「今夜もシリアルキラーと待ち合わせ」主演のSUPER EIGHT・横山裕を「TVガイドPERSON vol.166」で完全独占インタビュー！ 裏表紙は本誌初登場のモナキが飾る

株式会社東京ニュース通信社話題のPERSONの素顔に迫るPHOTOマガジン「TVガイドPERSON vol.166」が本日6月18日(木)に発売。表紙には横山裕、裏表紙にはモナキが登場する。「週刊TVガイド関西版2026年7月30日号増刊 TVガイドPERSON vol.166」(東京ニュース通信社刊)

表紙&巻頭特集を飾るのは、7月1日(水)スタートの新ドラマ「今夜もシリアルキラーと待ち合わせ」(カンテレ・フジテレビ系)で主演を務めるSUPER EIGHT・横山裕。最近演じることの多い刑事役についてや、アクションシーンも控えていることから「汗をかきながら熱い作品を届けられたら」とドラマへの意気込みを語る。さらに、初回放送の収録にも独占密着。「激辛料理が好きで、1日の終わりによく食べている」というキャラクター設定にちなんだ、中華料理店での食事シーンに潜入した。

「週刊TVガイド関西版2026年7月30日号増刊 TVガイドPERSON vol.166」(東京ニュース通信社刊)

裏表紙＆巻末特集に登場するのは、SNSで話題を呼び、デビュー2か月強で初の冠特番「モナキ 純度100%！」(テレビ朝日)の放送を6月20日(土)に控えるなど快進撃を見せる4人組歌謡グループ・モナキ。冠特番が決まった際の心境や収録時のエピソード、やってみたい企画などたっぷりと話を聞いた。

そのほか、映画「氷血」でホラー作品に初挑戦する北山宏光、映画「ラブ≠コメディ」で人気俳優を演じる中島健人、3rd EP「THE WAY」のリリースを控えるA.B.C-Z、「ROLL((CAKE))TIME」で約3年ぶりに舞台主演を務める藤井流星、舞台「うま―馬に乗ってこの世の外へ―」で主人公を演じる小瀧望、スーパー歌舞伎「もののけ姫」で新たな歴史を刻む市川團子が、ここでしか見られないスペシャルグラビアを飾っている。

さらに、かが屋の加賀翔による撮り下ろし連載のゲストには囲碁将棋が登場。増田貴久の連載「増田ガイドFashion」第20回は“モノトーン”をテーマに撮影したほか、声優連載には2ndシングル「AKATSUKI」をリリースした七海ひろきを掲載するなど、今号も充実のラインナップでお届けする。

ラインナップ

＜表紙&巻頭特集＞

横山裕

家族への愛、戦友への思い、グループとしての誇りと誓い――彼が求められるのは理由がある。

主演ドラマ「今夜もシリアルキラーと待ち合わせ」収録密着を含む完全独占16P大特集

＜裏表紙&巻末特集＞

モナキ

(初冠特番「モナキ 純度100%！」)

＜PERSON INTERVIEW＞

北山宏光

（映画「氷血」）

中島健人

（映画「ラブ≠コメディ」）

A.B.C-Z

（3rd EP「THE WAY」）

藤井流星

（ROLL((CAKE))TIME）

小瀧望

（舞台「うま―馬に乗ってこの世の外へ―」）

市川團子

（スーパー歌舞伎「もののけ姫」）

＜私服スペシャル連載「増田ガイドFashion」＞

増田貴久

＜かが屋・加賀翔 芸人撮影連載「写真地図」＞

囲碁将棋

＜声優連載「VOICE PERSONS」＞

七海ひろき

（2ndシングル「AKATSUKI」）

モナキパネル展、開催決定！

会場：HMV&BOOKS SHIBUYA 5F

日程：6月18日（木）～7月7日（火）

会場：HMV&BOOKS NAMBA

日程：6月18日（木）～6月24日（水）

https://www.hmv.co.jp/news/article/260604127/

購入者特典、決定！

■対象店舗：アニメイト通販

【特典内容】

七海ひろき 生写真 1枚

「週刊TVガイド関西版2026年7月30日号増刊 TVガイドPERSON vol.166」アニメイト通販購入特典生写真

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3483618/

■対象店舗： HMV&BOOKS online／ HMV＆BOOKS SHIBUYA／ HMV&BOOKS NAMBA

【特典内容】

以下5種類より選んで、ご購入いただけます。

絵柄は、集合1種類、ソロ絵柄各1種類の全5種類となります。

※絵柄全5種類より1枚を選んで、ご購入いただけます。

１.モナキ（おヨネ／じん／サカイJr.／ケンケン） 生写真付き

「週刊TVガイド関西版2026年7月30日号増刊 TVガイドPERSON vol.166」HMV&BOOKS購入特典生写真

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16967568

２.おヨネ 生写真付き

「週刊TVガイド関西版2026年7月30日号増刊 TVガイドPERSON vol.166」HMV&BOOKS購入特典生写真

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16967564

３.じん 生写真付き

「週刊TVガイド関西版2026年7月30日号増刊 TVガイドPERSON vol.166」HMV&BOOKS購入特典生写真

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16967565

４.サカイJr. 生写真付き

「週刊TVガイド関西版2026年7月30日号増刊 TVガイドPERSON vol.166」HMV&BOOKS購入特典生写真

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16967566

５.ケンケン 生写真付き

「週刊TVガイド関西版2026年7月30日号増刊 TVガイドPERSON vol.166」HMV&BOOKS購入特典生写真

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16967567

→生写真全5種類コンプリートセット

「週刊TVガイド関西版2026年7月30日号増刊 TVガイドPERSON vol.166」HMV&BOOKS購入特典生写真

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16967825

HMV&BOOKS online／ HMV＆BOOKS SHIBUYA／ HMV&BOOKS NAMBA にてお買い求めください。

※特典付き販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。

■対象店舗：セブンネットショッピング

【特典内容】

市川團子 生写真 1枚

「週刊TVガイド関西版2026年7月30日号増刊 TVガイドPERSON vol.166」セブンネットショッピング購入特典生写真

https://7net.omni7.jp/detail/1107711559

【注意事項】

※6月18日現在

※特典付き商品の販売は、特典の在庫がなくなり次第終了いたします。ご了承ください。

※予約開始日時は店舗によって異なる場合があります。詳しくは各社HPにてご確認ください。

※特典付き販売店は、追加になる場合があります。

【紙版商品情報】

「週刊TVガイド関西版2026年7月30日号増刊 TVガイドPERSON vol.166」

●発売日：2026年6月18日(木)※一部、発売日が異なる地域がございます

●定 価：1,430円

●発 行：東京二ュ―ス通信社

全国の書店・ネット書店にてご購入いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。



【電子版 商品概要】

「週刊TVガイド関西版2026年7月30日号増刊 TVガイドPERSON vol.166」

●配信日：2026年6月26日(金)以降順次配信開始

●価 格：1,430円

※Amazon Kindle store、楽天kobo、hontoほか、各電子書店で順次配信。配信開始日時は各電子書店によって異なります。

※「週刊TVガイド関西版2026年7月30日号増刊 TVガイドPERSON vol.166」電子版は、紙版とはコンテンツが一部異なります。掲載されていないページ、記事、写真があります。



【関連サイト】

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