アイスマイリー、「営業部門向けAI活用ガイド」を公開！営業×AIの活用法から業務別ユースケース、導入時のポイントまでを網羅

株式会社アイスマイリー

国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽 晃司）は、営業活動の効率化と売上最大化を支援する「営業部門向けAI活用ガイド」を、2026年6月15日（月）に公開しました。

今すぐ無料で資料請求 :https://aismiley.co.jp/sales-ai-guide-inquire/

■「営業部門向けAI活用ガイド」の概要

本資料は、営業プロセスにおけるAIの具体的な活用方法や成功事例をまとめた解説資料です。現場で時間が奪われがちな「資料作成」「SFAへの入力」「ノウハウの属人化」という3大課題に着目し、組織全体の生産性を引き上げるアプローチを解説しています。

リード獲得・商談準備の上流工程から、SFA入力工数の削減、AIロープレを用いた営業教育まで、5つのユースケースを具体的な数値とともに紹介。さらに、自社の状況を評価できる「導入チェックリスト」やおすすめAIサービス4選、現場定着のための成功ポイントも網羅しました。属人化から脱却し、再現性のある営業組織を構築するための手引きとしてご活用いただけます。

■「営業部門向けAI活用ガイド」作成の背景

多くの営業組織において、商談や顧客との対話といったコア業務以外の事務作業に追われ、本来の「売る時間」が削られている現状があります。提案書の作成に多大な時間を奪われたり、SFAへの入力負荷からシステムが形骸化したりといった課題は、組織の成長を阻む大きな要因となっています。

また、優秀な営業パーソンのノウハウやトークスキルが個人に留まり、組織全体に共有されないために、メンバーごとの成果に大きな差が生じているケースも少なくありません。

こうした背景から、営業活動全体のプロセス（リード獲得・準備・提案・管理・教育）をAIによって再設計し、生産性を飛躍的に向上させるための具体的な手法やツールの選定基準をまとめた本ガイドを作成しました。業務効率化の先にある「持続的な売上最大化」を実現するためのヒントとして、ぜひお役立てください。

■本資料はこんな方におすすめ

■「営業部門向けAI活用ガイド」の入手方法

- 資料作成やSFA入力などの事務作業に追われ、顧客との接点（商談時間）が不足している方- 営業ノウハウが属人化しており、メンバー間の成果のばらつきや若手育成の長期化に悩んでいる方- 自社の営業課題に対して、どのようなAIツール（営業支援・生成AI・AIエージェント等）を導入すべきか迷っている方- AIを導入したものの、現場に定着せず継続的な成果に結びついていないと感じるマネージャー層の方

本資料をお求めの企業ご担当者様は、下記の手順に沿って資料請求ください。

- 下記『今すぐ無料で資料請求』をクリックします。- お問い合わせフォームへ移動後、必要項目を入力の上、送信ください。- 入力されたメールアドレス宛にお問い合わせ受付確認メールが自動送信されます。- 弊社担当者よりメールにて「営業部門向けAI活用ガイド」をご案内させていただきます。

今すぐ無料で資料請求 :https://aismiley.co.jp/sales-ai-guide-inquire/

※本資料はAIの導入を検討している企業に対して配布しております。AIソリューション提供会社の市場調査および同業他社・競合他社への提供はしておりませんので、あしからずご了承ください。

※本資料はプレスリリースや製品サイト、導入実績などの公開情報を基にAIsmiley編集部が独自の視点で取りまとめたもので、網羅性や正確性を完全に担保するものではありません。

■AIポータルメディア「AIsmiley」の概要

AIsmileyは、月間300万PV・掲載製品数500以上を誇る国内最大級のAIポータルメディアです。

Webサイト上で気になる技術や業種・業態の事例からAIソリューションを選び、まとめて無料で資料請求できます。

企業のAI導入を加速させるプラットフォームとして、国内のDX推進を支援します。

URL：https://aismiley.co.jp/

・営業支援・セールスイネーブルメント(https://aismiley.co.jp/category_page/inside-sales/)

・(https://aismiley.co.jp/ai_news/eigyou-backoffice-ai-chaosmap/)営業・バックオフィス向けAI活用カオスマップ(https://aismiley.co.jp/ai_news/eigyou-backoffice-ai-chaosmap/)

・(https://aismiley.co.jp/ai_news/sales_marketing_aimagazine/)営業・マーケティング向けAI特集号(https://aismiley.co.jp/ai_news/sales_marketing_aimagazine/)

■アイスマイリーの会社概要

会社名：株式会社アイスマイリー

所在地：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西１-20－2 西武信用金庫恵比寿ビル 9F

設立年月日：2018年3月9日

代表者：代表取締役 板羽 晃司

資本金：14,990千円

URL：https://aismiley.co.jp/company/

■本リリースに関するお問い合わせ

株式会社アイスマイリー

担当：AIsmiley編集部

TEL：03-6452-4750

Email：media@aismiley.co.jp