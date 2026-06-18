付き合う前の理想のデート場所1位は「レストラン・カフェ」163人、好印象の鍵は「笑顔で話を聞いてくれる」｜告白は「3回目のデート」が最多（ハッピーメール調べ）

株式会社アイベック

株式会社アイベック（本社：福岡県福岡市）が運営する、累計会員数3,500万（※1）の出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」（https://happymail.co.jp/ ）は、成人男女200人を対象に、「付き合う前のデート」に関するアンケート調査を実施しました。

※1：2024年6月時点

本調査では、

● 理想的なデート場所

● デートで好印象を持つポイント

● デート中に印象が悪くなる行動

● 理想的な告白タイミング

について回答結果を集計しています。

本リリースでは、付き合う前のデートにおいて好感度を高める行動と、交際発展につながりやすいデート傾向を明らかにします。

調査結果の詳細データおよび図表素材は、報道・記事制作時の引用素材として、下記ページにて公開しています。

▼調査結果特設ページ

https://happymail.co.jp/happylife/koikatsu/before-dating-date/

1.理想のデート場所1位は「レストラン・カフェ」163人

付き合う前のデートで理想的な場所について尋ねたところ、「レストラン・カフェ」163人が最多となりました。

次いで「映画」95人、「ショッピングモール」68人と続いており、“自然に会話しやすい場所”が支持を集める結果となっています。

また、「水族館」67人も上位に入り、ロマンチックな雰囲気や会話のしやすさを重視する傾向もうかがえました。

【ランキング（人数）】

● 1位 レストラン・カフェ：163人（男性77人／女性86人）

● 2位 映画：95人（男性46人／女性49人）

● 3位 ショッピングモール：68人（男性39人／女性29人）

● 4位 水族館：67人（男性34人／女性33人）

● 5位 テーマパーク：44人（男性23人／女性21人）

● 6位 公園：43人（男性22人／女性21人）

● 7位 動物園：38人（男性22人／女性16人）

● 8位 カラオケ：23人（男性20人／女性13人）

● 9位 プラネタリウム：21人（男性14人／女性7人）

● 10位 相手や自分の家：8人（男性4人／女性4人）

2.好印象1位は「笑顔で話を聞いてくれる」男女計155人

付き合う前のデートで好印象を感じるポイントについて尋ねたところ、男女ともに「笑顔で話を聞いてくれる」が最多となりました。

男性78人・女性77人、合計155人が回答しており、“聞く姿勢”がデート成功における重要要素であることがうかがえます。

また、女性は「清潔感」や「さりげない気遣い」を重視する傾向が強く、男性よりも身だしなみや配慮を重視していることがわかりました。

【内訳（人数）】

● 笑顔で話を聞いてくれる：男性78人／女性77人

● 相手に清潔感がある：男性58人／女性83人

● さりげない気遣い：男性62人／女性78人

● 支払おうとする姿勢を見せてくれる：男性30人／女性38人

● デートプランを事前に考えてくれる：男性20人／女性41人

● 質問をたくさんしてくれる：男性34人／女性23人

● 解散時間を気にしてくれる：男性10人／女性39人

3.悪印象1位は「スマホばかりいじる」153人

付き合う前のデートで印象が悪いと感じる言動については、「スマホばかりいじる」が最多となりました。

男性72人・女性81人、合計153人が回答しており、“目の前の相手に集中していない態度”が強いマイナス評価につながることが確認されました。

次いで「マナーが悪い」「ネガティブ発言や愚痴が多い」が続いています。

また、女性は「ボディタッチ」に強い警戒感を持つ傾向が見られ、男性4人に対し女性57人と大きな差が出ました。

【内訳（人数）】

● スマホばかりいじる：男性72人／女性81人

● マナーが悪い：男性63人／女性85人

● ネガティブ発言や愚痴が多い：男性60人／女性74人

● 遅刻してくる：男性43人／女性56人

● 無計画で判断をすべて任せられる：男性25人／女性53人

● 自分の話ばかりしてくる：男性26人／女性49人

● ボディタッチをされる：男性4人／女性57人

4.告白は「3回目のデート」が男女とも最多

理想的な告白タイミングについて尋ねたところ、男女ともに「3回目のデート」が最多となりました。

男性55人、女性62人が回答しており、全体の過半数が“3回目”を理想としていることがわかります。

一方、「1回目」は男性7人・女性4人にとどまり、早すぎる告白は支持されにくい傾向が確認されました。

【内訳（人数）】

〈男性〉

● 1回目：7人

● 2回目：28人

● 3回目：55人

● 4回目以降：10人

〈女性〉

● 1回目：4人

● 2回目：18人

● 3回目：62人

● 4回目以降：16人

5.付き合う前のデートで楽しかった瞬間は「会話」と「共通体験」（自由回答）

成人男女に「付き合う前のデートで、楽しかったエピソードを教えてください」と尋ねたところ、「会話が盛り上がった」「共通の趣味を楽しめた」といった回答が多く寄せられました。

特に、映画・ライブ・カフェなど“自然にコミュニケーションが取りやすい場所”での体験が、印象的な思い出として残っている傾向が見られます。

また、「話しやすさ」「価値観の一致」「聞き上手な姿勢」など、コミュニケーション面を高く評価する声も目立ちました。

【自由回答 一部抜粋】

映画を見たあと、カフェでその作品について語り合うのが楽しかったです（男性）

好きなアーティストが同じで、一緒にライブに行って盛り上がったことがいい思い出となりました（男性）

相手が気さくに話しかけてくれて会話が盛り上がり、気づいたら長時間カフェで過ごしていたのが楽しかったことを覚えています（男性）

ご飯を食べに行ったときに、趣味や休日の過ごし方など、価値観が合うなと感じられる会話が楽しかったです（女性）

カフェでケーキを食べながら、話を聞いてくれて、的確なアドバイスや自分の経験を話すなど話し上手・聞き上手な態度が素敵でした（女性）

付き合う前にお茶したり、映画を見に行ったりしましたが、最初から意気投合していつも楽しかった思い出があります（女性）

今回の調査から、付き合う前のデートでは「どこへ行くか」だけではなく、“どのように会話し、時間を共有できるか”が満足度を大きく左右していることが明らかになりました。

調査結果まとめ

本調査から、以下の傾向が明らかになりました。

● 理想のデート場所は「レストラン・カフェ」が圧倒的人気

● 好印象の鍵は「笑顔」と「聞く姿勢」

● 女性は特に「清潔感」と「気遣い」を重視

● 悪印象は「スマホばかり触る行動」「マナー不足」が中心

● 告白は「3回目」が最も支持されるタイミング

● 楽しかったデート体験は「会話の盛り上がり」や「共通の趣味」が中心

自由回答では、「映画後に感想を語り合った」「好きなアーティストのライブで盛り上がった」「長時間カフェで会話が続いた」など、“自然にコミュニケーションを楽しめた体験”が多く挙がりました。

付き合う前のデートでは、場所選びだけでなく、「価値観を共有できる会話」や「自然に話せる空気感」が、交際発展を左右する重要要素であることが示唆されました。

本調査結果の詳細データおよび図表素材は、以下の特設ページにて公開しています。

報道・記事制作時の引用素材としてもご利用いただけます。

▼調査結果特設ページ

https://happymail.co.jp/happylife/koikatsu/before-dating-date/

【調査概要】

調査方法：インターネットアンケート

調査対象：成人男女

アンケート母数：男性100名・女性100名（合計200名）

実施日：2026年4月27日

調査実施主体：ハッピーメール（ハッピー）（https://happymail.co.jp/）

調査会社：株式会社アイベック

関連ページ：https://happymail.co.jp/happylife/koikatsu/before-dating-date/

ハッピーメール（ハッピー）とは

ハッピーメール（ハッピー）は出会い・恋愛マッチングアプリ/マッチングサイトとして、出会いを提供しています。

25年以上の運営により培ってきた実績を基に、PC、スマートフォン、アプリと時代の変化に合わせてサービスを提供。

2018年には、男女のマッチングからの出会いをテーマにした恋愛映画を作りたいと相談があり、マッチング業界としては初めて映画制作に携わる。

2019年には、"野呂佳代"さんをアンバサダーとして起用し、実際にハッピーメールを利用しているユーザーの体験談を基に、アプリやネットを使ったリアルな出会いからの「恋愛・結婚」の認知を広げるため、Webドラマ「ハッピーメール～Love Story～」を製作。

2024年には累計会員数3500万を突破。（2024年6月時点）

【ブランドアンバサダー起用実績】

2019年 野呂佳代さん

2020年 野呂佳代さん

2021年 野呂佳代さん

2022年 ほのか さん

2023年 ほのか さん

2024年 ゆきぽよ さん

2025年 ゆきぽよ さん

2026年 ゆきぽよ さん

公式サイト：https://happymail.co.jp

総合ページ：https://happymail.jp

対応端末：スマートフォン,PC

対応言語：日本語

サービス地域：日本

サービス開始日：2000年8月

価格：ダウンロード無料

開発・運営：株式会社アイベック

App Store：https://itunes.apple.com/jp/app//id521055533?mt=8

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.i_bec.suteki_happy&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.i_bec.suteki_happy&hl=ja)

マッチングアプリで出会うすべての男女を応援します！ハッピーメールがスポンサーのYouTubeチャンネル『コイラボ』:https://www.youtube.com/@koilabo.happymail

ハッピーメール公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCjKoGOmdSsroocH3cSiQt1Q

恋活・婚活トレンド情報サイト ハッピーライフ：https://happymail.co.jp/happylife/