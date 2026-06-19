株式会社Athena Technologies、インディゴソリューションズ株式会社と「Athena Firewall」の代理店契約を締結

株式会社Athena Technologies

株式会社Athena Technologies（本社：東京都文京区、代表取締役：阿部 武、以下「Athena」）は、インディゴソリューションズ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：井澤 智也、以下「インディゴソリューションズ」）と、「Athena Firewall」に関する代理店契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。

現在、多くの企業において生成AIを活用した業務効率化やDXが急速に進む一方、機密情報の漏洩や悪意のある指示（プロンプトインジェクションなど）への対策といったセキュリティリスクへの対応が課題となっています。

こうした課題を解決するのが、低レイテンシと日本語特化のガードレール機能を備え、生成AIの安全な業務活用を支えるセキュリティツール「Athena Firewall」です。本ツールを導入することで、企業は生成AIの利便性を損なうことなく、セキュリティ施策やガバナンスの強化が可能になります。

本契約を通じて、インディゴソリューションズが持つ強固な顧客ネットワークと最先端の外資系IT企業の豊富な経験をもつアーキテクトが高度なITソリューションの提案力を活かして、「Athena Firewall」の導入支援から販売までを推進してまいります。今後はより多くの企業に対して、利便性を損なわない安心・安全な生成AI活用環境を届けてまいります。

株式会社Athena Technologies（本社：東京都文京区、代表取締役：阿部 武、以下「Athena」）は、インディゴソリューションズ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：井澤 智也、以下「インディゴソリューションズ」）と、「Athena Firewall」に関する代理店契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。

現在、多くの企業において生成AIを活用した業務効率化やDXが急速に進む一方、機密情報の漏洩や悪意のある指示（プロンプトインジェクションなど）への対策といったセキュリティリスクへの対応が課題となっています。

こうした課題を解決するのが、低レイテンシと日本語特化のガードレール機能を備え、生成AIの安全な業務活用を支えるセキュリティツール「Athena Firewall」です。本ツールを導入することで、企業は生成AIの利便性を損なうことなく、セキュリティ施策やガバナンスの強化が可能になります。

本契約を通じて、インディゴソリューションズが持つ強固な顧客ネットワークと最先端の外資系IT企業の豊富な経験をもつアーキテクトが高度なITソリューションの提案力を活かして、「Athena Firewall」の導入支援から販売までを推進してまいります。今後はより多くの企業に対して、利便性を損なわない安心・安全な生成AI活用環境を届けてまいります。

■ 低レイテンシ・日本語特化のガードレールなら「Athena Firewall」

「Athena Firewall」は、国内特有の日本語表現や文脈にも対応できるように設計された、低レイテンシかつ日本語に特化したガードレールのツールです。生成AIへの入力内容やAIからの回答をリアルタイムで見守り、業務で安全に生成AIを使い続けるための環境づくりをサポートします。

【Athena Firewallが選ばれる理由】

日本語・国内法令対応

国内特有の日本語表現や文脈にも対応した高度なセキュリティ防御が可能です。国内ガイドライン・法令への適合性を重視した設計により、企業環境に即した安全な運用を実現します。

低ランタイムレイテンシ（50ms）

わずか 50ms の低遅延推論により、ユーザー体験を損なわずに高度なセキュリティチェックを実現します。大規模プロンプトや高頻度 API 呼び出しでも快適に利用できるパフォーマンスを提供します。

オンプレ・閉域クラウド対応

金融・公共領域などインターネット非接続環境でも導入可能。オンプレミスや閉域クラウドへの柔軟なデプロイに対応しており、厳格なセキュリティ要件下でも運用できます。

また、「OWASP Top 10 for LLM（※1）」 や国内の AI 事業者向けガイドラインに基づいたリスク対策が標準で組み込まれており、最新のルールを遵守した安心なAI運用を支えます。

詳しい機能や導入イメージについては、Athena Firewall のサービスサイトをご確認ください。

＜ボタン,href=https://athenatech.jp/service/athena-firewall＞詳細はこちら＜/ボタン＞

（※1）OWASP Top 10 for LLM：Webアプリケーションの安全性向上を目指す国際NGO「OWASP」が策定した、生成AI（大規模言語モデル）を組み込んだシステムにおいて特に注意すべき10大セキュリティリスクをまとめた指針。

■ 会社概要

【株式会社Athena Technologiesについて】

「松尾研発スタートアップ（※2）」として、アカデミアの最先端技術と社会実装力を兼ね備え、セキュアなAI開発・ガバナンス支援を展開しています。

社名：株式会社Athena Technologies

設立：2023年12月

代表取締役：阿部 武

所在地：東京都文京区本郷6丁目25番14号 HONGOEGG（東京オフィス）、京都府京都市左京区田中門前町 百万遍ビル3F（京都オフィス）

URL：https://athenatech.jp

（※2）「松尾研発スタートアップ」とは、松尾研出身者が創業または松尾研の支援を受け創業された企業の内、技術・事業力がともに成長可能性が認められ、且つ松尾研の理念に共感し共に後進の育成に取り組む、選抜されたスタートアップ群です。（登録商標第6667237号、第6710069号）

本件に関するお問い合わせ

株式会社Athena Technologies 広報担当

URL : https://athenatech.jp/contact

【インディゴソリューションズ株式会社について】

外資系IT企業で豊富な実績を持つスペシャリストが集結し、ITコンサルティングと人材戦略の両面から、企業のAIとデジタルトランスフォーメーションを支援しています。

AI・クラウド・データ活用など最先端技術を活用し、事業成長に直結する実行力の高いソリューションを提供しています。

社名：インディゴソリューションズ株式会社

設立：2025年7月25日

代表取締役：井澤 智也

所在地：東京都中央区銀座一丁目22番11号 銀座大竹ビジデンス 2F

URL：https://www.idgsols.com