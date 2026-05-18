「むにゅぐるみパティオ」期間限定ショップがJR池袋駅、南口改札前イベントスペースでオープン！

株式会社KThingS

さまざまなキャラクターグッズを企画・販売している株式会社KThingS（東京都中央区）は、JR池袋駅 南口改札前イベントスペースで「むにゅぐるみパティオ」が2026年5月19日(火)～6月8日(月)の期間開催いたします！



ショップでは、大人気の『サンリオキャラクターズ』のマスコットや雑貨、『おでかけ子ザメ』からは新商品のミニミニマスコットなど、大注目のコラボレーション『忍たま乱太郎とラスカル』、など様々なコンテンツの商品をご用意いたします。

この機会にぜひ遊びに来てください！

〇展開コンテンツ

■忍たま乱太郎とラスカル

■お出かけ子ザメ

■モブサイコ×サンリオキャラクターズ

■サンリオキャラクターズ

■ケロロ軍曹

掲載されている商品の他にも、「サンリオキャラクターズ」、「忍たま乱太郎とラスカル」、「ケロロ軍曹」、「モブサイコ×サンリオキャラクターズ」、「お出かけ子ザメ」商品を多数ご用意しております！ぜひチェックしてみてください。

開催場所

・JR 池袋駅南口改札前イベントスペース(東京都)

開催期間：5/19(火)～6/8(月)

営業時間：10:00～21:00

※初日5月19日は13:00開場・最終日は18:00閉場になります。

むにゅぐるみパティオとは

手触りにこだわったぬいぐるみ ”むにゅぐるみ” を中心に、縫製雑貨やアクリルキーホルダー、缶バッジなど様々なキャラクターグッズを自社で企画、生産、販売しています。かわいい・綺麗・かっこいい商品をつくることをモットーに、商品を通してお客様に笑顔をお届け！みなさまからたくさんのお声がけをいただき、2021年より店舗数を拡大し全国各地でイベントを開催中です！店頭では実際に商品を手に取って手触りを確かめることができます♪

店舗一覧▶https://munyugurumi.jp/shoplist

『むにゅぐるみパティオ』で販売中の商品を通販でも購入いただけるECサイトも運営中！

ECサイト▶https://munyugurumi.jp/

イベントや商品の情報は各SNSにて配信中、気になる商品情報をいち早くご覧いただけます！

・KThingSオフィシャルTwitter https://twitter.com/KTS__official（@KTS__official）(https://twitter.com/KTS__official%EF%BC%88@KTS__official%EF%BC%89)

・KThingSアニメ・漫画Twitter https://twitter.com/KTS__hobby（@KTS__hobby）(https://twitter.com/KTS__hobby%EF%BC%88@KTS__hobby%EF%BC%89)

・KThingSクリエイターズTwitter https://twitter.com/KTS__creators（@KTS__creators）(https://twitter.com/KTS__creators%EF%BC%88@KTS__creators%EF%BC%89)

・KThingS公式LINE（@548kwpmd)

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・むにゅぐるみパティオ店舗インスタグラム https://www.instagram.com/munyugurumipatio/（＠munyugurumipatio）(https://www.instagram.com/munyugurumipatio/%EF%BC%88%EF%BC%A0munyugurumipatio%EF%BC%89)