



株式会社 LIVE BOARD（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長 田中 淳泰 以下、LIVE BOARD）は、2026年6月10日(水)～12日(金)に幕張メッセで開催される「デジタルサイネージ ジャパン（DSJ）2026」にて、専門セミナーに登壇いたします。

■登壇内容

「デジタル予算」を呼び込む、OOHの新・販売戦略 ～OOHメジャメントの標準化が、プログラマティックDOOHの普及を加速させる～

現在、日本のOOH市場は一般社団法人 日本OOHメジャメント協会（JOAA）によるOOH広告の共通メジャメント指標の導入により、大きな転換期を迎えています。本講演では、この変化を単なる「共通指標の導入」ではなく、OOHがデジタル広告と同様の「運用型商品」へと進化するための最大の好機と定義します。 日本で初めてインプレッションベースでのOOH広告取引を確立したLIVE BOARDがこれまでの知見と、日々バイヤーと向き合う現場のリアルな声に基づき、デジタル予算を呼び込む、OOHの新・販売戦略について解説します。既存の販売手法に留まらず、自社の在庫価値をいかに定義し、収益を最大化させるべきか。プログラマティックDOOHの活用がもたらす媒体価値の再定義と、デジタル予算獲得への具体策を提示します。

日時：2026年6月11日(木) 16:05～16:45

場所：幕張メッセ 展示会場内N（8S32）

登壇者：

・株式会社 LIVE BOARD クライアントサービス部 リーダー 山本 栞

・株式会社 LIVE BOARD クライアントサービス部 新里 隆成

・株式会社 LIVE BOARD ストラテジー部 広報 鏡 詩織

デジタルサイネージ ジャパン（DSJ）2026 講演ページ





■ブース出展

開催期間中、株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）のブースにて、ドコモとLIVE BOARDで共同技術開発した、DOOH広告主審査業務を効率化するAI技術についてご紹介いたします。LIVE BOARD社員もブースでご説明いたしますので、ぜひお立ち寄りください。

場所：8T29

参考：責任ある判断を、より速く。AIでDOOH広告審査業務を効率化するLIVE BOARD×ドコモの挑戦（ホワイトペーパー）

■デジタルサイネージ ジャパン（DSJ）2026

街中のメディアとして多様な役割を果たす「デジタルサイネージ」にフォーカスし、デジタルサイネージの最新技術とその活用法をご覧いただけます。本イベントでは、デジタルサイネージ産業の課題解決と新市場の創出、あらゆるビジネスシーンにおけるサイネージの利活用事例をご紹介します。

日程：2026年6月10日(水)～6月12日(金)

場所：幕張メッセ（国際展示場 展示ホール3~8/国際会議場）

同時開催：

Interop Tokyo 2026

AI NATIVE EXPO 2026

画像認識 AI Expo 2026

■株式会社 LIVE BOARD





データドリブンにターゲティングや効果検証を実現するデジタルOOHアドネットワークオペレーター

OOH領域において国内で初めてインプレッション（VAC）※に基づく配信を実現。コロナ禍のような人流変化が起こりやすい状況下でも、"そのとき、その場所で、その広告を"見ると仮定される人数をもとに、限りなく実態に即した広告配信および課金体系を展開。加えて、屋外・屋内、電車内、駅構内など日本全国の多様なデジタルOOHを束ねた独自ネットワークに国内最大級キャリアのビッグデータを掛け合わせることで、性・年代別によるターゲティングなど、従来のOOHでは難しかった"ヒト"基点による配信を可能にしました。

※ LIVE BOARDは、OOHグローバルメジャメントガイドラインにて推奨されている、視認調査に基づく視認率を加味したインプレッション（VAC＝Visibility Adjusted Contact / のべ広告視認者数）を採用しています。媒体の視認エリアの中にいる人数（OTS＝Opportunity to See）のうち、OOH広告に接触する可能性のあるのべ人数（OTC＝Opportunity to Contact / 視認エリア内での移動方向や障害物の有無を考慮）を定義。この数に媒体に応じた視認率を加味することで、実際に広告を見るであろうのべ人数（VAC）を推計しています。