「LOCALO Noodle -ロカロヌードル-」、発売12ヵ月で累計40万食突破。その節目を記念し、お中元ギフトを発売

株式会社Grand Bleu＆Co.

株式会社Grand Bleu＆Co.（本社所在地：東京都港区、代表取締役：青木康時）は、万能おきかえ麺「LOCALO Noodle（ロカロヌードル）」が2025年5月の発売から約12ヵ月で累計販売数40万食を突破したことを記念し、夏のご挨拶に向けた「お中元ギフト」を、2026年6月19日(金)より公式ECサイトにて発売いたします。※1

今回のお中元ギフトは、LOCALO Noodleの麺ギフトに加え、プラントベースのパティスリーアイス「Dolce Ino（ドルチェイーノ）」のアイスギフトもラインナップ。贈る相手やシーンに合わせて、常温の麺ギフトと冷凍のアイスギフトからお選びいただけます。

いずれも、おいしさはそのままに、身体を気づかう設計と、のし対応・上品な化粧箱という贈りやすさを兼ね備えています。お中元や法人贈答にもお選びいただけるラインナップです。

■40万食の支持を、贈りものという形に

「甘いものやお酒は好みがわからない。でも、気の利いたものを贈りたい」--贈りもの選びには、こうした迷いがつきものです。

LOCALO Noodleは2025年5月の発売以降、約12ヵ月で累計40万食を突破し、ECでの評価にとどまらず全国の店頭へと支持を広げてきました。その過程で多く寄せられたのが、「大切な人にも、おいしく食べてもらいたい」という声でした。

そこで今回、日々の食事として楽しめる麺ギフトと、罪悪感なく楽しめるアイスギフトという二つの選択肢を、夏のご挨拶の形で提案します。名店品質や軽やかな設計といったおいしさに、身体への気遣いと贈りやすさを重ね、相手を想う理由までひと箱に込めました。

■LOCALO Noodle｜ギフトセット ラインナップ（全3種）

贈る相手とシーンに合わせて、4食・8食・16食の3セットからお選びいただけます。

■ LOCALO Noodle｜贈りものに選ばれる3つの理由

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/171363/table/20_1_e92d0338772f4faf7088c771d9b89fd8.jpg?v=202606180951 ]

１. 名店品質の、確かなおいしさ

軽やかさだけで終わらせず、出汁やソースの完成度を追求。おきかえ麺でありながら、食事の主役として満足できる本格的な味わいに仕上げました。

２. ソース込みで、1食約300kcal

ラーメンやパスタの満足感を楽しみながら、1食約300kcal。食生活を気づかう方にも贈りやすい一食設計です。※2

３. グルテンフリー麺・低GIという気遣い

乾麺はグルテン原材料不使用。新潟の皇室献上品「へぎそば」にルーツを持つ蕎麦粉と布海苔から生まれる、つるりとした喉ごしと食べ応えを両立しました。さらにGI値46の低GI設計で、毎日の食事を意識される方にも選びやすい一食です。※3 ※4

特設ページはこちら：https://localo-noodle.jp/news/post-256/

■ Dolce Ino｜お中元アイスギフト

甘いものを贈りたい。けれど、身体も気遣いたい。「Dolce Ino（ドルチェイーノ）」は、そんな想いに応えるプラントベースのパティスリーアイスです。1個あたり約50kcal・低脂質約1.2g。※8 人工甘味料を使わず、羅漢果の自然な甘さと豆乳ベースのなめらかさを、独自の製法特許で両立しました。

5種のフレーバーを各2個ずつ詰め合わせた10食入りのギフトセットで、冷凍便・のし対応。涼やかなご褒美として、夏のご挨拶にお選びいただけます。

フレーバーラインナップ（5種 × 各2個）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/171363/table/20_2_bc9c3275f6df6e795fbe3a3662d71fe7.jpg?v=202606180951 ]

バニラ & トンカ

芳醇なバニラに、トンカ豆の香りを添えた上品な味わい。(42kcal／脂質1.1g)

抹茶 & ゆず

深い抹茶の香りと、ゆずの爽やかさが重なる和のフレーバー。(47kcal／脂質1.2g)

ストロベリー & ラズベリー

甘酸っぱく華やか。夏にも食べやすいベリーの余韻。(52kcal／脂質1.4g)

キャラメル & ヘーゼルナッツ

香ばしさとコクのある、満足感の高い一品。(54kcal／脂質1.4g)

エスプレッソラテ

コーヒーの香りとまろやかな甘さが重なる大人のデザート。(50kcal／脂質1.3g)

■ Dolce Ino｜贈りものに選ばれる3つの理由

１. パティスリーらしい、なめらかなくちどけ

羅漢果の自然な甘さと豆乳ベースのなめらかさを、独自の製法特許で両立。軽やかでありながら、ご褒美にふさわしい満足感のあるくちどけを実現しました。

２. 1個あたり約50kcal・低脂質約1.2g

甘いものを楽しみながら、1個あたり約50kcal・低脂質約1.2g。身体を気遣う方にも贈りやすい軽やかな設計です。※8

３. プラントベース・人工甘味料不使用という気遣い

プラントベース、ノンミルク・ノンエッグ（乳・卵原料不使用）、人工甘味料不使用。食生活や原材料を意識している方にも選びやすく、相手の身体を気遣う想いまで届けられます。

※本製品の製造ラインでは乳・卵を含む製品を製造しています。

※アレルギー対応食品ではありません。

特設ページはこちら：https://dolce-ino.jp/news/post-85/

■ ブランド紹介

LOCALO Noodle ＜食通に贈る、至高のロカロおきかえ麺＞

ラーメンやパスタは大好きだけど、こんにゃく麺や大豆麺では満たされない。そんな方のために誕生した、まったく新しい発想のおきかえ麺です。新潟の皇室献上品「へぎそば」にルーツを持つ蕎麦粉と布海苔から作られた特別な麺で、麺は低脂質・グルテンフリーを実現。ソースと合わせても1食わずか約300kcalを達成しました。

味づくりでは、6年連続ミシュランビブグルマン掲載の完全予約制ラーメン店「琥珀」とのコラボや、ミシュラン三ツ星店で修業を重ねたシェフとの共同開発により、名店品質のおいしさを追求しています。さらにモンドセレクション2026 フード部門 金賞 ※5、Amazon「麺類・パスタギフト」カテゴリーでのベストセラー獲得 ※6、楽天「ダイエットフード」カテゴリー週間ランキング1位 ※7 など、高い評価と実績を積み重ねています。現在は全国のドン・キホーテでも展開しています。

公式ECサイト：https://localo-noodle.jp/

Dolce Ino ＜罪悪感なく楽しめる、プラントベースのパティスリーアイス＞

「Nontitle」から生まれた、約50kcal・低脂質約1.2gのパティスリーアイス。※8 人工甘味料を使わず、砂糖の約300倍ともいわれる天然甘味料・羅漢果の甘さと、豆乳ベースのなめらかさを、独自の製法特許で両立。軽やかでありながら、ご褒美にふさわしい満足感のあるくちどけを楽しめます。

ジャパンフードセレクション受賞に加え、セブン-イレブンでの導入実績やヴィーガン認証の取得など、確かな評価を重ねています。

公式サイト：https://dolce-ino.jp/(https://dolce-ino.jp/)

■ 企業概要

企業名：株式会社Grand Bleu＆Co.

所在地：〒106-0032 東京都港区六本木3-17-12-103

代表取締役：青木康時

企業サイト：https://gbleu.co.jp/

事業内容：「良いもの（Something Good）」をメインストリームへと押し上げるブランドカンパニー。ソーシャルバズ戦略を活用し、優れた商品・サービスの認知獲得と、マーケティングコストの適正化を支援。「Think Deep」を掲げ、独自の戦略でブランド価値の最大化を目指しています。

【公式SNS】

X（旧Twitter）：x.com/GrandBleu_Co

LOCALO Noodle Instagram：localo_noodle_official

＜本件に関するお問合せ先＞

株式会社Grand Bleu＆Co. マーケティング戦略室 PR担当

MAIL：info@gbleu.co.jp

注釈

※1 累計販売数は2025年5月15日の販売開始から2026年5月末までの実績です。

※2 kcalはソース込みの参考値です。栄養成分値は商品により異なります。

※3 乾麺はグルテン原材料不使用。製造ラインで小麦・やまいもを取り扱っています。

※4 GI値46（そば一般研究に基づく参考値、乾麺）。条件により異なる場合があります。

※5 「酸味と辛味がたまらない 絶品ピリ辛まぜそば」が受賞。

※6 Amazon「麺類・パスタギフト」カテゴリーで2026年5月9日にベストセラーを獲得（2026年6月11日時点）。

※7 楽天「ダイエットフード」カテゴリー週間ランキング1位（2026年6月3日更新／集計期間：2026年5月25日～5月31日）。

※8 Dolce Inoのカロリー・脂質はフレーバーにより異なります。