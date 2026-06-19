ROPE′ PICNICから、夏をもっとポジティブに楽しむ 日焼け「サンリオキャラクターズ」との特別なコレクション第一弾が登場。

株式会社ジュン

株式会社ジュン(本社：東京都港区、代表取締役社長：佐々木進、以下「ジュン」)が運営する、「ROPE' PICNIC（ロペピクニック）」は、株式会社サンリオ（本社：東京都品川区 以下「サンリオ」）のキャラクター「ハローキティ」「クロミ」「マイメロディ」（画像内「シナモロール」「ポムポムプリン」は第二弾にて７月発売予定）とコラボレーションした特別なサマーコレクションを展開いたします。

本コレクションは、2026年6月19日(金)よりジュン公式オンラインストア「J'aDoRe JUN ONLINE（ジャドール ジュン オンライン）」にて先行予約を開始し（※注 1）6月25日(木)より全国の「ROPE' PICNIC」店舗にて販売いたします。（※注 2）

お出かけ気分が高まるこれからの季節に向けて、太陽の明るさや前向きな気分をテーマにした「SUNNY SUMMER（サニーサマー）」をコンセプトに、毎日のあらゆるシーンに寄り添いながら、夏のはじまりを思い切り楽しめる全12型を展開。サングラス姿やサーフボード、アイスクリームと一緒に夏を満喫するキャラクターたちをデザインに取り入れ、それぞれの個性を活かした遊び心溢れるコレクションに仕上げました。親子でそれぞれお気に入りのキャラクターを選んで楽しめるキッズアイテムや、愛犬の可愛らしさを引き立てるドッグアイテムもラインアップ。

世代を超えて愛される「サンリオキャラクターズ」の魅力が詰まったコレクションで、ご家族や愛犬とともに夏のひとときをお楽しみいただけます。

＼第二弾の日焼け「サンリオキャラクターズ」スペシャルアイテムの発売が決定！／2026 年7月23日(木)からは、キャラクターを新たにした第二弾コレクション「TROPICAL SUMMER（トロピカルサマー）」がスタート！

第二弾は“暑さを楽しむ前向きな夏”をテーマに、フルーツのように色鮮やかでヘルシーなムードを表現したラインアップをお届けします。キャラクターには、大人気の「ハローキティ」に加え、新しく「シナモロール」と「ポムポムプリン」が仲間入り。一般発売に先駆け、2026 年7月16日(木)よりジュン公式オンラインショッピングストア「J'aDoRe JUN ONLINE（ジャドール ジュン オンライン）」にて先行予約を開始いたします。こちらもどうぞお楽しみに！

（注 1）6月19日(金)正午頃に予約開始予定です。

（注 2）各店舗、6月25日(木)の開店と同時に販売開始予定です。また、開店時間は店舗によって異なります。

スペシャルサイト :https://www.junonline.jp/special/26summer_sanriocharacters_ropepicnic/

「サンリオキャラクターズ × ROPE' PICNIC」ラインアップ

【サンリオキャラクターズ×ROPE' PICNIC】

ボーダーアソート透かしニットプルオーバー

品番：GDM16990

価格：\5,489（税込）

カラー：ホワイト(ハローキティ) / ブラック(クロミ) / ピンク(マイメロディ)

サイズ：フリー

左胸のサンリオキャラクターズの刺繍と、バックネックのロゴ刺繍がさりげないアクセントに。首元は大人っぽいスキッパーネック仕様なので、大人っぽくヘルシーに着こなせます。ざっくりとした透かし 編みは風通しも良く、暑い夏のお出かけにぴったりのアイテムです。

詳細を見る :https://www.junonline.jp/rope-picnic/product/tops/knit-sweater/GDM16990

【サンリオキャラクターズ×ROPE' PICNIC】

配色レイヤードトップス

品番：GDM16950

価格：\5,489（税込）

カラー：ホワイト×チャコール(ハローキティ) / ブラック×チャコール(クロミ) / ホワイト×ピンク(マイメロディ)

サイズ：フリー

トレンドのレイヤードスタイルが 1 枚で完成する、コンパクトトップスとキャミソールのセットアイテム。肩紐をリボン仕様にしたキャミソールが、コーディネイトにさりげない可愛らしさをプラスします。ご家族でそれぞれお気に入りのキャラクターを選んで、親子リンクコーデもお楽しみいただけます。

詳細を見る :https://www.junonline.jp/rope-picnic/product/tops/tshirt-cutsew/GDM16950

【サンリオキャラクターズ×ROPE' PICNIC】

フェイスモチーフビーズハンドル＆ショルダーミニバッグ

品番：GIX36110

価格：\5,489（税込）

カラー：ホワイト(ハローキティ) / ラベンダー(クロミ) / ピンク(マイメロディ)

サイズ：フリー

持っているだけで気分が上がる、サングラス姿がキュ ートなフェイスモチーフのミニバッグ。

大粒のミルキービーズハンドルがアクセントに。取り外しができるショルダーストラップ付きで、斜め掛けも可能。夏のレジャーやイベントなど、身軽にお出かけしたいシーンにぴったりです。

詳細を見る :https://www.junonline.jp/rope-picnic/product/bag/shoulder-bag/GIX36110

【サンリオキャラクターズ×ROPE' PICNIC】

折りたたみエコトートバッグ

品番：GII36180

価格：\2,200（税込）

カラー：ローズピンク(キティ) / ラベンダー(クロミ) / ピンク(マイメロディ)

サイズ：フリー

アイスクリームを手にしたキャラクターたちが愛らしいエコバッグ。折りたたんで収納できる内ポケットにも同様のアートが施されており、コンパクトにまとめた状態でも可愛らしいデザインを楽しめます。日常のお買い物にはもちろん、夏のレジャーや旅行時のサブバッグとしても活躍する、シーズンムード満点のアイテムです。

詳細を見る :https://www.junonline.jp/rope-picnic/product/bag/eco-bag/GII36180

【サンリオキャラクターズ×ROPE' PICNIC】

ハンドストラップ付き刺繍ポーチ

品番：GII36190

価格：\3,498（税込）

カラー：ローズピンク(キティ )/ ラベンダー(クロミ) / ピンク(マイメロディ)

サイズ：フリー

サングラスをかけた日焼け姿のサンリオキャラクターズの刺繍にときめくストラップ付きのミニポーチ。リ ップや小物をすっきり収納できる使いやすいサイズ感で、バッグインポーチとしてはもちろん、肩にかけてミニバッグとしてもお使いいただけます。

詳細を見る :https://www.junonline.jp/rope-picnic/product/wallet-accessory/pouch/GII36190

【サンリオキャラクターズ×ROPE' PICNIC】

ワンポイント刺繍フェイスタオル

品番：GII36210

価格：\1,980（税込）

カラー：ローズピンク(キティ) / ラベンダー(クロミ) / ピンク(マイメロディ)

サイズ：フリー

サンリオキャラクターズの刺繍がポップで可愛いフェイスタオル。日常使いはもちろん、フェスやスポーツなどレジャーシーンでも活躍します。首にサッとかけて使うのにベストなサイズ感となっています。

詳細を見る :https://www.junonline.jp/rope-picnic/product/interior/face-towel/GII36210

【サンリオキャラクターズ×ROPE' PICNIC】

ワンポイント刺繍タオルハンカチ

品番：GII36200

価格：\1,320（税込）

カラー：ローズピンク(キティ) / ラベンダー(クロミ) / ピンク(マイメロディ)

サイズ：フリー

バッグに忍ばせておくだけで夏気分を盛り上げるハンドタオル。しっかりとした吸水性と程よいボリューム感を持ちながら、かさばりにくく、持ち運びやすい実用性にもこだわりました。

詳細を見る :https://www.junonline.jp/rope-picnic/product/wallet-accessory/handkerchief/GII36200

【サンリオキャラクターズ×ROPE' PICNIC】

レイヤード風トップス

品番：GRM36060

価格：\3,993（税込）

カラー：ホワイト×チャコール(ハローキティ) / ラベンダ ー(クロミ) / ホワイト×ピンク(マイメロディ)

サイズ：フリー

大人とお揃いのコーディネイトが楽しめる、キャミソールをレイヤードしたような、1 枚でサマになるトレンドトップス。薄手でさらりとしたテレコ素材を使用しており、暑い夏のお出かけも快適に楽しめます。

詳細を見る :https://www.junonline.jp/rope-picnic-kids/product/tops/tshirt-cutsew/GRM36060

【サンリオキャラクターズ×ROPE' PICNIC】

透かしカ ットソーカーディガン

品番：GRK36010

価格：\4,499（税込）

カラー：ホワイト (ハローキティ) / ブラック(クロミ) / ホワイト(マイメロディ)

サイズ：フリー

上品でフェミニンな印象の、透かし柄カットソーのKIDS カーディガン。袖のチュールフリルやハート型ボタンなど、可愛らしいディテールを散りばめました。涼しげな素材感で、冷房対策や日差し対策にも活躍する、夏の羽織りにぴったりの一枚です。

詳細を見る :https://www.junonline.jp/rope-picnic-kids/product/tops/cardigan/GRK36010

【サンリオキャラクターズ× ROPE' PICNIC】 KIDS ミニショルダーバッグ

品番：GRX36000

価格：\3,520（税込）

カラー：ローズピンク (ハローキティ) / ラベンダー(クロミ) / ピンク(マイメロディ)

サイズ：フリー

涼しげな PVC 素材に「サンリオキャラクターズ」をプリントしたショルダーバッグ。内ポケット付きで、長さ調整が可能なショルダーストラップを備えた使い勝手のよいデザインです。ティッシュや小物がすっきり収まり、夏のお出かけがもっと楽しくなるアイテムです。

詳細を見る :https://www.junonline.jp/rope-picnic-kids/product/bag/shoulder-bag/GRX36000

【サンリオキャラクターズ×ROPE' PICNIC】

DOG あごのせクッション/まくら

品番：GID36010

価格：\2,992（税込）

カラー：ローズピンク(ハローキティ) / ラベンダー(クロミ)

サイズ：フリー

夏らしい“日焼け姿”の「サンリオキャラクターズ」をデザインした、ドッグ用あごのせまくら。ハート型のサングラスをかけたキャッチーなデザインで、ベッドやペットカートでのリラックスタイムを、さらに可愛らしく演出してくれるアイテムです。

詳細を見る :https://www.junonline.jp/products/d/GID36010

【サンリオキャラクターズ×ROPE' PICNIC】

DOG ひんやり冷感ウェア

品番：GID36020

価格：\2,992（税込）

カラー：ローズピンク(ハローキティ) / ラベンダー(クロミ)

サイズ：フリー

夏のお散歩に最適なドッグ用冷感ウエア。ハート型のサングラスやアイスクリームが描かれたポップな総柄で、濡らすことでさらに冷たさがアップする気化熱素材を採用。熱中症対策をしながら、愛犬とのお出かけをひんやりオシャレに楽しめる1枚です。

詳細を見る :https://www.junonline.jp/products/d/GID36020

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L671498

取り扱い店舗

ROPE' PICNIC店舗

https://www.junonline.jp/rope-picnic/shop/

オンラインストア

https://www.junonline.jp/rope-picnic/

キッズウエアは取り扱い店舗が限られますので、お近くの店舗にお問い合わせください。

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