創業119年の老舗和菓子店「元祖 鯱もなか本店」 廃業危機を支えた地域への恩返しとして大須本店に「子ども食堂」支援募金箱を設置

有限会社元祖鯱もなか本店

有限会社元祖鯱もなか本店（所在地：愛知県名古屋市中区、代表取締役：古田花恵）は、地域社会への恩返しの取り組みとして、2026年4月27日（月）より大須本店店頭に「子ども食堂」支援の募金箱を設置しました。

当店は1907年創業の和菓子店です。数年前には廃業の危機に直面しましたが、専務取締役・古田憲司がXで発信を続けたことをきっかけに、全国のお客様から応援をいただき、営業を継続することができました。今回の取り組みは、「助けていただいた店だからこそ、今度は地域の子どもたちの力になりたい」という思いから始めたものです。お預かりした募金は、地域で移動式子ども食堂などの活動を行うマツちゃん氏へ全額寄付し、子どもたちの食と居場所づくりに役立てていただきます。

1. 取り組み概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/118877/table/7_1_3a3f2cca0495f3a957e71b049eda261a.jpg?v=202605151051 ]

2. 背景：廃業危機から「恩返し」へ

看板商品「元祖 鯱もなか」

1907年創業の当店は、名古屋名物「元祖 鯱もなか」を看板商品として営業してまいりました。数年前には経営難により廃業の危機に直面しましたが、SNSを通じて当店の状況を知った全国のお客様から注文や応援の声をいただき、店を守ることができました。

その経験から、当店では事業の立て直し後の新たな役割として、地域に対する恩返しに取り組みたいと考えるようになりました。今回の募金箱設置は、その第一歩です。

3. ゴールデンウィーク中の反響

設置後、Xで取り組みを告知したところ、関連動画は1.3万回以上再生されました。ゴールデンウィーク期間中には、投稿を見たお客様から「少しでも力になりたい」といった声が寄せられ、大須本店での募金につながっています。

今後も店頭での募金箱設置を継続し、支援の状況を定期的に報告してまいります。

移動式子ども食堂などの支援活動を行うマツちゃん氏のショート動画

4. 寄付の透明性について

大須本店に募金箱を設定しています

お客様からお預かりした募金は、子ども食堂活動の支援に充てます。寄付後は、寄付額、寄付日、寄付先、使途の概要について、店頭POP、SNS、公式オンラインストア内の「恩返し応援ページ」等で報告いたします。

遠方のお客様にも取り組みを知っていただけるよう、公式オンラインストア内に特設ページを開設し、活動の経過を発信してまいります。

5. 専務取締役 古田憲司 コメント

「廃業の危機にあった当店が今も暖簾を守れているのは、地域の皆様、全国のお客様からの温かいご支援のおかげです。私たちは119年続く老舗として、お菓子を通じて笑顔をお届けするだけでなく、支えてくださった社会に恩返しをしていきたいと考えています。今回の募金が、子どもたちの食事や居場所づくりの一助となるよう、責任を持って取り組んでまいります。」

6. 報道関係者の皆様へ：取材・撮影が可能な内容

- 大須本店店頭に設置した募金箱- 募金に協力されるお客様の様子（撮影時はご本人の許諾を確認します）- 本取り組みを始めた専務取締役・古田憲司へのインタビュー- 寄付報告POP、SNS投稿、オンラインストア内の特設ページ- 支援先である移動式子ども食堂活動の紹介（取材可否は支援先と調整のうえ対応します）

※テレビ、新聞、Webメディア等の取材にも柔軟に対応いたします。

7. 会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/118877/table/7_2_f4593d57e352682b96d7cb1e84a53923.jpg?v=202605151051 ]

8. 本件に関するお問い合わせ

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/118877/table/7_3_4f78e55b25dfe63a59e7693a61ff7fb8.jpg?v=202605151051 ]