【大学スポーツ支援は2校目】帝塚山学院大学女子サッカー部とスポンサー契約を締結

大和開発観光株式会社

天野山カントリークラブを運営する大和開発観光株式会社（本社：大阪府河内長野市、代表取締役社長：井山裕章）は、株式会社部活メディアが運営する大学部活動スポンサー支援サービス「BUKASUPO」を通じて、帝塚山学院大学女子サッカー部（大阪府堺市）とスポンサー契約を締結しました。

本契約により、同部の活動費を支援するとともに、学生アスリートの競技環境の充実を後押しします。大学スポーツへの支援は、昨年より実施している桃山学院大学アメリカンフットボール部（大阪府和泉市）に続き、2校目となります。

2026年6月11日には帝塚山学院大学グラウンドにて調印式を実施し、今後の連携に向けた意見交換を行いました。

調印式の様子（左：大和開発観光株式会社 右：帝塚山学院大学女子サッカー部）

■ 背景：スポーツに励む学生の可能性と「仕事の選択肢」を広げる

当社はこれまで、体育会系学生向けの就職イベントに参加する中で、「キャディーという仕事を初めて知った」という学生が少なくないことに気付きました。就職活動が始まる頃には進路をある程度決めている学生も多く、もっと早い段階から仕事の選択肢を知ってもらう必要があると感じたことが、大学スポーツ支援を始めるきっかけとなりました。

体育会系の学生の中には、「スポーツを続けてきたけれど、就職するときにはそれを手放さなければならない」と考えている人や、「体を動かせそうだから」と限られた選択肢の中から営業職などを選んでいるケースが少なくありません。

当社が運営するゴルフ場には、キャディーをはじめ、体力を活かしながら多くのお客様と接する業務があります。特にキャディーは、体力やコミュニケーション力、協調性など、スポーツを通じて培った経験をダイレクトに活かせる仕事ですが、その存在は学生に十分知られていないのが現状です。

そこで当社では、就職活動が始まる前の段階から学生と接点を持ち、さまざまな仕事や働き方、そして「競技を続けながら働く」という選択肢を知ってもらう機会をつくりたいとの思いから、大学スポーツ支援に取り組んでいます。

■ 地域の枠を超えて、企業が“繋ぐ”女子サッカーの輪

今回スポンサー契約を締結した帝塚山学院大学女子サッカー部は、世代別日本代表選手（U-20）も輩出している強豪チームです。

当社は2025年より、地元・和泉市の社会人女子サッカーチーム「和泉テクノFC」のスポンサーを務めており、選手3名をキャディー課として雇用しています。うち1名は、帝塚山学院大学女子サッカー部の卒業生です。 大学在学中に競技へ打ち込み、卒業後も社会人として競技を続けながら輝く先輩の姿は、現役学生にとって将来の選択肢を考える大きなきっかけとなります。

河内長野市、堺市、和泉市の3市にまたがるゴルフ場を運営する当社だからこそ、堺市の「帝塚山学院大学女子サッカー部」と、和泉市の「和泉テクノFC」という地域の枠を超え、企業がハブとなって女子サッカーの新しい繋がりを創出できると考えています。

■ 調印式当日の様子

2026年6月11日、帝塚山学院大学グラウンドにて調印式を実施しました。 当日は、帝塚山学院大学女子サッカー部関係者と、当社代表取締役社長の井山、天野山カントリークラブ支配人の岡田が出席。和やかな雰囲気の中、スポンサー契約締結に伴う調印が行われました。調印式後には、今後のキャリア支援や地域活性化に向けた具体的なディスカッションが行われ、一過性の支援に留まらない、深いパートナーシップの第一歩を踏み出しました。

■ 大学スポーツ支援を通じて生まれた「新たなつながり」

当社は昨年より、桃山学院大学アメリカンフットボール部のスポンサー支援も行っています。ユニフォームに当社のロゴが載るわけではありません。私たちが目指しているのは、地域の部活動を心から支援し、大学・企業・学生の繋がりを強くすることです。これが地元地域にとって大きな価値になると信じています。

実際に桃山学院大学との取り組みでは、学生向けのゴルフ体験会や施設見学会、当社主催イベントへの参加などを通じて、スポンサーという枠を超えた交流を続けてきました。その結果、当ゴルフ場の会員様が経営する企業3社から新たな協賛を獲得するなど支援の輪が広がっています。また、学生アルバイトの受け入れも行っており、競技だけでは得られない社会経験を積む機会にもつながっています。今回の帝塚山学院大学女子サッカー部との契約も、こうした取り組みの延長線上にあります。

■ 代表取締役社長 井山裕章 コメント

「私たちが運営する天野山カントリークラブは、河内長野市、堺市、和泉市の3市にまたがる場所にあります。私たちは、ただゴルフをする場所を提供するだけでなく、ゴルフ場を起点として『人と人』『人と地域』を繋ぐ場所を提供したいと考えています。地元地域あっての我々であり、常に『地域に必要とされる企業』を目指しています。

私自身、スポーツに真剣に取り組む学生たちには、無限の大きな可能性を感じています。今回、地元堺市の強豪である帝塚山学院大学女子サッカー部の皆様と素晴らしいご縁をいただきました。 昨年から和泉市の社会人女子サッカーチーム『和泉テクノFC』のスポンサーとなり、選手を雇用していますが、今回の取り組みを通じて学生たちに『卒業後もサッカーを続けながら、仕事でも活躍できるフィールドがある』ということを知ってもらいたいです。

このご縁をきっかけに、女子サッカー部、大学、社会人チームと手を取り合い、スポーツの持つ力で地元地域をさらに盛り上げてまいります」

【帝塚山学院大学女子サッカー部 概要】

創設：2020年4月、大阪府堺市を拠点とする帝塚山学院大学の強化部として創設

所属：関西学生女子サッカー連盟（1部）、関西女子サッカーリーグ（1部）

主な実績（2025年度）：

・全日本大学女子サッカー選手権大会（インカレ）4年連続出場

・関西学生女子サッカー秋季リーグ 2連覇

・関西女子サッカーリーグ 優勝

・世代別日本代表選手（U-20）の輩出実績あり

【会社概要】

社名：大和開発観光株式会社

代表者：代表取締役社長 井山裕章（いやま ひろあき）

本社所在地：大阪府河内長野市天野町906-2

事業内容：天野山カントリークラブ（会員制ゴルフ場）、パブリックゴルフ場（ナイター設備完備）、打球練習場、ならびに施設内のレストラン・ショップ経営

会社HP：https://www.amanosan.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

天野山カントリークラブ

副支配人 池 祐一郎（いけ ゆういちろう）

TEL：072-284-1919 メール：acc-info@amanosan.jp