指一つで安全ログイン。指紋認証＆NFC対応の最新FIDO2キー『ACS PocketKey+ Bio』が本日、Amazon等で販売開始
宏福商事合同会社（本社：東京都荒川区）は、ACSの生体認証対応セキュリティキー「ACS PocketKey+ Bio」の販売を、ACS製品専門店「K-SHOP」およびAmazonにて開始したことをお知らせいたします。
巧妙化するフィッシング詐欺やパスワード漏洩への対策として、物理デバイスによる本人確認が不可欠となっています。これを受け、宏福商事合同会社は、指紋認証とNFCを一台に集約した最新FIDO2キー「ACS PocketKey+ Bio」を、ACS専門店K-SHOP及びAmazonにて正式に販売開始いたしました。
ACS PocketKey+ Bioは、指紋センサーを搭載し、指紋認証による安全なログインを支援するFIDO認証デバイスです。USB Type-C接続に対応し、さらにNFCも搭載しているため、PCだけでなく幅広い利用シーンでの活用が期待されます。FIDO U2FおよびFIDO2（CTAP2.1）対応により、パスワードレス認証導入の有力な選択肢となる製品です。
Windows、macOS、Linux、Android、iOSに対応し、Chrome、Safari、Microsoft Edge、Firefoxなど主要ブラウザ環境でも利用可能です。企業向け認証用途をはじめ、金融、行政、医療・保険分野など、厳格な本人確認が求められる場面での展開を見込んでいます。
宏福商事合同会社は、今後もACS製品の国内供給を通じて、個人・法人双方の認証強化ニーズに応えてまいります。
販売チャネル
ACS製品専門店 K-SHOP(https://cbdcanna.base.shop/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=acs_202604&utm_content=release03_direct)
その他でご購入の場合
韋駄天販売サイト：(https://www.idaten.ne.jp/portal/EOCCAK001_logout.html/) iDATEN(韋駄天)はダイワボウ情報システムが運営する、 取引先の皆様とDISを結ぶIT業界最大規模の電子商取引(BtoB)システムです。
Amazon(https://amzn.to/4dgY2pR)
製品概要
製品名：ACS PocketKey+ Bio
型番：AFD03-A1
主な特長：指紋認証、USB Type-C、NFC、FIDO2対応、最大10指紋登録
Advanced Card Systems Japan 株式会社（ACS）について
所在地:〒103-0022 東京都中央区日本橋室町1-2-6日本橋大栄ビル7階
設立：1995年
事業内容：ICカードリーダー／ライター、FIDOセキュリティキー、NFCソリューション
URL：https://www.acs-japan.jp/(https://www.acs-japan.jp/?utm_source=jpedm3&utm_medium=acsjp)
宏福商事合同会社について
所在地：東京都荒川区西尾久6-13-6-A103
設立：2018年12月
事業内容：貿易業（ACS日本正規代理店）
URL：http://www.kofukutrading.com(https://kofukutrading.com/acs_iccardreader/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=acs_202604&utm_content=release03_kofuku)
【お問い合わせ先】
宏福商事合同会社
Email：acsjapan(アットマーク）kofukutrading.com
URL：https://www.kofukutrading.com(https://kofukutrading.com/acs_iccardreader/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=acs_202604&utm_content=release03_kofuku)