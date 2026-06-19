ローカル5Gを活用した複数カメラの同時伝送をJリーグの試合生中継にて成功









ローカル5Gの基地局 レフェリーカメラの装着イメージ



ローカル5Gの基地局 レフェリーカメラの装着イメージ

3．本施策の特徴



・ローカル5G活用による映像制作環境の効率化



フィールド上を移動するカメラ映像は、臨場感の向上に寄与する一方、高画質かつ低遅延な映像の安定伝送を実現するための通信環境の確保が課題となっていました。本取り組みでは、ローカル5Gの活用により、複数カメラ映像を同時かつ安定的に伝送可能な通信基盤を構築しました。これにより、映像伝送の柔軟性向上と、映像制作の効率化に寄与しました。



・レフェリーカメラ映像を活用した視聴体験の向上



ローカル5Gを活用し、Jリーグの試合生中継においてレフェリーカメラ映像の活用を実現しました。これにより、選手に近い視点やピッチ上の臨場感ある映像を提供し、ファン・サポーターの視聴体験向上に寄与しました。



4．各社の役割



NTT：全体コーディネート、映像技術支援



NTT東日本：実証の企画・運営、ローカル5Gの技術選定



FLARE SYSTEMS：ローカル5Gの設計・構築・運用



5．今後の展開



今後は、スタジアムにおける高画質・低遅延な映像の安定伝送に向けた通信環境の確保という課題に対し、ローカル5Gの整備・活用を推進してまいります。今回の取り組みで得られた知見をもとに、複数カメラへの適用拡大や映像制作機器との連携強化を進め、伝送品質および運用面のさらなる高度化を図ります。これにより、スタジアムにおける映像制作の高度化・効率化を実現し、視聴者の映像体験価値のさらなる向上をめざします。



さらに、ローカル5Gと親和性の高いDXソリューションを組み合わせることで、スタジアムや大型施設における新たな価値創出を実現し、社会全体の体験価値向上に貢献してまいります。