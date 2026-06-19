国内最大規模のピッチイベント「IVS2026 LAUNCHPAD」にて、ロボトラックが決勝登壇者として選出。

株式会社 ロボトラック

株式会社ロボトラック（東京都中央区、代表取締役CEO 羽賀雄介 以下、ロボトラック）は、国内最大規模のスタートアップカンファレンス「IVS2026」のメインコンテンツの1つである「IVS2026 LAUNCHPAD」の決勝登壇者に選出されたことをお知らせいたします。

「IVS2026 LAUNCHPAD」は、7月3日（金）13時よりロームシアター京都 メインホールにて開催され、当日は、弊社代表取締役CEOである 羽賀雄介が登壇をします。

ロボトラックは、2024年問題に代表される物流危機に対し、物流事業者が主体となった自動運転による輸送オペレーションを解決策として提供できるよう、大型トラック向けの自動運転システムを開発しています。2024年の設立から二年の間で、経済産業省や、国土交通省の実証事業に参画し、レベル2による関東-中部間の走行実績を積み重ねて参りました。

この度の登壇を通じて、自動運転トラックの実現に向けた事業展開のさらなる加速とともに、物流危機の課題解決への寄与を目指します。

IVS2026 LAUNCHPADについて

IVS LAUNCHPADは、その名前が意味するとおり「まだ世に出ていないアーリーステージのスタートアップの飛躍を支える発射台になりたい」という思いで立ち上がったピッチイベントです。

初開催は2007年で、2026年で20年目を迎えます。過去、登壇企業の多くがEXITや大型資金調達を実現しており、歴史と規模において国内最大級のピッチイベントであるIVS LAUNCHPADは、「次世代の起業家の登竜門」とも呼ばれています。

今年は500社以上（うち海外企業およそ20%）に及ぶ応募の中から、書類選考と複数回にわたる審査を経て、ロボトラックを含む15社が決勝進出を果たしました。決勝登壇者は、投資家・経営者・起業家から選出される審査員の前で6分間のプレゼンテーションを行い、順位を競います。

IVS2026 LAUNCHPAD 開催概要

名称： IVS2026 LAUNCHPAD

日時： 2026年7月3日（金）10:00～13:00

会場： ロームシアター京都 メインホール

主催： IVS KYOTO実行委員会（Headline Japan/京都府/京都市）

公式HP：https://www.ivs.events/ja/ivs2026-launchpad

YouTube LIVE URL：https://youtube.com/live/MpGku8K1Vzw?feature=share



ロボトラック 概要

社 名： 株式会社ロボトラック

所在地：東京都中央区新川1-15-11 小田中ビル

代表者：代表取締役CEO 羽賀雄介

設立年：2024年4月

事業内容：トラック向け自動運転システムの研究開発

公式HP：https://robotruck.jp/company.html

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ロボトラック 事業開発・広報担当

E-mail：info@robotruck.jp