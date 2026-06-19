【主演 市村正親 × 脚本・演出 渡辺えり】新作ミュージカル『シークレットステージ』製作発表開催決定！

株式会社ホリプロ

この度、ミュージカル『シークレットステージ』の製作発表記者会見の開催が決定した。当会見に、ホリプロステージ会員の中から抽選でご招待。会員であればどなたでも応募が可能となっている。

東京公演のチケットはホリプロステージにて絶賛販売中。

上段左より）市村正親、中川晃教、渡辺えり／下段左より）影山優佳、東島 京

製作発表概要

【日時】2026年7月8日(水)15:00開始予定

※開始時間は前後する可能性がございます。

※約1時間実施予定



【場所】都内某所（当選者にのみ通知いたします）



【登壇者】市村正親、中川晃教、影山優佳、東島京、渡辺えり（予定）



【内容】歌唱披露、質疑応答

※登壇者及び内容は変更になる可能性がございます。予めご了承ください。



【応募条件】

ホリプロステージゴールド会員・レギュラー会員に会員登録されている方



【応募方法・応募スケジュール】

本応募フォームに必要事項をご入力の上、お申込みください。

https://forms.gle/XJQvgkrUVqSxfnG77

応募締切：2026年6月28日(日)23:59

結果発表：2026年7月1日(水)18:00までにご当選者にのみメールで通知

■注意事項

※詳細は当選メールにてご案内いたします。

※応募者多数の場合、抽選となります。

※当落に関するお問い合わせには応じかねますので、予めご了承ください。

※迷惑メール設定にて「@horipro.co.jp」というドメインからの受信を「可」にご設定ください。

※未就学児のご参加はお断り申し上げます。

※会場までの交通費・宿泊費などはお客様ご負担となります。

※当選された方は、ご本人様確認をいたしますので写真付き身分証明書をご持参いただきます。当選者様以外の本イベントへのご入場はできません。また、いかなる場合にも本権利の譲渡・売買はできません。

※当日受付時にお渡しする整理番号による座席指定です。先着順ではございません。

※製作発表の模様は、後日公式サイトなどでイベントレポートとしてご紹介いたします。ご参加のお客様が写真や映像に写り込む場合がございますので、予めご了承ください。

※マスコミによるお客様へのインタビューをお願いする場合がございます。

※撮影可能な時間以外での撮影、ならびに録音は固くお断り申し上げます。

※開演後の途中入場はお断りする場合がございます。予めご了承ください。

東京公演詳細

＜公演スケジュール＞

期間：2026年9月9日(水)～24日(木)

会場：東京建物 ぴあ シアター

星取り・キャストスケジュール＞＞(https://horipro-stage.jp/stage/secretstage2026/#schedule)

座席表＞＞(https://new-horipro-stage-jp.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/uploads/2026/04/17e8dc1a58fb747e6532859c90a2b2ce.png)

＜チケット料金＞

全席指定：12,500円



U-25：6,500円(25歳以下当日引換券)

Yシート（20歳以下当日引換券）：2,000円＊



＊＝ホリプロステージのみ取扱い

＜ホリプロステージ チケット販売スケジュール＞

【Yシート（20歳以下当日引換券）】

6月15日(月)17:00～6月21日(日)23:59

＜ほかチケット取扱い＞

・チケットぴあ https://w.pia.jp/t/secretstage2026/

・イープラス https://eplus.jp/secretstage2026/

・ローソンチケット https://l-tike.com/secretstage2026/



＜公演中イベント＞

【ホリプロステージ会員貸切公演】

9月13日(日)13:00

Wキャストピアノ：佐山こうた

特典：

・アフタートーク登壇者：市村正親、渡辺えり

・来場者全員プレゼント：ステッカー

※ホリプロステージ会員貸切となります。

※終演後に出演者によるスペシャルアフタートークを行います。

※終演後、約20分間実施予定。

※登壇者は急遽変更になる場合もございます。

※対象公演回のチケットをお持ちの皆様ご参加いただけます。

【アフタートーク】

9月22日(火祝)17:30

登壇者：中川晃教、影山優佳、東島 京

※終演後、約20分間実施予定。

※登壇者は急遽変更になる場合もございます。

※対象公演回のチケットをお持ちの皆様がご参加いただけます。

チケット販売詳細はこちらをご確認ください。

https://horipro-stage.jp/news/secretstage2026_ticket/

作品概要

渡辺えりの舞台愛が満ち溢れる完全書き下ろし作品、2026年9月に上演決定！主要キャスト5人で50役以上に挑む！

舞台芸術学院の先輩・後輩として出会い、互いの才能を認め合いながらも、一度も交わることのなかった二人の道がついに交差する。日本演劇界の至宝であり、その背中で時代を作ってきた市村正親と、劇作家・演出家・俳優として唯一無二の世界を創り出す渡辺えり。二人が「いつか共演を」と願い続けて半世紀。その執念とも言える熱い想いが、完全書き下ろしの新作ミュージカルとしてついに実現する。

舞台は、初日を目前に控えた劇場。主演不在、トラブルの連鎖、絶体絶命の窮地--。残された4人の俳優が20役を演じ分けなければ幕は開かないという極限状態の中、19世紀イギリスの重厚な劇中劇と、現代を生きる俳優たちの葛藤が螺旋状に絡み合う。

共演には、圧倒的な歌唱力と表現力でミュージカル界の頂点に立つ中川晃教、日向坂46を卒業後もバラエティやドラマ、舞台など幅広いジャンルで引く手あまたの影山優佳、次世代の演劇界を担う若手俳優として注目を集める東島 京ら、新劇場の幕明けにふさわしい最強の布陣が集結。

渡辺特有のユーモアと鋭い社会への警鐘、そして情感豊かな音楽とパワー全開の芝居、舞台を作るプロたちの執念が混ざり合う、演劇愛に満ちた祝祭劇の誕生を、ぜひお見逃しなく。

ミュージカル『シークレットステージ』公演概要

＜スタッフ＞

脚本・演出：渡辺えり

音楽：近藤達郎／三枝伸太郎

美術：岩本三玲

照明：宮野和夫

音響：長野朋美

衣裳：西原梨恵

ヘアメイク：馮 啓孝

歌唱指導：亜久里夏代

演出助手：菅田恵子

舞台監督：榎 太郎

＜キャスト＞

市村正親

中川晃教、影山優佳、東島 京

西本竜樹、内河啓介

渡辺えり

【ミュージシャン】

ピアノ：三枝伸太郎／佐山こうた（Wキャスト）

バンドネオン：鈴木崇朗

バイオリン：武田圭司

＜東京公演＞

期間：2026年9月9日(水)～24日(木)

会場：東京建物 ぴあ シアター

主催：ホリプロ／ぴあ

企画制作：ホリプロ

＜大阪公演＞

期間：10月2日(金)～5日(月)

会場：新歌舞伎座

主催：新歌舞伎座

お問い合わせ：新歌舞伎座テレホン予約センター 06-7730-2222（10:00～16:00）

＜香川公演＞

期間：10月9日(金)～10日(土)

会場：シアターマド（丸亀市民会館）

主催： 公益財団法人 丸亀市福祉事業団

お問い合わせ：シアターマド（丸亀市民会館）開館準備室0877-85-8971（平日9:00～17:00）

＜静岡公演＞

期間：10月17日(土)～18日(日)

会場：三島市民文化会館

主催：三島市民文化会館

お問い合わせ：三島市民文化会館 055-976-4455（9:00～18:00※ただし、休館日を除く）

＜宮城公演＞

期間：10月24日(土)～25日(日)

会場：仙台銀行ホール イズミティ21 大ホール

主催：仙台放送

共催：仙台市市民文化事業団

お問い合わせ：仙台放送 事業部 022-268-2174（平日11:00～16:00）

＜新潟公演＞

期間：10月30日(金)～31日(土)

会場：長岡市立劇場

主催：サンライズプロモーション北陸

お問い合わせ：サンライズプロモーション北陸

TEL：025-246-3939（火～金：12:00～16:00／土：10:00～15:00）

＜あらすじ＞

初日を1週間後に控えた稽古場。主演が倒れ、残されたのは「訳あり」な4人のみ――。

舞台『迷路』の上演を目前に、主演の歌舞伎俳優が突如病に倒れる。絶体絶命の危機に代役として白羽の矢が立ったのは、一番弟子の山田正男（市村正親）。長年師匠を支えてきたベテランだが、彼は過去のあるトラウマから「死」という言葉を口にするとセリフが止まってしまう致命的な弱点を抱えていた。急遽、主演を引き受けることになったミュージカルスター・森山英一郎（中川晃教）だったが、現場への不満や文句をぶちまける始末。他の弟子たちも師匠の看病を理由に全員がボイコット状態。

稽古場に残されたのは、言葉を失うベテラン・山田、毒舌スターの森山、若手女優の百合子（影山優佳）、そして熱烈な韓流ドラマファンであるマネージャー・岩崎直子（渡辺えり）が強引に連れてきた韓流スターのパク・スビン（東島 京）のわずか4人。

「この4人で、20人以上の登場人物を演じ分けなければ、幕は開かない」

怒涛の早替わりで役を繋ぎ、極限状態に追い込まれた彼らの中で、次第に劇中の役柄と俳優たちの人生がシンクロしていく。それぞれの胸に秘める思いや葛藤が『迷路』の中で交差し、やがて一つの光へと向かっていく。果たして、彼らは無事に初日の幕を開けることができるのか？

公式HP＝https://horipro-stage.jp/stage/secretstage2026/

#シークレットステージ