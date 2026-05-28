株式会社ウエルネス・ラボ（所在地：横浜市中区／メインブランド名：キレイ・デ・ラボ）は、美容液シリーズ『Bmuse serum』より、アゼライン酸誘導体20％*¹配合の新商品「Bmuse AZ+20セラム」を、2026年5月30日（土）に発売いたします。

本商品は、肌の水分・油分バランスやキメに着目し、肌をすこやかに整える美容液です。 アゼライン酸誘導体20％*¹配合の手ごたえと、毎日使いやすいやさしさの両立を目指しました。 日本製処方にもこだわり、国内化粧品メーカーとの共同開発により、毎日のお手入れに取り入れやすい品質と使用感を追求しています。

肌コンディションに寄り添う、新たな選択肢として

『Bmuse serum』は、「その時のわたしに、いちばんの肌を」というコンセプトのもとで生まれた、その時々の肌状態に合わせて選べる美容液シリーズです。 これまで展開してきたビタミンC、グルタチオン、PDRN、エクオールの美容液はそれぞれ、うるおいによるハリ感やツヤ感など、肌の印象を引き立てるアプローチを担ってきました。 一方で、今回新たに加わる「Bmuse AZ+20セラム」は、肌をすこやかに整える美容液として開発した1本です。 季節や環境、生活リズムの変化によって変わりやすい肌コンディションに着目し、日々のお手入れに取り入れやすい美容液を目指しています。

Bmuse AZ+20セラムの特長

「Bmuse AZ+20セラム」は、アゼライン酸誘導体20％*¹配合を中心に、肌を整える成分、コンディションを支える成分、うるおいを守る成分を組み合わせた美容液です。 肌なじみや使用感にも配慮し、日々のお手入れに使いやすい処方設計にこだわりました。

アゼライン酸誘導体20％*¹配合

メインの成分として、アゼライン酸誘導体*¹を20％配合しています。 皮脂バランスや毛穴*²、ごわつき*³など、変わりやすい肌状態に着目し、肌をすこやかに整えることを目指して処方設計しました。

肌を整え、うるおいを守るサポート成分

サポート成分として、ナイアシンアミド*⁴、グリチルリチン酸2K*⁴、ツボクサ葉／茎エキス*⁴、ヨモギ葉エキス*⁴、グリシルグリシン*⁴、5種のセラミド*⁵、ヒアルロン酸*⁵、コラーゲン*⁵などを配合。 肌を整えることと、うるおいを守ること。 両方を大切にした処方設計です。

毎日使いやすい、軽やかなテクスチャー

テクスチャーは、水のようにさらっと軽い使用感。 ベタつきにくく、朝晩のお手入れにも取り入れやすい質感にこだわりました。 肌にうるおいを与え、毎日のスキンケアに取り入れやすい処方です。

こんな方におすすめ

- 肌コンディションが気になる方 - 肌の水分・油分バランスが気になる方 - 毛穴目立ち*²が気になる方 - 肌のざらつき感*³が気になる方 - アゼライン酸誘導体*¹を毎日のケアに取り入れたい方 ※1 アゼロイルジグリシンK（整肌成分）／※2 乾燥による毛穴の目立ち／※3 古い角質や乾燥によるもの／※4 整肌成分／※5 保湿成分 ※朝ご使用の場合は、日焼け止めの併用をおすすめします。 ※すべての方に刺激が起こらないわけではありません。敏感肌の方は、ご使用前にパッチテストを行うことをおすすめします。

商品概要

商品名：Bmuse AZ+20セラム 内容量：30ml 価格： ・通常価格3,980円（税込） ・販売価格2,980円（税込） 発売日：2026年5月30日（土） 販売チャネル： 公式オンラインストア：https://kireidelab.com/product/ 楽天市場（先行販売中）：https://www.rakuten.co.jp/kireidelab/ Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/Kireidelab/page/1BEBDDCA-591B-4364-819F-57F727093F5D Yahoo!ショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/kireidelab/ Qoo10（先行販売中）：https://www.qoo10.jp/shop/kireidelab

スキンケアを、もっと楽しく前向きな時間に

たくさんの商品や情報があふれる今、スキンケア選びは特に難しく感じられることがあります。 どの成分を選べばいいのか。 今の肌には何が合っているのか。 そんな迷いに寄り添い、その時々の肌状態に合わせて自分に合う1本を選べるシリーズとして生まれたのが、『Bmuse serum』です。 中でも、今回新たに加わる「Bmuse AZ+20セラム」は、肌コンディションに着目した美容液。 変わりやすい肌をすこやかに整えることで、毎日のスキンケアをより前向きに楽しんでほしいという想いから生まれました。

開発担当のSが商品に込めた想いや開発の背景は、特設ストーリー記事にて詳しくご紹介しています。

「今の自分が好き」と思える選択肢を、これからも

https://prtimes.jp/story/detail/XBayQjCm76B

私たちが大切にしているのは、年齢や日々の変化を重ねながらも、その時々の自分を前向きに受け止められるきっかけを届けることです。 美容や健康に関する情報があふれる今、たったひとつの正解を探すのではなく、自分の肌や体と向き合いながら、自分に合うものを選べることも大切だと感じています。 「Bmuse AZ+20セラム」も、そんな想いから生まれた新たな選択肢のひとつ。 キレイ・デ・ラボはこれからも、内側と外側の両面から、美と健康をサポートする商品づくりを続けてまいります。 いつまでも、「今の自分が好き」と思える毎日に、そっと寄り添えるブランドであるために。

メディア関係者様へ

Bmuse AZ+20セラムに関する取材や商品提供のご相談を承っております。 商品や成分に関する情報提供のほか、開発担当者へのコメント依頼もご相談ください。 美容・ライフスタイル企画の一例としてお役立ていただけましたら幸いです。

会社概要

■メインブランド Kirei de Lab（キレイ・デ・ラボ）

女性の「キレイ」と「健康」を応援するブランド。プラセンタやエクオール、ゲニステインなどのサプリを中心に、ケア商品も取り扱っています。 URL：https://kireidelab.com/

■運営会社

会社名：株式会社ウエルネス・ラボ

代表者：代表取締役 能代維英 所在地：〒231-0015 横浜市中区尾上町1-4-1 関内STビル 3F 事業内容： - 1.コマース事業（化粧品・健康食品等の販売） - 2.メディア事業（動画情報サイトの制作・運営） - 3.海外事業（化粧品・健康食品等、海外での販売） - 4.OEM事業（化粧品・健康食品等、OEMの受託） - 5.原料販売事業（化粧品（アンセム・バイオサイエンス社総代理店）・健康食品原料の販売（株式会社ホルス正規代理店）） - 6.エステサロン等の企画運営 設立：2011年7月 資本金：1,000万円 URL：https://wellnesslab.co.jp/

■公式SNS

X：https://x.com/kireidelab Instagram：https://www.instagram.com/kireidelab_official/ TikTok：https://www.tiktok.com/@kireidelab_jp