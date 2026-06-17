【想定利回り年利13.5％ / 運用期間 約6ヶ月】高級腕時計仕入れ販売ファンドを6/18(木)より募集

ミラリタ株式会社

事業投資型クラウドファンディングプラットフォーム「ミラリタ」を運営するミラリタ株式会社（本社：東京都港区／代表取締役社長：重田恭宏）は、「高級腕時計仕入れ販売ファンド（以下「本ファンド」という。）」の情報を公開しました。

本ファンドは、6月18日(木)より募集を開始いたします。

世界的に需要が底堅く、価値が落ちにくい実物資産として注目される「ロレックス等の人気高級腕時計」を投資対象とします。投資家の皆さまからの出資金は、これら需要の高い時計の「直接仕入れ費用」に充当します。

仕入れた商品は、登録者10万人超のYouTubeチャンネル等を持つ提携先（ブランドバンク社）の強力な直販ネットワークを通じてスピーディに販売（EXIT）し、売却益を分配します。すでに強力な販売網（出口）が確保されており、資金を長期間滞留させない、資金の動きがわかりやすく見通しの立てやすい手堅い運用設計となっています。



■スキームについて

出資 → 時計の仕入・売却（短期間で反復）→ 売却代金の回収 → 償還・分配

■ファンド概要

名称：高級腕時計仕入れ販売ファンド

想定利回り（税引前）：年利13.5%

運用期間：約6ヶ月

出資単位：1口=1万円／10口～

募集方式：先着式

投資対象：ロレックス等、人気高級腕時計

募集期間：2026年6月18日(木)18:00～7月9日(木)23:59（予定）

*スケジュールは予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。

詳細ページ：https://miralita.jp/product/view/21

■ミラリタ株式会社（Miralita Co., Ltd.）

代表者：代表取締役社長 重田恭宏

設立日：2017年11月1日

所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂4丁目1-29 赤坂赤菱ビル 5階

公式サイト：https://miralita.co.jp/

問い合わせ先：https://miralita.co.jp/contact

■事業投資型クラウドファンディングプラットフォーム「miralita（ミラリタ）」

お金だけじゃない、ワクワクまで一緒に。

みんなで、期待以上、想像以上の未来へ。

https://miralita.jp/