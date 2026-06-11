音楽制作コントローラー「SLAB」がRed Dot最高賞「Best of the Best」を受賞

AlphaTheta株式会社

AlphaTheta株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：片岡芳徳、以下：AlphaTheta）は、世界三大デザイン賞の一つ「Red Dot Award: Product Design 2026」において、音楽制作コントローラー「SLAB」が最高賞である「Red Dot: Best of the Best」を受賞したことをお知らせします。

AlphaThetaとして「Red Dot: Best of the Best」を受賞するのは、昨年に続き2年連続となります。今回受賞した「SLAB」は、2022年の「DDJ-REV7」、2025年の「OMNIS-DUO」に次ぐ3製品目となり、同時に国際的に権威ある「iFデザインアワード 2026」も受賞しています。

DJの間では、自身の表現を広げる手段として楽曲制作への関心が高まっています。一方で、従来のDAWや制作向けコントローラーには、操作の複雑さや専門用語の多さなど、制作を始めるうえでのハードルがありました。「SLAB」は、こうしたニーズに応える直感的な操作性と、持ち運びやすさを備えたコンパクトなプロダクトデザインにより、「Red Dot: Best of the Best」および「iFデザインアワード 2026」において評価されました。

■ 受賞製品「SLAB」について

「SLAB」は、DJが簡単に音楽制作を行えるソフトウェア「Serato Studio」向けに最適化された初の専用コントローラーです。使い慣れた円形のPLAYボタンや、プロのDJ機器に着想を得たグループ化されたコントロール、ソフトウェアと連動するパッドイルミネーションを備え、DJにとって直感的で親しみやすいデザインを実現しています。

また、軽量でノートPCサイズのスリムなボディを採用し、付属ケーブルによりPCとの柔軟な配置が可能です。カフェなど、さまざまな場所で快適に音楽制作を行える設計となっています。URL: https://alphatheta.com/ja/product/production/slab/gray/(https://alphatheta.com/ja/product/production/slab/gray/)

AlphaThetaは今後も、DJや音楽クリエイターの創作活動を支える製品開発を通じて、新たな音楽体験の創出に取り組んでまいります。

■Red Dot Design Awardについて

「Red Dot Design Award」は、1955年から続く国際的なデザイン賞です。プロダクトデザイン、ブランド＆コミュニケーションデザイン、デザインコンセプトの3分野で構成され、優れたデザインを評価する国際的な賞として知られています。

「Red Dot Award: Product Design」では、「Red Dot」と「Red Dot: Best of the Best」の2つの受賞区分が設けられています。「Red Dot: Best of the Best」は同賞における最高賞であり、先駆的なデザインに授与されます。

■AlphaThetaについて

AlphaThetaは「One Through Music - 音楽で人をつなぐ」をミッションに、音響機器やソフトウェア、サービスを通じて、豊かな音楽体験を世界中に提供しています。1994年にパイオニア株式会社の一部門としてDJ事業を開始し、2015年にPioneer DJ株式会社として独立、2020年に現社名へ変更。「Pioneer DJ」「AlphaTheta」などのブランドを展開し、革新的な製品とサービスでお客様の多様なニーズに応え、社会に貢献しています。

企業名：AlphaTheta株式会社（アルファシータ、英: AlphaTheta Corporation）

所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目4番5号

URL：https://alphatheta.com/ja/