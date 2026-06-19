【送料無料特典】父の日に贈る、感謝のギフト♪ メンズ天然石ブレスレット特集｜ハワイ発「マルラニハワイ」

H1GLOBAL株式会社

ハワイ発祥の天然石アクセサリーブランド「マルラニハワイ」では、2026年6月21日（日）の父の日に向けて、大人の男性にふさわしいメンズパワーストーン・天然石ブレスレットをご提案しております。

マルラニハワイのメンズブレスレットは、天然石が持つ美しさと意味を活かしながら、ビジネスシーンや普段使いにも馴染むスタイリッシュなデザインが魅力です。落ち着いたカラーや高級感のある仕上がりは、大人の男性へのギフトとしても人気を集めています。

期間限定特典として、父の日特集対象商品をお買い上げの際にクーポンコード「MAHALODAD」をご利用いただくと、送料無料でお届けいたします。



日頃はなかなか伝えられない感謝の気持ちと、これからも元気で活躍してほしいという願いを込めて、特別なお守りを贈ってみませんか？

【父の日特集】

期間：2026年6月21日（日）まで

https://malulani.info/?mode=grp&gid=2737920(https://malulani.info/?mode=grp&gid=2737920)

【特典】

期間中、父の日特集対象商品をご購入の際に、クーポンコード「MAHALODAD」をご入力いただくと送料無料でお届けいたします。

願いに合わせて選べる、父の日ギフト

父の日の贈り物には、お父さんへの想いに合わせた天然石を選ぶのがおすすめです。

健康・長寿のお守りに

いつまでも元気でいてほしいという願いを込めて。

健康運や心身のバランスを整えるとされる天然石は、父の日の贈り物として特に選ばれています。

健康運｜Olaloa -長寿- men's＆lady's 27,500円税込Clear Healing 18,700円税込

仕事運・成功運のお守りに

責任ある立場で活躍するお父さんへ。

仕事運や成功運を象徴する天然石は、目標達成や決断力、前向きな行動力をサポートするといわれています。

Galaxy Spark 17,600円税込HERO｜men's＆lady's 34,100円税込

金運・財運アップのお守りに

これからも豊かで実りある毎日を願って。

金運や財運に良いとされる天然石は、ビジネス運やチャンスを引き寄せるお守りとして人気です。

El Dorado -黄金郷- 15,400円税込Lucky King 16,500円税込

今年の父の日は、感謝の気持ちと未来へのエールを込めた天然石のお守りで、大切なお父さんへ特別なひとときを届けてみませんか。

◆ハワイ本店のご案内

オアフ島中心部に位置する「センチュリーセンター」11階に構える本店は

眺めの良い隠れ家的な落ち着いたサロン。

頻繁に虹を臨める心地良い空間で、パワフルで美しい天然石アクセサリーを

ゆったりとお選びいただくことができます。

ブレスレットをはじめ、アンクレットやネックレスなど

おしゃれなストーンアイテムや、生年月日とお願い事から石をお選びする

「バースデイオーダーブレスレット」など

ここでしか手に入らない特別なアイテムを、ぜひ選びにお越しください。

ハワイ本店はサイトはこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore)

ハワイ本店限定商品はこちら▶(https://www.instagram.com/reel/C_X62ehzoy0/?utm_source=ig_web_copy_link)

◆おすすめ記事

▶パワーストーンをプチギフトに♪ 厄除けや健康などお願いごとで選べる天然石をご紹介！

https://malulani.info/column/how-to-choose/35316.html

▶新たな出会いと別れに、心温まる贈り物を：歓迎会＆送別会でのパワーストーン 天然石ギフトアイデア

https://malulani.info/column/basic-knowledge/23942.html

◆パワーストーン辞典のご紹介

▶種類から探す

https://malulani.info/column/aiueo

▶誕生石から探す

https://malulani.info/column/birth

▶色から探す

https://malulani.info/column/color

▶願い事から探す

https://malulani.info/column/wish

◆マルラニハワイ

https://malulani.info/

ハワイに本店を構える天然石ジュエリーブランド。「オシャレも願いも叶える」「パワーストーン＝心のサプリ」をコンセプトに、オリジナルアクセサリーを制作販売しています。

店名の由来「MALULANI」とは、「神に守られた」という意味のハワイ語。「MALULANI」という文字を刻み込んだアイテムを組み込み、「神のご加護がありますように」という祈りを託しています。

ブレスレット、ネックレスをはじめとするすべての商品は、１点１点ハンドメイドで作成しています。

◆本件に関するお問合せ

広報：庄子

TEL：03-6433-5723

MAIL：info@malulani.tv

【マルラニハワイ公式アカウント】

Instagram▶https://www.instagram.com/malulani_hawaii/

Twitter▶https://twitter.com/MALULANIHAWAII

Blog▶https://ameblo.jp/hawaii-malulani/

◆会社概要

社名：H1GLOBAL株式会社

創業：2005 年4 月

代表者：代表取締役 輝咲 翔

本社：〒106-0047 東京都港区南麻布５丁目１-２９ 麻布広尾マンション901

TEL：03-6419-7755

事業内容：天然石アクセサリーのデザイン・制作・商品開発、及び卸売り・小売り。飲食店の企画運営、ヘルスケア事業の展開など。