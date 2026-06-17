独自データ×GPS人流×生成AIで売上向上を支援「飲食店向け商圏・業態分析サービス」提供開始、モニター10社募集（6/30まで）

店舗流通ネット株式会社

店舗流通ネット株式会社（本社：東京都港区海岸、代表取締役会長兼社長：青木達也、以下「当社」）は、飲食店の売上改善および業態判断をデータに基づいて支援する新サービス「飲食店向け商圏・業態分析サービス」の提供を開始いたしました。

本サービスは、飲食店の「店前人流分析」「トレンドメニュー分析」「エリア別商圏分析」「業態適合分析」をデータで支援する分析サービスです。

Web上に存在する口コミや消費者トレンド等のインサイトデータと、当社が保有する店舗運営データ、およびGPSに基づく高精度な人流・位置情報データを統合。これらを最新の生成AI技術によって多角的に分析・モデル化することで、「最適な業態変更（リニューアル）判断」から「新規出店戦略」「既存店舗の改善」まで、確度の高い経営意思決定を支援する新しい分析基盤です。

背景：経験頼みから「データドリブン経営」への転換ニーズ

現在の飲食業界では、売上改善や業態変更の判断が、依然として経験や勘に依存しているケースが多く見られます。特に、既存店舗の売上低迷に伴う業態転換や、複数店舗を展開する企業におけるエリア特性・競合環境とのミスマッチは、大きな機会損失につながるケースも少なくありません。こうした背景には、商圏特性・競合環境・顧客嗜好といった複数要素を横断的に分析し、業態の適正や経営判断に落とし込める仕組みが不足しているという課題があります。

こうした課題に対し、本サービスは「オンライン上の声（市場トレンド）」と「リアルな現場（店舗・人流データ）」を統合することで、実践的な分析基盤を提供します。

サービスの特長：「探す・掘る・分析する」3ステップ分析

本サービスでは、以下のプロセスで飲食ビジネスの意思決定を支援します。

探す（トレンド把握）

Web上の膨大な口コミ・SNS・レビュー等から消費者ニーズの兆候を抽出

掘る（成功要因の構造化）

繁盛店の共通要素をデータから分解し、評価につながる要因を可視化

分析する（意思決定モデル化）

人流・商圏データと統合し、業態検討や施策設計の方向性を提示

強み：4,000店舗超の実績に基づく「リアル×デジタル」の強固な分析基盤

当社は累計4,000件以上の出店支援実績と、約1,000店舗規模の運営・支援ネットワークを有しており、それらに基づく現場知見を蓄積しています。

本サービスではこれらの知見に加え、

・店前人流データ（時間帯・属性）

・エリア別商圏特性

・競合店舗の業態・価格帯

・口コミ・レビュー情報

などを統合することで、単なる傾向分析にとどまらず、売上に影響する要素の構造的な理解を可能にします。

活用例：データから導く「キラーコンテンツ戦略」

本分析基盤を業態開発・メニュー設計に活用した事例をご紹介いたします。繁盛店の口コミデータを徹底分析することで、再現性のある売上モデルを構造的に分解することが可能となりました。

１.新規客獲得（まずはお客様に来ていただく）

「行ってみたい」と思わせる“集客の入口”をデータでつくります

・キラーコンテンツ開発（看板商品）

・SNS企画（拡散型商品）

２.既存客施策（またお客様に来ていただく）

「また来たい」「誰かを連れて行きたい」と思わせる仕組みを設計します

・リピート戦略（顧客満足度設計）

・顧客層・利用シーン拡大施策

３.客単価分析（お客様に満足いただき、売上を最大化する）

同じ来店数でも売上が伸びる“儲かる構造”をつくります

・客単価向上設計（商品価格設定・メニュー設計）

※具体的な売上数値やKPI設定については、個別店舗の実績データをもとにした分析が必要となります。

ご利用プランと料金体系（税別）

経営課題や検討フェーズ、目的に応じて、以下のメニューから段階的にご利用いただくことが可能です。また、すべての分析を網羅し、店舗ビジネスの戦略をトータルでサポートするお得な「フルパッケージ」もご用意しております。

１. 店前人流分析：3,000円 ※時間帯、性別、年代、属性（居住・勤務・来街者）/3カ年分

２. トレンドメニュー分析：3,000円 ※同業他店の口コミ、トレンド、価格帯、差別化分析

３. エリア別商圏分析：3,000円 ※駅特色、市場概要、競合分析、価格帯分析、成功店舗分析

４. 出店・業態適合分析：3,000円 ※売上モデル、回転率、客単価、ポジショニング、出店戦略提案

５. フルパッケージ（上記4項目すべてを網羅）：10,000円



※４.は、新規出店及び業態変更計画案に対する適合分析のご提供となります。売上予測とは異なります。

※サービス拡大に伴い、プラン内容・価格は変更となる場合があります 。詳細はお問い合わせください。

モニター募集について（期間限定）

本サービスの提供開始に伴い、サービス改善および実証を目的として、期間限定でモニター企業の募集を実施いたします。

モニターにご参加いただく企業様には、本サービスのフルパッケージ（通常価格10,000円相当）を1社あたり最大3店舗・3万円相当まで無償提供いたします。



▼募集要項

・飲食店を経営されている15店舗以下の企業様または個人事業主様

・募集期間 : 2026年6月30日(火)

・合計10社限定

*定員に達し次第募集は終了とさせていただきます。

当社は、アーリーステージにある飲食事業者様や、新たな挑戦をされる企業様をデータの力で支援したいと考えており、本取り組みもその一環として実施するものです。

なお、分析結果に関する簡単なフィードバックのご協力をお願いする場合がございます。

モニター応募フォーム :https://forms.gle/vjchZVajZB3GbSMP7

今後の展開

当社は本サービスを通じて、飲食店の売上改善および業態判断の高度化を支援し、データに基づく経営支援の普及を推進してまいります 。また、将来的にはSaaS化を見据えたサービス展開を予定しています。単なる分析提供にとどまらず、「売上を起点に経営判断を支援するツール」として、飲食業界の構造課題の解決に取り組んでまいります 。

会社概要

社名 ：店舗流通ネット株式会社

本社所在地 ：〒105-0022 東京都港区海岸1-2-3 汐留芝離宮ビルディング20階

代表者 ：代表取締役会長兼社長 青木 達也

設立 ：2000年

事業内容 ：店舗リース事業、工事事業、飲食店経営支援

公式サイト ：https://trn-g.com/

サービスサイト：https://www.tenpo.biz/solution/