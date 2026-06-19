産業用3DプリンターUltiMaker 「Factor 4 Plus」国内展開開始、造形速度と生産性を大幅強化【APPLE TREE株式会社】

APPLE TREE 株式会社

APPLE TREE株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：朴秀明）は、UltiMakerが開発する産業用3Dプリンター「Factor 4 Plus」の国内取り扱いを開始いたしました。

本取り扱いは、先日発表したUltiMaker製品に関する正規代理店契約に基づくラインアップ拡充の一環であり、製造現場における生産性向上および品質管理の高度化を目的としています。

「Factor 4 Plus」は、産業用途に特化した3Dプリンティングシステムであり、製造現場における小ロット生産、治具・固定具の製作、試作から最終部品製造まで、幅広い用途に対応します。

従来モデルと比較して造形スピードおよび安定性が強化されており、工場ラインへの組み込みや長時間の連続稼働を前提とした設計が特長です。

■主な特長

造形速度とスループットの向上

高効率なモーション制御と高流量プリントコアの採用により、従来モデル比で最大約2倍のスループット向上を実現し、生産現場のボトルネック解消に貢献します。

トレーサビリティ機能（TRACE）

造形プロセスにおける温度・速度・材料供給量などのデータを自動記録し、製造履歴の可視化と品質保証を支援します。

これにより、品質管理や監査対応が求められる製造環境においても安心して運用することが可能です。

産業用途に対応した材料適合性

エンジニアリングプラスチックやカーボンファイバー強化材料など、高機能材料の安定した造形に対応しており、用途に応じた部品製作が可能です。

長時間連続稼働設計

工場環境での24時間運用を想定した設計により、無人運転や複数台運用など、製造ラインへの組み込みを前提とした運用が可能です。

■製品概要

製品名：Factor 4 Plus

造形方式：材料押出方式（FFF）

対応用途：試作、治具・固定具製作、小ロット生産、最終部品製造

特長：

・高い生産性とスループット性能

・産業用途に対応した安定した造形品質

・長時間連続稼働を前提とした設計

・トレーサビリティ機能による品質管理支援

製品ページはこちら :https://apple-tree.co.jp/brand/ultimaker/factor-4-plus/

本製品の導入や仕様に関する詳細については、お気軽にお問い合わせください。

会社概要

お問い合わせはこちら :https://apple-tree.co.jp/contact/APPLE TREE株式会社

■所在地

大阪本社：

〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町4-3-9 本町サンケイビル 18階

06-6710-9061



東京支社：

〒105-0012 東京都港区芝大門2-9-4 VORT芝大門III 9階

03-6450-1163



■設立：

2012年10月



■事業内容：

3Dプリンターの販売・保守 / 3Dスキャナーの販売・保守・測定サービス /

3D関連ソフトウェアの販売 /3Dプリントシューズの販売 /

新製品の設計・開発支援 / 3Dプリント量産サービスビューロ



■各種ホームページ

APPLE TREE：https://apple-tree.co.jp

Markforged：https://apple-tree.co.jp/brand/markforged

FLASHFORGE：https://flashforge.jp

SCANOLOGY：https://3d-scantech.jp

STARAY：https://staray.co.jp

PollyPolymer：https://pollypolymer.jp