本物の警察官が書いた、子どもだけの“魔法警察”ファンタジー『魔法警察』6月18日発売

Ｓ＆Ｔオフィス合同会社

Ｓ＆Ｔオフィス合同会社（本社：東京都荒川区、代表社員：左田野渉）は、2026年6月18日、児童書ファンタジー『魔法警察』（エルモン・ディーン・トッド著、寺田祐訳）を発売します。

本書は、イギリスとアイルランドの間に実在する神秘の島「マン島」を舞台に、孤独な少年アイヴァーが、子どもだけで構成された秘密組織〈魔法警察（マジカル・コンスタビュラリー）〉に入隊し、妖精、幽霊、しゃべる犬、巨大ナメクジ、人食い巨人が待ち受ける地下世界で成長していく冒険ファンタジーです。

著者は、在米の現職警察官でもあるエルモン・ディーン・トッド。警察というリアルな職業世界と、魔法・怪物・冒険のファンタジー世界を融合させた、ユーモアとスピード感あふれる物語が誕生しました。

Ｓ＆Ｔオフィスにとって、本書は初の児童書ファンタジーとなります。

逃げ出した先は、もっとヤバくて、もっとワクワクする世界だった！

『魔法警察』カバー画像

主人公の少年アイヴァーは、意地悪なマイラおばさんの家で「お荷物」扱いされながら暮らしていました。

破れた靴。

いじめてくる従兄弟たち。

そして、毎日のように食卓に出されるのは、庭で捕れたナメクジを煮込んだドロドロのスープ。

アイヴァーにとって日常は、逃げ出したくなるほど最悪なものでした。

ある日、アイヴァーは不思議な力に導かれるように、マン島に古くから伝わる「妖精の橋」を渡ります。そこで彼が見つけたのは、大人たちの目には決して映らない、世界の裏側への入り口でした。

迷い込んだ先は、マン島の地下深くに広がる、魔法と怪物がうごめくアンダーワールド。そこを守っていたのは、大人の警察官ではなく、子どもたちだけで構成された秘密の警察組織〈魔法警察〉でした。

妖精の住処へつながる扉は、欲にまみれ、体が大きくなりすぎた大人には通ることができません。そのため、純粋な心と小さな体を持つ子どもたちが、新米捜査官として選ばれ、世界の均衡を守っているのです。

アイヴァーは、魔法生物を見る才能を見出され、新米警察官として魔法警察に入隊します。けれど、彼に支給された武器は、魔力が消えかかったヒビだらけのボロ警棒〈エンフォーサー〉一本だけ。

魔法の才能もない。

剣術も使えない。

頼りになるのは、口先と、下手くそな笛と、愛犬パッチだけ。

それでもアイヴァーは、仲間たちとともに、島を揺るがす未曾有の事件へと立ち向かっていきます。

物語の舞台は、神秘の島・マン島

本書の舞台となるマン島は、イギリスとアイルランドの間に位置する、独自の歴史と文化を持つ島です。

物語では、この神秘的な島の地下深くに、妖精や怪物が暮らす秘密の世界が広がっています。地上の人間たちが知らないところで、魔法生物たちは騒ぎを起こし、ときには村を襲い、ときには人間たちを危険にさらします。

その秩序を守るのが、子どもだけで組織された〈魔法警察〉です。

彼らの任務は、地上で暴れる魔法生物を取り締まり、危険な事件を解決すること。警棒、訓練、任務、チーム行動、事件捜査といった「警察もの」の面白さに、魔法ファンタジーのワクワク感が加わった、ありそうでなかった児童書ファンタジーです。

個性豊かな仲間たち

アイヴァー

本作の主人公。世界一運が悪い少年。ナメクジスープ地獄から逃げ出すため、魔法警察に入隊する。魔法の才能はほとんどないが、過酷な家庭環境で身につけた「口先」と「生き抜く知恵」でピンチを切り抜けていく。

パッチ

アイヴァーの愛犬であり、かけがえのない相棒。頭の中はいつも「ボール」でいっぱい。物語の中で、アイヴァーを何度も支える重要な存在。

マナナ

アイヴァーが出会う仲間のひとり。厳しい言葉を投げかけながらも、アイヴァーの成長を見守る存在。物語が進むにつれ、アイヴァーにとって本物の「友達」となっていく。

ゴーマン

事件の鍵を握る狡猾な小妖精。人間に魔法を使い、通行料を巻き上げるなど、アイヴァーたちの前に立ちはだかる存在。

トグラム

山のような巨体を持つ人食い巨人。村から財宝を奪い、大人の警官隊を全滅させるほどの脅威。アイヴァーたち見習いチームは、この強大な敵に立ち向かうことになります。

本書の見どころ

1. 魔法学校ではなく、「魔法警察」という新しい設定

魔法ファンタジーといえば、魔法学校や魔法使いの修行を思い浮かべる人も多いかもしれません。しかし本書の中心にあるのは、学校ではなく「警察」です。

子どもたちは新米捜査官として訓練を受け、危険な魔法生物を取り締まり、事件を解決していきます。

警棒を手に現場へ向かう。

上司や先輩にしごかれる。

チームで任務に挑む。

想定外のトラブルに巻き込まれる。

そうした警察ものの面白さが、妖精、怪物、魔法、地下世界というファンタジー要素と組み合わさることで、読者を一気に物語へ引き込みます。

2. 章タイトルだけで読みたくなる、圧倒的なユーモア

本書には、子どもたちが思わず声に出して笑いたくなる場面が次々と登場します。

第1章「うわっ、スープが動いた！」――今夜のメニューはナメクジです

第5章「おしゃべり幽霊ジョンの死因は『巨人のオナラ』！？」

第6章「ボール投げて！」――ついに犬がしゃべった日

第10章「笛の音は『オナラ』の音！？」――先生、妖精に連れ去られる

第11章「ボロ警棒が火を噴いた！？」――先生は黒コゲ、教室はボカン！

第12章「巨大ナメクジの背に乗って」――その先には「もっと巨大な影」が！？

第20章「覚醒！ 炎の矢（ファイアボルト）！」

ナメクジスープ、巨人のオナラ、しゃべる犬、ボロ警棒の暴走、巨大ナメクジ、炎の矢――。子どもたちの好奇心を刺激する要素が、テンポよく盛り込まれています。

3. 笑いながら読めるのに、奥には確かな成長物語がある

本書は、単なるギャグファンタジーではありません。

アイヴァーは、最初から選ばれた英雄だったわけではありません。むしろ、彼は「自分には何の才能もない」と感じている少年です。魔法も得意ではなく、立派な武器もなく、周囲からも頼りない存在として見られています。

けれど、彼には、過酷な日常を生き抜いてきた知恵があります。人の顔色を読み、言葉を選び、なんとかその場を切り抜ける力があります。普通なら弱さと思われるものが、物語の中では、彼だけの武器になっていきます。

巨人との決戦でアイヴァーが使うのは、強大な魔力でも、鋭い剣でもありません。彼が武器にするのは、必死に身につけた「お世辞」と、耳をつんざくような「下手くそな笛の音」。正統派ヒーローとはほど遠い、泥臭くて、情けなくて、けれど誰にも真似できない作戦です。

だからこそ、本書は子どもたちに伝えます。

特別な力がなくてもいい。

完璧なヒーローでなくてもいい。

自分にしかないやり方で、世界に立ち向かうことはできる。

4. 理不尽な大人社会を、子どもたちの知恵と友情が乗り越えていく

本書の背景には、貧困、孤独、理不尽な大人社会、自分の居場所のなさといったテーマがあります。

アイヴァーは、家では大切にされず、学校のような場所でも最初から活躍できるわけではありません。魔法警察に入ったからといって、すぐにすべてがうまくいくわけでもありません。

それでも彼は、仲間と出会い、失敗し、笑われ、怖がりながら、少しずつ前に進んでいきます。

大人たちに認められることだけが、価値ではない。

誰かに褒められなくても、自分たちがやったことの意味は、自分たちだけが知っていればいい。

そんなメッセージが、笑いと冒険の先に静かに残ります。

あらすじ

両親を失い、意地悪なマイラおばさんの家で暮らしていた少年アイヴァー。彼の毎日は、従兄弟たちからのいじめと、ナメクジスープに怯える日々でした。

ある日、食べ物を探していたアイヴァーは、悪い妖精ゴーマンに襲われます。そこに現れたのが、子どもだけで構成された秘密組織〈魔法警察〉でした。

魔法生物を見る才能を見出されたアイヴァーは、魔法警察の新米捜査官として、地下世界で訓練を受けることになります。彼に与えられたのは、魔力が消えかかったヒビだらけのボロ警棒〈エンフォーサー〉。周囲の仲間たちと比べても、アイヴァーは決して優秀な訓練生ではありません。

しかし、地下世界では次々と事件が起こります。

妖精の橋で巻き上げられる通行料。

暴れ回る魔法生物。

警察署本部への襲撃。

巨大ナメクジの群れ。

そして、人食い巨人トグラムによる大事件。

狡猾な小妖精ゴーマンと、山のような巨体を持つトグラムは、村から財宝を奪い、立ち向かった大人の警官隊を全滅させてしまいます。捕らえられた大人たちは、巨人のスープの出汁にされようとしていました。

残されたのは、まだ頼りないアイヴァーたち見習いチームだけ。

強大な魔力もない。

鋭い剣もない。

経験もない。

けれど、仲間がいる。

アイヴァーは、ボロ警棒と下手くそな笛、そして自分だけの知恵を武器に、巨人との最終決戦に挑みます。

果たしてアイヴァーたちは、島を救うことができるのか。

ナメクジスープに怯えていた少年は、本当の勇気を見つけることができるのか。

笑えて、危なくて、少し泣ける。

世界一運の悪い少年と、世界一かわいい犬の、大逆転冒険ストーリーが始まります。

書店・図書館・保護者の皆さまへ

『魔法警察』は、冒険ファンタジーとしての面白さと、児童書としての読みやすさを兼ね備えた一冊です。

物語には、妖精、幽霊、しゃべる犬、巨大ナメクジ、人食い巨人など、子どもたちの想像力を刺激するキャラクターや事件が次々と登場します。章ごとに展開が大きく動くため、長編でありながらテンポよく読み進めることができます。

読書が好きな子はもちろん、ゲームやアニメ、冒険もの、バトルもの、魔法ファンタジーが好きな子どもたちにもおすすめです。

一方で、物語の奥には、孤独な子どもが居場所を見つけること、自信のない子が仲間との出会いによって変わっていくこと、理不尽な世界の中でも自分らしい勇気を見つけることが描かれています。

「自分は特別ではない」と感じている子どもたちに、知恵とユーモアがあれば未来は変えられるという希望を届けるエンターテインメント児童書です。

代表コメント

Ｓ＆Ｔオフィスとして初めての児童書刊行にあたり、私たちが大切にしたのは、「子どもが夢中で読める面白さ」と「読み終えたあとに心に残る勇気」です。

『魔法警察』には、魔法、怪物、冒険、友情、成長、そしてたくさんの笑いが詰まっています。ナメクジスープ、しゃべる犬、巨大ナメクジ、人食い巨人といったユニークな要素に満ちた作品ですが、その中心にあるのは、孤独な少年が仲間と出会い、自分なりの力を見つけていく物語です。

読書好きの子どもたちはもちろん、ゲームやアニメ、冒険ファンタジーが好きな子どもたちにも、ぜひ手に取っていただきたい一冊です。

Ｓ＆Ｔオフィス合同会社

代表社員 左田野渉

訳者コメント

本作は、ただの勧善懲悪ファンタジーではありません。

理不尽な環境にいた少年アイヴァーが、仲間と出会い、自分だけの戦い方を見つけていく物語です。魔法の才能に恵まれた完璧な主人公ではなく、失敗し、怖がり、迷いながら、それでも前に進もうとする少年だからこそ、多くの子どもたちに届く作品だと思います。

ナメクジスープ、巨人のオナラ、しゃべる犬、ボロ警棒の暴走など、笑える場面がたくさんありますが、その奥には、「自分は特別ではない」と感じている子どもたちへの温かな励ましが込められています。

翻訳にあたっては、原作のスピード感とユーモアを生かしながら、日本の読者にも物語の楽しさがまっすぐ届くよう心がけました。

寺田祐

書誌情報

書名：『魔法警察』

原題：Magical Constabulary

著者：エルモン・ディーン・トッド

訳者：寺田祐

判型：A5判並製

頁数：296頁

定価：1,760円（本体1,600円＋税）

発売日：2026年6月18日

ISBN：978-4-911454-05-3

発行：Ｓ＆Ｔオフィス合同会社

販売予定：Amazon、楽天ブックス、紀伊國屋書店新宿本店、紀伊國屋書店国分寺店、芳林堂書店高田馬場店、ジュンク堂書店近鉄あべのハルカス店、ジュンク堂書店住吉店、紀伊國屋書店川西店、ジュンク堂書店小倉店ほか全国の書店

著者紹介

エルモン・ディーン・トッド

作家、ゲームクリエイター。アメリカのウェストフロリダ大学とアイルランドのユニバーシティ・カレッジ・コークで学び、フロリダ大学で文学の学士号を取得。在米の現職警察官でもあり、スイスと日本で英語教師として活動した経験も持つ。

『ゴッドシャード・クロニクルズ』シリーズの著者であり、マン島にある自身のスタジオを通じて、シリーズのビデオゲーム化プロジェクトの開発も指揮。夢と興奮の物語世界を、さまざまなかたちで読者のもとへ届けている。

訳者紹介 寺田祐（てらだ・たすく）

ライター、翻訳家。子どものころから不思議なことに人一倍の興味を抱き、古書から洋書まで幅広く読み続ける。監訳書に『スペルズ 世界のおまじない事典』（説話社）などがある。

本書『魔法警察』では、初の児童書翻訳に挑戦している。

Ｓ＆Ｔオフィス合同会社について

Ｓ＆Ｔオフィス合同会社は、復刊ドットコムの代表を務めた左田野渉と実用書出版社のCEOを務めた高木利幸がタッグを組み、2024年秋に設立した会社です。

出版事業とコンサルタント事業を展開し、これまでにアメリカのゲーム漫画『ゴッドシャードクロニクルス』などを刊行。日本国内のみならず、世界を視野に入れたコンテンツ事業に取り組んでいます。

本書『魔法警察』は、Ｓ＆Ｔオフィスにとって初の児童書ファンタジーとなります。

本件に関するメディア関係者のお問い合わせ先

Ｓ＆Ｔオフィス合同会社

代表社員 左田野渉

E-mail：satano@sandtoffice.co.jp

TEL：080-6503-3088

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