【エーワンデータ・リカバリーサービス】「ライオンズフェスティバルズ2026 AOFES」に協賛します

Ａ１データ株式会社エーワンデータ埼玉西武ライオンズ

埼玉県飯能市に本社を構えるエーワンデータは、埼玉西武ライオンズ様の「信頼関係を大切にともにファンの方とともに歩む球団を目指す姿勢」および「地域社会に貢献できる様々な活動を実施」に賛同し、同じ埼玉県西部地区の一員として共に地域活性化に取り組むべく、昨年に引き続きライオンズフェスティバルズ2026 AOFESに協賛いたします。

AOFES

スポンサー企業ページ：https://www.seibulions.jp/special/aofes/sponsor/

本協賛を通じて、エーワンデータの企業理念の一つでもある「社会貢献」に基づき、今後もスポーツ・文化の振興を通じて、地域発展に寄与し、お客様からの信頼と笑顔を追求してまいります。

▼「エーワンデータ・リカバリーサービス」当該ページ（A1データ公式ウェブサイト）

https://www.a1d.co.jp/news/news20260619/

◆ライオンズフェスティバル2026◆

AOFES

AOFESページ：https://www.seibulions.jp/special/aofes/

『今までで一番の青い夏を。AOFES開幕 （アオキャンペーン）』- 街を青く[地域連携]- 沿線を青く[西武グループキャンペーン]- スポンサーと青く[スポンサーキャンペーン]

AO CAMPAIGNページ：https://www.seibulions.jp/special/aofes/aocampaign/

『開催イベント例』

「アオスペシャル」

- 「AOFUL SHOW」を試合後に開催(計3試合)- 8/2(日) 『miwa』 スペシャルライブ- 8/15(土) 『SEAMO』 スペシャルライブ- 8/16(日) 『HOME MADE 家族』スペシャルライブ

「コラボイベント」

- 7/31(金) 乃木坂野球部が来場！乃木坂46×パ・リーグのスペシャルコラボ

「イベント」

- 7/31(金)～8/26(水) ライオンズ縁日- 7/31(金)～8/26(水) ジュニア大抽選会- 7/31(金)～8/26(水) キッズわくわくパーク拡大営業＆無料開放- 7/31(金)～8/26(水) テイキョウキッズフィールド最大30分間遊び放題- 7/31(金)～8/16(日) スプラッシュステージ- 7/31(金)～8/16(日) バラエティステージ

「チケット」

- 7/31(金)～8/16(日) 『ライオンズスプラッシュシート【レフト】』- 7/31(金)～8/26(水) 超お得！狭山スキー場「2026ウォーターフェス」が+500円で楽しめる！

急な変更が発生する可能性もございますので、詳細は次のURLにてご確認ください。

イベントページ：https://www.seibulions.jp/special/aofes/event/

その他アオフェスグッズ販売やグルメイベントも開催

■エーワンデータ株式会社について

信頼されつづけてデータ復旧歴No.1、調査費無料、成功報酬のデータ復旧企業

エーワンデータ・リカバリーサービス本社外観

弊社は1994年に日本で初めてデータ復旧サービスを開始しました。以来、データ復旧歴 No.1、利用したいデータ復旧サービスNo.1、信頼データ復旧サービスNo.1という評価をいただき（※）、データ復旧サービスの老舗として30年以上、累計85,000件超のデータ復旧を手がけています。2007年に国内大手データ復旧企業としては初めて公的セキュリティ認証「ISO27001（ISMS）」も取得しています。

万全のセキュリティ対策と徹底した機密保持体制を構築し、提携パートナー企業は550社を超える圧倒的信頼感から、日本のトップサプライヤーとしての確かな実績を築いています。データ復旧サービスを国内で最初に提供した企業として、データ復旧を１番よく知っている会社が「調査費無料」「高リピート率」「成功報酬」のサービスを展開しています。今後も多様な記憶メディア・OSに対応できる高い技術で高品質かつ迅速なサービスを提供していきます。

※日本マーケティングリサーチ機構調べ（調査概要：2021年10月期 ブランドのイメージ調査）

■会社情報

会社名：Ａ１データ株式会社（エーワンデータ）

代表取締役社長：本田 正

資本金：5,000万円

事業内容：データ復旧サービス、データ消去サービス、フォレンジックサービス

本社：〒357-0032 埼玉県飯能市本町1-3

URL:https://www.a1d.co.jp/

以上