日本代表(U-20)も在籍する名門・帝塚山学院大学女子サッカー部と天野山カントリークラブ運営企業がスポンサー契約

株式会社部活メディア

天野山カントリークラブを運営する大和開発観光株式会社（本社：大阪府河内長野市天野町906-2、代表取締役社長：井山裕章）は、株式会社部活メディア（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高松新平）が運営する大学部活動スポンサー支援サービス「BUKASUPO」を通じて、帝塚山学院大学女子サッカー部とスポンサー契約を締結しました。帝塚山学院大学女子サッカー部は、世代別日本代表選手(U-20)を輩出している強豪チームです。

天野山カントリークラブは年間数十万円の活動費を支援。帝塚山学院大女子サッカー部は、ゴルフ場見学会や企業説明会への参加機会を年3回程度保証し、大和開発観光株式会社が学生と接点を持てる場を提供します。

今回の契約は、物価高や遠征費の増大で学生の負担が重くなる中、トップアスリートの卵である学生が安心して競技を続けられる環境を後押しするものです。支援する企業にとっても、スポーツに打ち込む学生と交流を持つことができ、企業活動を知ってもらう機会を創出できる新しい形のスポンサーシップといえます。このような形のスポンサーシップは近年増加しており、天野山カントリークラブにとっても、大学スポーツへの支援は、桃山学院大学アメリカンフットボール部に続き2校目となります。

■スポンサー契約締結の背景、女子サッカー選手とキャディの二刀流がきっかけに

帝塚山学院大女子サッカー部の1期生1名が現在、天野山カントリークラブのキャディ課で働きながら、関西女子サッカーリーグに所属する「和泉テクノFC」でプレーをしていることから、BUKASUPOが契約締結を支援しました。キャディの仕事は早朝のため、競技や大学の授業と両立しやすい利点があります。天野山カントリークラブでは、スポンサー契約を結んでいる桃山学院大学アメリカンフットボール部の学生もアルバイトとして受け入れており、スポーツに打ち込む学生や若いアスリートがアルバイトと競技を両立できるようサポートしています。

「和泉テクノFC」でプレーしながら、天野山カントリークラブのキャディ課で働く３名。そのうち１人が帝塚山学院大女子サッカー部出身だったことから、大学部活への支援につながった

天野山カントリークラブを運営する大和開発観光株式会社の井山裕章代表取締役社長は、こうした支援の狙いについて、「当社が運営するゴルフ場には、キャディをはじめ、体を動かしながら働く仕事や、多くのお客様と接する接客業務があります。特にキャディは、体力やコミュニケーション力、協調性など、スポーツを通じて培った経験を活かせる仕事の一つです。しかし、そうした仕事の存在は学生に十分知られていないのが現状です。体育会系の学生の中には、“スポーツを続けてきたけれど、就職するときにはそれを手放さなければならない”と考えている人も少なくありません。そこで、就職活動が始まる前の段階から学生と接点を持ち、さまざまな仕事や働き方を知ってもらう機会をつくりたいとの思いから、大学スポーツ支援に取り組んでいます」と語っています。

卒業後も競技を続けながら働く先輩の姿は、現役学生にとって将来の選択肢を考えるきっかけにもなります。今回の契約は、大学・地域クラブ・企業をつなぐ新たな取り組みとして実現しました。

■調印式当日の様子

2026年6月11日、帝塚山学院大学グラウンドにて調印式を実施しました。

帝塚山学院大学女子サッカー部の三輪由衣監督と大和開発観光株式会社の井山裕章代表取締役社長が出席し、BUKASUPO立ち合いのもと調印や意見交換を行いました。

帝塚山学院大学女子サッカー部・三輪由衣監督は今回の契約締結について「このたびのご支援に心より感謝申し上げます。また、ご縁をつないでいただいた『部活メディア』の皆様にも厚く御礼申し上げます。本学女子サッカー部は、競技力の向上はもちろん、人としても成長できる環境づくりを大切に活動しています。今回のご支援を力に、選手たちがより高い目標へ挑戦できる環境を整え、全国で活躍できるチームづくりに努めてまいります。そして、地域の皆様に愛され、応援していただける存在となれるよう、サッカーを通じた地域活性化にも積極的に取り組んでまいります。」とコメントしています。

これまで100組を超える契約を支援してきた弊社の高松新平代表取締役は「このスポンサー契約の意義は、資金を提供するだけではなく、学生アスリートにとっては将来必ず訪れる、“プロor就職”の選択において、ゴルフ場で就職しながらプロサッカー選手を続ける道筋を具体的な形にしたことにある。新しい形のスポンサー契約であり、今後の広がりを期待したい」と語っています。

【取材に関するお申し込み、お問い合わせ】

株式会社部活メディア広報担当

TEL：03-5296-9190（平日10:00-18:00）

E-mail：pr@bukatsumedia.com

部活メディアのプレスリリース

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/120616

▼スポンサー企業について

会社名：大和開発観光株式会社 （https://www.amanosan.jp/）

代表者： 代表取締役社長 井山裕章

本社： 大阪府河内長野市天野町906-2

事業内容：天野山カントリークラブ（会員制ゴルフ場）・パブリックゴルフ場（ナイター設備完備）・打球練習場、ならびに施設内のレストラン・ショップ経営

▼帝塚山学院大女子サッカー部について

名称：帝塚山学院大女子サッカー部（https://www.tezuka-gu.ac.jp/club/w-football/）

概要：2020年4月、大阪府堺市を拠点とする帝塚山学院大学にて、強化部として女子サッカー部創設。関西学生女子サッカー連盟、関西女子サッカーリーグ、ともに1部所属。2025年の実績は、インカレ4年連続出場、関西学生秋季リーグ2連覇、関西女子サッカーリーグ優勝

▼スポンサーマッチング企業について

会社名：株式会社部活メディア（https://bukatsumedia.com/company/(https://bukatsumedia.com/company/)）

所在地：東京都千代田区内神田3-2-8いちご内神田ビル9F

事業内容：大学部活支援・新卒採用支援