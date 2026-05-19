TPCマーケティングリサーチ株式会社、『2025年 潰瘍性大腸炎の患者調査』について、調査のポイントをインタビューした記事を公開
この程、TPCマーケティングリサーチ株式会社（本社＝大阪市西区、代表取締役社長＝松本竜馬）は、『2025年 潰瘍性大腸炎の患者調査』について、弊社リサーチャーの左海亜衣子のインタビュー記事を2026年5月18日に公開したことをお知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349629/images/bodyimage1】
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INTERVIEW
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◆なぜ、今回潰瘍性大腸炎に関する調査を実施しようとしたのですか？
左海：潰瘍性大腸炎は、長期的な治療が必要な慢性疾患で、症状が悪化する活動期と落ち着いた寛解期を繰り返す特徴があります。近年は、5-ASA製剤に加えて、生物学的製剤やJAK阻害剤など治療選択肢が増えており、・・・
◆では、この調査で明らかになったことはどのようなことですか？
左海：本調査で明らかになった1つ目のポイントは、重症度が低下し、症状が比較的落ち着いている患者さんであっても、日常生活や将来に対する不安が依然として残っているという点です。実際に、最初に診断された時点と現在で「中等症以上」と診断された患者さんの割合を比較すると、・・・
◆このほか、調査のポイントとして、注目してほしいところはありますか？
左海：もう1つご注目いただきたい点は、ステロイドの服用時に依存性・抵抗性を示した患者さんに着目して分析を行った点です。ステロイドの飲み薬について、減量や中止によって症状が再燃する、あるいは十分な効果が得られないといった、いわゆるステロイド依存性・抵抗性を経験した患者さんにとって、・・・
◆今回の調査について、お客様からはどのような感想・評価をいただいていますか？
左海：今回の調査については、治療実態や薬物治療に対する満足度、困っていること、今後の治療薬に対する期待、QOLなどについて、582名の患者さんの回答をもとに傾向や分析結果を把握できる点が、有用なデータとして高く評価されています。今回はほんの一部だけを取り上げましたが、実際のレポートでは・・・
◇インタビューの詳細は下記よりご確認いただけます
https://www.tpc-cop.co.jp/topics/6982/
2025年 潰瘍性大腸炎の患者調査
ー難治性患者の治療実態と今後の薬物治療に対するニーズを探るー
詳細はこちら＞https://www.tpc-osaka.com/c/pharmaceuticals_medical/pr310250175
発刊日：2025年11月17日
頒価：715,000円（税抜：650,000円）
【会社概要】
会社名：TPCマーケティングリサーチ株式会社
設立：1991年8月
所在地：大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル
事業内容：マーケティングリサーチおよび調査レポートの出版
コーポレートサイト：http://www.tpc-cop.co.jp/
オンラインショップ「TPCビブリオテック」：http://www.tpc-osaka.com/
ISO27001認証書番号：IS598110
【本件に関するお問い合わせ】
電話番号：06-6538-5358
メールアドレス：webmarke@tpc-osaka.com
配信元企業：TPCマーケティングリサーチ株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349629/images/bodyimage1】
INTERVIEW
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◆なぜ、今回潰瘍性大腸炎に関する調査を実施しようとしたのですか？
左海：潰瘍性大腸炎は、長期的な治療が必要な慢性疾患で、症状が悪化する活動期と落ち着いた寛解期を繰り返す特徴があります。近年は、5-ASA製剤に加えて、生物学的製剤やJAK阻害剤など治療選択肢が増えており、・・・
◆では、この調査で明らかになったことはどのようなことですか？
左海：本調査で明らかになった1つ目のポイントは、重症度が低下し、症状が比較的落ち着いている患者さんであっても、日常生活や将来に対する不安が依然として残っているという点です。実際に、最初に診断された時点と現在で「中等症以上」と診断された患者さんの割合を比較すると、・・・
◆このほか、調査のポイントとして、注目してほしいところはありますか？
左海：もう1つご注目いただきたい点は、ステロイドの服用時に依存性・抵抗性を示した患者さんに着目して分析を行った点です。ステロイドの飲み薬について、減量や中止によって症状が再燃する、あるいは十分な効果が得られないといった、いわゆるステロイド依存性・抵抗性を経験した患者さんにとって、・・・
◆今回の調査について、お客様からはどのような感想・評価をいただいていますか？
左海：今回の調査については、治療実態や薬物治療に対する満足度、困っていること、今後の治療薬に対する期待、QOLなどについて、582名の患者さんの回答をもとに傾向や分析結果を把握できる点が、有用なデータとして高く評価されています。今回はほんの一部だけを取り上げましたが、実際のレポートでは・・・
◇インタビューの詳細は下記よりご確認いただけます
https://www.tpc-cop.co.jp/topics/6982/
2025年 潰瘍性大腸炎の患者調査
ー難治性患者の治療実態と今後の薬物治療に対するニーズを探るー
詳細はこちら＞https://www.tpc-osaka.com/c/pharmaceuticals_medical/pr310250175
発刊日：2025年11月17日
頒価：715,000円（税抜：650,000円）
【会社概要】
会社名：TPCマーケティングリサーチ株式会社
設立：1991年8月
所在地：大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル
事業内容：マーケティングリサーチおよび調査レポートの出版
コーポレートサイト：http://www.tpc-cop.co.jp/
オンラインショップ「TPCビブリオテック」：http://www.tpc-osaka.com/
ISO27001認証書番号：IS598110
【本件に関するお問い合わせ】
電話番号：06-6538-5358
メールアドレス：webmarke@tpc-osaka.com
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