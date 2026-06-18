【園向け無料ウェビナー】2026年12月施行「こども性暴力防止法」の概要と事前準備を解説―ウェルキッズ×TMI総合法律事務所が共催―7月1日（水）開催

株式会社ウェルキッズ

株式会社ウェルキッズ（本社：東京都港区、代表取締役：濱之上 一人）とTMI総合法律事務所（東京都港区、代表弁護士：田中 克郎）は、2026年7月1日（水）に無料オンラインウェビナー「【2026年12月施行】こども性暴力防止法の概要と事前準備～『うちの園は何をしたら？』施行前に準備すべきポイントを解説～」を開催します。

■ 開催背景

詳細・お申し込みはこちら :https://www.wel-kids.com/press/seminar/wk-seminar-japan-dbs-law-overview/?utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=PR_PRTIMES_202606&utm_content=cta_btn1

2026年12月25日に施行予定の「こども性暴力防止法/日本版DBS」は、保育園・こども園・幼稚園・学童施設など、こどもと関わるすべての事業者に対して、性犯罪歴の確認を義務付け、こどもを性暴力から守るための制度です。

しかし、法律の施行については把握していても、「自園では具体的に何を準備すればいいのか」「どこから手をつければよいのか」と不安を感じている園様も多いのではないでしょうか。

本ウェビナーでは、TMI総合法律事務所の弁護士であり、こども家庭庁のアドバイザーも務める益原大亮氏をお招きし、こども性暴力防止法の要点をわかりやすく解説いただきます。さらに、保育施設向けICTサービスを提供するウェルキッズが、ICTを活用した対応支援についてお伝えします。

■ 開催概要

■こんな方におすすめ

■ 主なプログラム内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/59449/table/9_1_e9d87f7fb473d0d3f6a6dd5e08089d38.jpg?v=202606181051 ]無料参加はこちら :https://www.wel-kids.com/press/seminar/wk-seminar-japan-dbs-law-overview/?utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=PR_PRTIMES_202606&utm_content=cta_btn2- こども性暴力防止法/日本版DBSの内容を正しく理解したい- 施行前に何を準備すればよいかわからない- 初犯・再犯対策として現場で何をすべきか知りたい- 対応スケジュールやリスクを専門家に整理してほしい- 法律の正確な情報を、わかりやすく学びたい

法律概要・解説編

- こども性暴力防止法の概要- こども性暴力防止法の適用対象- こども性暴力防止法で事業者に求められる各措置- 施行までの準備事項等

ICT活用紹介編

■ 登壇者

- 「ウェルキッズ」が支援できる領域のご紹介- お役立ち情報など

益原 大亮 氏

TMI総合法律事務所 弁護士



2019年10月～21年9月厚生労働省大臣官房総務課法務室法務指導官、21年10月～23年9月同省労働基準局労働条件政策課課長補佐・労働関係法専門官、23年10月同省医政局参与、25年4月こども家庭庁こども性暴力防止法アドバイザー。

こども家庭庁のアドバイザーとして、こども性暴力防止法の法的整理、ガイドライン・別紙（就業規則例や各種ひな型）の検討・作成、事業者向け研修動画・資料等の作成に携わる。

また、弁護士として、様々な対象事業者（学習塾、教室、学校法人、福祉施設等）に対し、同法対応のサポートを行っている。TMI総合法律事務所のこども性暴力防止法専用窓口(https://www.tmi.gr.jp/information/2026/18352.html)（dbs@tmi.gr.jp）を担当。

土屋 大樹

株式会社ウェルキッズ サービス運営チーム



2025年6月より、保育ICTサービス「ウェルキッズ」の運営管理および導入支援に従事。システムの運用・改善や、保育現場の実態に基づいた業務設計に携わる。

同サービスにおいては、保育現場の業務効率化やDX推進に取り組み、運用改善やICT活用を通じた課題解決を推進。 保育ICT支援のプロフェッショナルとして、制度対応と連動したICT活用の観点から、保育施設のデジタル化を支援している。

■ 参加特典

特典１. 参加者全員：当日投影資料（PDF）

ウェビナー終了後、参加者の皆様に当日の投影資料を配布いたします。園内共有・研修資料としてご活用いただけます。

特典２. アンケート回答者：「施行前対応チェックリスト」（PDF）

参加者アンケートにご回答いただいた方には、益原氏監修のもと作成した「施行前にやることチェックリスト」をプレゼントします。法律施行に向けた対応漏れ防止にお役立ていただけます。

■会社概要

無料参加はこちら :https://www.wel-kids.com/press/seminar/wk-seminar-japan-dbs-law-overview/?utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=PR_PRTIMES_202606&utm_content=cta_btn3■株式会社ウェルキッズ

株式会社ウェルキッズは、「すべての子どもたちが大切にされる温かい社会づくりに貢献」を理念とし、幼保業界に向けたICTサービスを提供しています。

保育園・幼稚園・認定こども園・学童保育など、多様な施設に対応した「ウェルキッズ（WEL-KIDS）」は、煩雑な事務処理を効率化し、保育士が子どもたちと向き合う時間を増やすことで保育の質向上を支援します。

また、インターネット写真販売サービス「ウェルキッズフォト（WEL-KIDS PHOTO） 」を通じて、子どもたちの笑顔を保護者にお届けするとともに、園と保護者のコミュニケーションを深めるためのツールを提供しています。

ウェルキッズは、ICTを通じて、保育現場の課題解決と、より豊かな保育環境の実現に貢献します。

コーポレートサイト：https://www.wel-kids.co.jp/

ウェルキッズ公式サイト：https://www.wel-kids.com/

ウェルキッズフォト公式サイト：https://www.wel-kids.com/photo/photo-service.html

■TMI総合法律事務所

TMI総合法律事務所（東京都港区、代表弁護士：田中 克郎）は、1990年に創立され、国内業務と渉外業務の双方の領域で豊富な経験を積んだ弁護士656名、弁理士102名（2026年6月1日時点）が在籍し、スタッフを含めると1,300名を超える日本最大級の法律事務所です。国内8か所、海外19か所に拠点（現地デスクを含む）を構えるグローバルファームとして、国内外で企業・団体・地域に密着したリーガルサービスを提供しています。法律事務所でありながら、自らベンチャーの設立や地方自治体、大学法人、独立行政法人等との協定を締結するなど、創立以来、常に新しいチャレンジを続けてきました。今までにない新しい法律事務所や弁護士像・弁理士像を追求し、クライアントの幅広いニーズに対して即時にソリューションを提案できるチャレンジングな総合法律事務所を目指しています。

事務所HP：https://www.tmi.gr.jp/

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【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社ウェルキッズ 広報担当

メールアドレス：marketing@wel-kids.co.jp

電話：03-5537-7450 FAX：03-5537-7455

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