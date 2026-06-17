「LiPro（婚活）」、結婚相手の理想的な年齢差に関するアンケート結果を公開！

株式会社イード

株式会社イード（本社：東京都中野区、代表取締役：宮川 洋）は、婚活に役立つ最新情報をお届けするメディア「LiPro（婚活）」において、現在婚活中または婚活経験のある未婚男女400名を対象に、結婚相手の理想的な年齢差に関するアンケートを実施しました。

■調査サマリー- 相手が年上の場合、理想的な年齢差で最も多いのが「+3～5歳」- 相手が年下の場合、理想的な年齢差で最も多いのが「－1～2歳」- 年齢差±5歳以内が理想的だと回答する人が8割以上- 男性は、結婚相手が「年下」なら歳の差が大きくても良いと考える人が多い傾向。- 女性は、結婚相手が「年上」なら歳の差が大きくても良いと考える人が多い傾向。

■調査概要

調査期間：2026年2月20日～2026年2月27日

調査対象：婚活中、または今までに婚活経験のある20代以上の未婚の男女

回答数：400

調査方法：インターネット調査

■調査対象

【性別】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/4642/table/561_1_f706c8002048570fb43673930af3b325.jpg?v=202606171152 ]

【年齢】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/4642/table/561_2_8f4a284e1c310dec94811add909c12e4.jpg?v=202606171152 ]

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結果は以下の通りです。

＜結婚相手の理想的な年齢差は？（相手が年上の場合）＞

相手が年上の場合、結婚相手の理想的な年齢差は「+3～5歳」が1位で49.3%でした。2位は「+1～2歳」で28.8%、3位は「+6～9歳」で11.0%です。3～5歳差が理想的と回答した人が半数近くとなりました。

＜男女別｜結婚相手の理想的な年齢差は？（相手が年上の場合）＞

男女別で集計すると、やや違いが見られます。1位は「+3～5歳」と男女とも同じではありますが、女性の場合54.0%と半数以上で、割合がより多いです。また、男性は「年齢差なし」が3位、「年上NG」が5位と、年上を好まない人が女性より多くなっています。反対に、女性の場合は「10歳以上年上でも良い」という回答結果が4位となっており、「年上NG」が最も少ない回答数となりました。

＜結婚相手の理想的な年齢差は？（相手が年下の場合）？＞

相手が年下の場合の理想的な年齢差は、「－1～2歳」が39.0%で1位でした。2位が「－3～5歳」で33.0%、3位が「－6～9歳」で10.5%です。

結果として、年齢差±5歳以内（年齢差なし含む）が理想的だと回答する人が

・相手が年上の場合：83.1%

・相手が年下の場合：81.0%

と、どちらも8割以上となりました。

＜男女別｜結婚相手の理想的な年齢差は？（相手が年下の場合）＞

男女別では「相手が年下の場合」の方が、違いが多く見られました。男性の場合は、1位が「－3～5歳」2位が「－6～9歳」3位が「－1～2歳」です。女性の場合は、1位が「－1～2歳」2位が「－3～5歳」3位が「年下NG」となりました。

男性は、結婚相手が「年下」の場合は歳の差が大きくても良いと考える人が多く、女性は、結婚相手が「年上」なら歳の差が大きくても良いと考える人が多い傾向があるようです。

※本アンケート結果を引用する際は、下記URLを出典元として記載してください。

https://marriage.iid.co.jp/（LiPro婚活）

■「LiPro」について

LiPro（ライプロ）は、暮らしに役立つ様々な情報を提供する情報メディアです。インターネット、エンタメ、教育、食事宅配など多様なジャンルからライフスタイルのヒントになる最新情報を配信しています。「婚活」ジャンルでは、結婚相談所やマッチングアプリなど、婚活や恋活に役立つ最新情報を配信中です。

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「LiPro（婚活）」URL：https://marriage.iid.co.jp/

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