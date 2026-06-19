AI自動分別リサイクルボックス「Weecle」、東京都が実施する「都庁舎リチウムイオン電池回収キャンペーン」にて初公開

株式会社フォーステック

株式会社フォーステックは、東京都が実施する「東京鉱山から資源を掘り起こし～都庁舎リチウムイオン電池回収キャンペーン～」に、事業パートナーであるKDDI株式会社とともに参画します。本取り組みでは、東京都庁舎にAI自動分別リサイクルボックス「Weecle Technology by Bin-e（ウィークル テクノロジー バイ ビンイー）」（以下、「Weecle」）を設置し、携帯電話やモバイルバッテリーなどの小型充電式家電の回収を行います。なお、「Weecle」は今回が日本初設置となります。

AI自動分別リサイクルボックス「Weecle」設置イメージ

東京都では、リチウムイオン電池の適切な分別と「東京鉱山」からの資源回収を促進するため、区市町村や事業者等と連携した回収キャンペーンを実施し、再資源化に取り組んでいます。この度、フォーステックとKDDIはその取り組みを支援するため、東京都庁舎での「Weecle」設置・資源回収を通じて、家庭に眠る小型充電式家電の再資源化を推進するとともに、リチウムイオン電池の不適切な投棄による発火トラブルの防止に貢献してまいります。

なお、本製品の活用は、今年度から東京都スタートアップ戦略推進本部が実施している「課題即応型官民協働ブーストアップ事業」の第1号案件となっています。

あわせて、KDDIが主催する、使わなくなった携帯電話を再起動し、端末に残る写真などの思い出を振り返ることができる「おもいでケータイ再起動イベント」も同会場にて同時開催されます。

■実施概要

（１）内容

新宿区の回収拠点として、都庁舎にフォーステックが展開するAI自動分別リサイクルボックス「Weecle」を設置し、小型充電式家電の回収を行います。

（２）設置期間

2026年6月26日（金）～2026年 9月30日（水）

午前9時～午後5時（土日祝日含む）

（３）場所

都庁第一本庁舎１階南側 全国観光PRコーナー横

（４）回収対象品目

家庭に保管されている、小型充電式家電（投入口23.5cm×21cm×33cm以内のものに限る）

【例】使用済み携帯電話・スマートフォン、モバイルバッテリー、加熱式たばこ、デジタルカメラ、ハンディファン、ワイヤレスイヤフォン、ゲーム機、電動歯ブラシ、電気シェーバーなど

■「Weecle Technology by Bin-e」について

「Weecle」は、ポーランド企業のBin-e社が開発したAI自動分別リサイクルボックスです。AI画像認識による自動判別機能により高精度で自動分別を行い、資源物の適切な回収・分別を支援します。また、通信機能によって容量レベルや回収状況を可視化し、回収業務の効率化や、資源循環に関するデータ活用を行うことができます。さらに、本体にはデジタルサイネージを搭載し、回収対象品目や投入方法等を利用者にわかりやすく案内することができます。

なお、本製品には耐火性容器と消火フィルムを内蔵しており、小型充電式家電を安全に回収すること

が可能です。

■各社の役割

■「おもいでケータイ再起動」（主催：ＫＤＤＩ株式会社）が同時開催

「Weecle」機能紹介[表: https://prtimes.jp/data/corp/80115/table/114_1_760cccc8644656ea1b1f165918c5de58.jpg?v=202606190851 ]

KDDIが主催する、使わなくなった携帯電話を再起動し、端末に残る写真などの思い出を振り返ることができるイベント「おもいでケータイ再起動」が同会場にて開催されます。使用済み携帯電話を手放す際の不安を軽減し、回収・リサイクルにつなげる機会を提供します。

なお、お持ちいただいた携帯電話は、同会場に設置の「Weecle」にて回収およびリサイクルができます。

(1)実施期間：2026年6月27日（土）～2026年6月29日（月）

(2)場所：都庁第一本庁舎1階南側 全国観光PRコーナー横

(3)参加方法：参加費無料、予約制

予約サイト：https://omoide.resv.jp/direct_calendar.php?direct_id=72

※対象は、電源が入らなくなった、バッテリーが外せるタイプの古い携帯電話です。スマートフォン、タブレット端末は対象外です。

■今後の展開

フォーステックは、今回の取り組みを起点に、駅、コンビニ、商業施設など、日常生活の中で立ち寄りやすい場所への「Weecle」の展開を進め、家庭に眠る携帯電話等を大規模かつ安全に回収できる仕組みづくりに取り組んでまいります。

■フォーステックについて

「循環する力を。」をスローガンに、限りある自然資源を使い続けるのではなく、テクノロジーを「循環する力」に変えて新しい社会の形をつくっていく。それが、私たちフォーステックの存在価値です。

スマートゴミ箱「SmaGO」やAI自動分別リサイクルボックス「Weecle」をはじめとするソリューションで、想いを共有するさまざまな方々と手を取り合いながら、持続可能な社会の実現を目指しています。

会社名：株式会社フォーステック

設立 ：2019年4月15日

所在地：〒100-0004 東京都千代田区大手町1-2-1 Otemachi Oneタワー6階

代表者： 代表取締役社長 竹村 陽平

公式サイト：https://forcetec.jp

■本件に関するお問い合わせ

株式会社フォーステック 広報担当

電話: 03-3453-7140(#)

お問い合わせフォーム: https://smago.jp/contact/