売

（C）KADOKAWA PHOTO／田川雄一