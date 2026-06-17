株式会社Nexil、代表取締役社長の交代に関するお知らせ

株式会社Nexil

未経験層に特化した転職支援事業を展開する株式会社Nexil（本社：東京都渋谷区、以下「Nexil」）は、2026年6月1日付で、執行役員本部長、取締役本部長を歴任した杉本晃規が代表取締役社長に就任したことをお知らせいたします。

今回の新体制への移行は、ファインズグループとの連携を一層深め、さらなる事業拡大を目指すためのものです。創業期から組織を牽引してきた杉本のもと、意思決定の迅速化を図り、グループの強みを活かした新たな価値創造に挑戦してまいります。

■ 新経営体制（2026年6月1日付）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/77570/table/26_1_f5d722978d2d96ddaa69f7b512d34eba.jpg?v=202606171252 ]

■ 代表取締役社長就任の背景と目的

Nexilは、未経験層に特化した転職支援事業を主力とし、多くの企業様と求職者様との出会いを創出するなかで成長を続けてまいりました。

2026年には、動画を活用したマーケティングDX支援を主力事業とする株式会社ファインズグループへ参画いたしました。ファインズの顧客の多くが「人材不足」という経営課題を抱えており、Nexilが培ってきた人材紹介事業とは非常に高い親和性があります。

この重要な転換期において、創業メンバーとして事業立ち上げから組織拡大までを牽引し、人材紹介事業の責任者として事業成長を実現してきた杉本が代表取締役社長に就任しました。創業期から組織規模を大きく拡大し、現在では月間4,000名を超える求職者登録を実現するなど、事業成長と組織づくりの両面を推進してまいりました。

今後はファインズグループとの連携をさらに強化し、マーケティング支援と人材支援の両面から顧客企業の成長を支えるとともに、新規事業の創出やサービス領域の拡大を積極的に推進してまいります。

■ 新代表取締役社長 杉本 晃規

プロフィール

大学卒業後、東証一部上場の大手金融機関に入社。金融業界再編の時代における事業変革期を経験し、営業およびマネジメント業務に従事。

2020年、株式会社Nexilの前身となる会社へ参画。2021年4月には創業メンバーとして株式会社Nexilの立ち上げに携わる。創業期より複数の新規事業の立ち上げを推進するとともに、人材紹介事業の事業統括として事業成長および組織拡大を牽引。さらに、事業推進、組織構築、採用人事など経営全般にわたる領域を担当。執行役員本部長、取締役本部長を経て、2026年6月1日付で代表取締役社長に就任。

■ 新代表からのメッセージ

この度、株式会社Nexilの代表取締役社長に就任いたしました杉本晃規です。

平素より当社をご支援くださるお客様、お取引先、パートナー企業の皆様をはじめ、すべてのステークホルダーの皆様に心より御礼申し上げます。

当社は、「次世代の可能性を切り拓く」をMissionに掲げ、未経験層に特化した転職支援事業を主力事業として成長を続けてまいりました。現在では月間4,000名を超える求職者の皆様にご登録いただいており、多くの企業様と求職者様との出会いを創出しております。

また、2026年には東証グロース上場企業である株式会社ファインズグループの一員となり、新たな成長ステージを迎えました。上場企業グループとしてガバナンス体制の強化やコンプライアンス水準の向上を図るとともに、持続的な成長を支える経営基盤の整備を進めております。

私はこのタイミングを、当社にとっての「第二創業期」であると捉えています。新たな経営体制のもと、これまで培ってきた事業基盤をさらに強化しながら、事業成長の加速と盤石な経営体制の構築を両立し、企業価値の向上を目指してまいります。

ファインズは動画を活用したマーケティングDX支援を主力事業としており、累計取引社数は24,000社を超えます。その多くが人材不足という経営課題を抱えており、当社が培ってきた人材紹介事業との高い親和性があります。

今後は、ファインズグループとの連携をさらに強化し、マーケティング支援と人材支援の両面から顧客企業の成長を支える体制を構築してまいります。また、グループシナジーを最大限に活かしながら、人材紹介事業のさらなる成長に加え、新規事業の創出やサービス領域の拡大にも積極的に取り組んでまいります。

その実現に向けて、組織力の強化や人材育成への投資を積極的に行い、社員の成長機会の創出と働きがいのある組織づくりを推進してまいります。

また、求職者の皆様の可能性を広げ、企業の成長を支えることで、より良い雇用機会の創出と人材流動化の促進に貢献し、社会に新たな価値を提供し続ける企業を目指してまいります。

私たちは、求職者・顧客企業・社員、そして社会全体に対して価値を生み出し続ける企業でありたいと考えています。第二創業期を迎えたNexilは、ファインズグループとのシナジーを最大限に活かしながら、「次世代の可能性を切り拓く」というMissionの実現に向け、さらなる挑戦を続けてまいります。

引き続き、皆様のご支援、ご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

■ 第7期テーマ「驀進」について

当社は第7期のテーマとして「驀進（ばくしん）」を掲げています。

「驀進」とは、『主体的に、そして迅速に、迷わず行動し続ける姿勢』を意味しています。変化の激しい環境においても、一人ひとりが当事者意識を持ち、挑戦を恐れず前進し続けることで、事業・組織のさらなる成長を実現してまいります。

■ 会社概要

社名 ：株式会社Nexil（ネクシル）

代表者 ：代表取締役社長 杉本 晃規

本社所在地：東京都渋谷区渋谷2丁目16－1 Daiwa渋谷宮益坂ビル5階

設立 ：2021年4月

事業内容 ：未経験層に特化した人材紹介事業、Webマーケティング事業、RPO事業

企業URL ：https://nexil-inc.co.jp/