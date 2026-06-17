日本のeSIM市場規模、2034年までに30億5,300万米ドルを突破へ ― 年平均成長率（CAGR）15.21%を記録
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352018/images/bodyimage1】
日本のeSIM市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本のeSIM市場：対応タイプ、ソリューション、アプリケーション、産業、地域別の規模、シェア、動向、予測（2026年～2034年）」を発表しました。
本レポートによると、日本のeSIM市場は2025年に8億1,730万米ドルと評価され、2034年には30億5,300万米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は15.21%です。関東地方が市場を牽引しており、これは東京が日本最大の観光・ビジネス拠点としての地位を確立し、外国人旅行者の間でインバウンド旅行eSIMサービスに対する需要が集中していることが要因です。音声、SMS、データ通信に対応したeSIMが互換性のあるタイプセグメントを支配しており、これは観光客とビジネス旅行者の両方の包括的な接続ニーズを反映しています。接続サービスがソリューションセグメントをリードしており、ハードウェア（eSIM組み込みデバイス）は市場全体の活動のより小さな割合を占めていますが、自動車および家電メーカーがeSIM機能を新しいデバイスプラットフォームに徐々に統合しているため、急速に成長しています。
日本のeSIM市場は、物理的なSIMカードが不要となる組み込みSIM技術のエコシステム全体を網羅しており、ソフトウェアによって完全にインストールおよび管理されるデジタルSIMプロファイルを通じて、音声、SMS、データサービス間でシームレスな接続を実現します。NTTドコモ（5G利用可能率38.4%）、KDDI/au、ソフトバンクなど、日本の主要通信事業者すべてに対応しているeSIM技術は、海外旅行者、ビジネスユーザー、コネクテッドデバイスアプリケーションにとって、急速に好ましい接続ソリューションになりつつあります。この市場を牽引しているのは、日本へのインバウンド観光の爆発的な成長（2034年までに年間1,500万人を超えると予測されている）、経済成長を支えるシームレスな訪問者接続インフラに対する政府の戦略的な重点、そしてスマートフォン、ウェアラブルデバイス、コネクテッドカー、産業用IoTアプリケーションへのeSIM機能の統合の加速です。
さらに、この市場は、通信事業者が外国人観光客の接続料金を取り込むための積極的なプロモーションキャンペーン、物理的なSIMカードが徐々に廃止され、デジタルネイティブなデバイスアーキテクチャに移行していくこと、そして次世代接続サービス向けのAI駆動型eSIMトップアッププラットフォームや量子耐性暗号化技術の開発において日本が主導的な地位を占めていることによっても形成されている。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-esim-market/requestsample
主要な市場推進要因
1. インバウンド観光の爆発的増加と国際旅行者の接続性に対する需要
日本のインバウンド観光は記録的な回復を見せており、予測期間中の年間訪問者数は1,500万人を超える見込みです。この回復に伴い、海外旅行者が日本の空港に到着した瞬間から通信やデジタルアクセスを維持できる、シームレスで手間のかからない接続ソリューションに対する需要が飛躍的に高まっています。物理的なSIMカードの取り扱いが不要になり、QRコードベースのデジタルプロファイルが即座に有効化され、既存の電話番号を維持しながら日本のネットワーク容量を利用できるeSIMは、大多数の海外旅行者にとって最適な接続ソリューションとなっています。NTTドコモが2025年11月にeSIMサービスを新幹線アプリに統合したことは、旅行に特化したeSIMサービスを中心としたエコシステム構築の勢いを象徴するものであり、KDDI auが2025年12月に東京の主要空港で多言語対応のQRコードを導入したことは、通信事業者が旅行者のオンボーディングに戦略的に投資していることを示しています。桜の季節の観光客増加、国際的なビジネス旅行の回復、そして世界中の旅行者のデジタル化への期待の高まりが重なり合うことで、旅行用eSIMサービスに対する持続的かつ季節的に予測可能な需要が生まれており、通信事業者とサードパーティのeSIMアグリゲーターの両方にとって商業的な実現可能性を支えている。
日本のeSIM市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本のeSIM市場：対応タイプ、ソリューション、アプリケーション、産業、地域別の規模、シェア、動向、予測（2026年～2034年）」を発表しました。
本レポートによると、日本のeSIM市場は2025年に8億1,730万米ドルと評価され、2034年には30億5,300万米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は15.21%です。関東地方が市場を牽引しており、これは東京が日本最大の観光・ビジネス拠点としての地位を確立し、外国人旅行者の間でインバウンド旅行eSIMサービスに対する需要が集中していることが要因です。音声、SMS、データ通信に対応したeSIMが互換性のあるタイプセグメントを支配しており、これは観光客とビジネス旅行者の両方の包括的な接続ニーズを反映しています。接続サービスがソリューションセグメントをリードしており、ハードウェア（eSIM組み込みデバイス）は市場全体の活動のより小さな割合を占めていますが、自動車および家電メーカーがeSIM機能を新しいデバイスプラットフォームに徐々に統合しているため、急速に成長しています。
日本のeSIM市場は、物理的なSIMカードが不要となる組み込みSIM技術のエコシステム全体を網羅しており、ソフトウェアによって完全にインストールおよび管理されるデジタルSIMプロファイルを通じて、音声、SMS、データサービス間でシームレスな接続を実現します。NTTドコモ（5G利用可能率38.4%）、KDDI/au、ソフトバンクなど、日本の主要通信事業者すべてに対応しているeSIM技術は、海外旅行者、ビジネスユーザー、コネクテッドデバイスアプリケーションにとって、急速に好ましい接続ソリューションになりつつあります。この市場を牽引しているのは、日本へのインバウンド観光の爆発的な成長（2034年までに年間1,500万人を超えると予測されている）、経済成長を支えるシームレスな訪問者接続インフラに対する政府の戦略的な重点、そしてスマートフォン、ウェアラブルデバイス、コネクテッドカー、産業用IoTアプリケーションへのeSIM機能の統合の加速です。
さらに、この市場は、通信事業者が外国人観光客の接続料金を取り込むための積極的なプロモーションキャンペーン、物理的なSIMカードが徐々に廃止され、デジタルネイティブなデバイスアーキテクチャに移行していくこと、そして次世代接続サービス向けのAI駆動型eSIMトップアッププラットフォームや量子耐性暗号化技術の開発において日本が主導的な地位を占めていることによっても形成されている。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-esim-market/requestsample
主要な市場推進要因
1. インバウンド観光の爆発的増加と国際旅行者の接続性に対する需要
日本のインバウンド観光は記録的な回復を見せており、予測期間中の年間訪問者数は1,500万人を超える見込みです。この回復に伴い、海外旅行者が日本の空港に到着した瞬間から通信やデジタルアクセスを維持できる、シームレスで手間のかからない接続ソリューションに対する需要が飛躍的に高まっています。物理的なSIMカードの取り扱いが不要になり、QRコードベースのデジタルプロファイルが即座に有効化され、既存の電話番号を維持しながら日本のネットワーク容量を利用できるeSIMは、大多数の海外旅行者にとって最適な接続ソリューションとなっています。NTTドコモが2025年11月にeSIMサービスを新幹線アプリに統合したことは、旅行に特化したeSIMサービスを中心としたエコシステム構築の勢いを象徴するものであり、KDDI auが2025年12月に東京の主要空港で多言語対応のQRコードを導入したことは、通信事業者が旅行者のオンボーディングに戦略的に投資していることを示しています。桜の季節の観光客増加、国際的なビジネス旅行の回復、そして世界中の旅行者のデジタル化への期待の高まりが重なり合うことで、旅行用eSIMサービスに対する持続的かつ季節的に予測可能な需要が生まれており、通信事業者とサードパーティのeSIMアグリゲーターの両方にとって商業的な実現可能性を支えている。