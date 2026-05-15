めちゃトク祭 アリオ・グランツリー武蔵小杉・プライムツリー赤池・セブンパーク天美 にて2026年5月22日(金)よりスタート！
株式会社ヨーク・ホールディングス傘下の株式会社クリエイトリンク(代表取締役社長：井上 了徳)は、複合型ショッピングセンターのアリオ各店・グランツリー武蔵小杉・プライムツリー赤池・セブンパーク天美にて、「めちゃトク祭」を2026年5月22日(金)から開催いたします。
あれこれ選ぶ楽しさにワクワク、思いがけない出会いや発見にドキドキ。たくさん買ってうれしい、心も弾むおトクなひととき。まるでお祭りのような高揚感に包まれながら、いつものお買い物がもっと楽しく、もっと特別になるイベントを実施します。
※開催期間・キャンペーン詳細は各店ホームページをご確認ください
「めちゃトク祭」開催のポイント
「PayPayポイント」や「nanacoポイント」がおトクにもらえるキャンペーンをはじめ、各店ならではのオリジナルイベントなど、多彩な企画をご用意。お買い物をもっと楽しく、おトクにお楽しみいただける特別な機会をお届けします。
■PayPayキャンペーン
■nanacoポイント5倍
■各店イベント
【PayPayキャンペーン】
お得に買い物しよう。PayPayキャンペーン開催
１.PayPayでお支払いすると最大5%PayPayポイントが戻ってくるキャンペーン
【日程】
2026年5月22日(金)～5月28日(木)
【参加条件】
PayPayアプリ内でクーポンを事前に取得後、
対象店舗にてPayPayでお支払いすると最大5%PayPayポイントが戻ってきます。
【付与条件】
1会計3,000円(税込)以上のお買い物
【付与上限】
1,000ポイント／期間中
※複数のキャンペーンが適用される場合、付与率は最大66.5％となります。詳細はPayPay アプリをご確認ください。
２.PayPayでお支払いすると最大10%PayPayポイントが戻ってくるキャンペーン
【日程】
2026年5月29日(金)～5月31日(日)
(配布・獲得期間：2026年5月22日(金)～5月28日(木))
【参加条件】
クーポン獲得期間中(5月22日(金)～5月28日(木))に対象店舗にてPayPayでお支払いすると、
アプリ内でクーポンを取得することが可能です。
そして、期間中(5月29日(金)～5月31日(日))に対象店舗にてPayPayでお支払いすると、
最大10%PayPayポイントが戻ってきます。
【付与条件】
1会計1,000円(税込)以上のお買い物
【付与上限】
500ポイント／期間中
※複数のキャンペーンが適用される場合、付与率は最大66.5%となります。詳細はPayPayアプリをご確認ください。
【対象外店舗】
各店ホームページをご確認ください。
※付与されるPayPayポイントはPayPay/PayPayカード公式ストアでも利用可能。出金・譲渡不可。
【注意事項】
・おひとり様1回までのご利用となります。
・状況に応じて早期終了する場合がございます。随時PayPayアプリをご確認ください。
・お会計時不具合等で還元されない等のケースが発生した場合、
下記お問い合わせ先へご連絡ください。
お問い合わせ先
0120-990-634(24時間受付/土日祝含め365日)
【nanacoポイント5倍】
期間中、アリオ各店・グランツリー武蔵小杉・プライムツリー赤池・セブンパーク天美にて電子マネーnanacoでお支払いいただくと、通常200円(税込)につき1ポイントのところ、5ポイントたまります。
【期 間】：2026年5月22日(金)～5月28日(木)
【実施店舗】：アリオ各店・グランツリー武蔵小杉・プライムツリー赤池・セブンパーク天美
※一部の専門店ではポイントの加算日・加算方法が異なる場合がございます。
※200円未満の端数はポイント加算対象外となる場合がございます。
※1ポイント1円としてお買い物にご利用いただけます。
※「イトーヨーカドー」・「ドラッグコスメ」・「天満屋ハピーズ」および
一部の専門店は対象外になります。
※アリオ倉敷は、5月22日(金)～26日(火)はポイント5倍、5月27日(水)・28日(木)はポイント10倍になります。
【各店イベント】
・アリオ札幌
【タイトル】：ユニクロ・GU感謝祭特別企画 200円お買物券配布
【日 程】：5月23日(土)～5月24日(日)
【場 所】：3階ユニクロ・3階GU各店前特設ブース
【内 容】：当日ユニクロ・GUで3,000円(税込)以上お買い上げごとに、館内で使用できる200円分
のお買物券を1枚プレゼント。
開催時間：10時～配布予定
※なくなり次第終了
※当日のレシートのみ対象
※ユニクロとGUのレシート合算不可
【タイトル】：北海道マルシェ
【日 程】：5月30日(土)～5月31日(日)
【場 所】：屋外えんとつ広場
【内 容】：地元北海道で人気のアーティスト「ハンバーガーボーイズ」主催で道内市町村にもご出
店いただく食と歌の大型マルシェイベント。
開催時間：10時～17時(予定)
・アリオ亀有
【タイトル】：とくとくお得なクーポン
【日 程】：5月22日(金)～5月24日(日)
【場 所】：1階 インフォメーション前
【内 容】：当日、ユニクロ・GUで2,000円(税込)以上のお買い上げごとに、館内で使用できる200
円クーポンをプレゼント。
開催時間：10時～17時
※なくなり次第終了
※ユニクロとGUのレシート合算可、当日レシートのみ
※1レシートにつき最大5枚まで
※クーポン券はユニクロ・GUでは利用不可
※一部対象外店舗あり
・アリオ八尾
【タイトル】：めちゃトク ガチャ抽選会
【日 程】：5月23日(土)
【場 所】：1階 光町スクエア
【内 容】：めちゃトク祭に合わせた抽選会を実施。
3,000円(税込)以上のお買い上げで共通商品券が当たるオリジナルのガチャを1回回せ
る。
開催時間：10時～(17時受付終了)
※景品がなくなり次第終了
※一部対象外店舗あり
・アリオ鳳
【タイトル】：めちゃトク ワゴンセール
【日 程】：5月22日(金)～5月31日(日)
【場 所】：各テナント前
【内 容】：限定25店舗によるワゴンセール開催。
各テナントSALE商品をお得にお買い物できるチャンス
【タイトル】：食べTime
【日 程】：5月28日(木)～5月31日(日)
【場 所】：1階 アリオコート
【内 容】：地元堺周辺の人気スイーツ6店舗を集約
出店店舗：ココロとカカオ・どらやきザビエル・甘味処たか長・はにわら堂ふわこっ
ぺ・amicafragranza
開催時間：10時～18時
・アリオ北砂
【タイトル】：ユニクロ・GUクーポン企画
【日 程】：5月23日(土)～5月24日(日)
【場 所】：2階 ユニクロ・3階 GU店舗前
【内 容】：5月22日(金)～24日(日)の期間中、ユニクロ・GUで3,000円(税込)以上お買い上げごと
にレシート提示で、200円クーポンをプレゼント。
※クーポン使用可能期間：5月23日(土)～5月31日(日)
※期間中(5月22日(金)～5月24日(日))のレシート合算可
※ユニクロ・GUのレシート合算可
※一部対象外店舗あり
・アリオ橋本
【タイトル】：スポーツウェア・シューズ大特価セール
【日 程】：5月22日(金)～5月31日(日)
【場 所】：1階 グランドガーデン
【内 容】：5月22日(金)～31日(日)まで期間限定の特別催事を開催。
人気ブランドスポーツウェア・シューズをお買い得価格で多数用意。
開催時間：11時～18時（最終日17時）
・アリオ上田
【タイトル】：GU×アリオ上田特別企画 専門店街で使える500円お買物券プレゼント
【日 程】：5月22日(金)～5月24日(日)
【場 所】：2階GU店舗前 特設カウンター
【内 容】：当日GUで3,000円(税込)以上お買い上げごとに、専門店街で使用できる500円分のお買
物券をプレゼント。
※なくなり次第終了
※各日先着700枚限定（おひとり様3枚まで)
※当日のレシートのみ合算可
※一部対象外店舗あり
・アリオ倉敷
【タイトル】：めちゃトク グルメクーポンプレゼント
【日 程】：5月22日(金)～5月31日(日)
【場 所】：1階インフォメーションカウンター
【内 容】：各日先着30名様、期間中の専門店街の3,000円(税込)以上のレシートご提示で200円グ
ルメクーポンプレゼント。
※当日のレシートのみ対象
※一部対象外店舗あり
・アリオ市原
【タイトル】：めちゃトク！商品券プレゼントキャンペーン
【日 程】：5月23日(土)～5月24日(日)
【場 所】：1階 イトーヨーカドー食品売場側エスカレーター横
【内 容】：当日のアリオ市原専門店街での3,000円(税込)以上のお買い上げレシートご提示で、先
着500名様に共通商品券500円券をプレゼント。
ユニクロレシート参加でもっとおトク！ユニクロアリオ市原店でのお買い上げレシート
参加で、先着100名様にお菓子をプレゼント。
開催時間：10時～
※なくなり次第終了
※一部対象外店舗あり
【タイトル】：ABCマート特別催事
【日 程】：5月30日(土)～6月7日(日)
【場 所】：1階 サンシャインコート屋内
【内 容】：紳士・婦人・子どものシューズをお買い得価格にて販売。
・セブンパークアリオ柏
【タイトル】：セブンパークアリオ柏 公式LINEおともだち限定企画
【日 程】：5月24日(日)
【場 所】：1階 スマイルパーク口付近特設会場
【内 容】：専門店での当日お買い上げレシート5,000円(税込)以上で先着500名に共通商品券1,00
0円プレゼント。
※当日のレシートのみ合算可能
※一部対象外店舗あり
・アリオ加古川
【タイトル】：めちゃトク SALE
【日 程】：5月22日(金)～5月31日(日)
【場 所】：各テナント内
【内 容】：対象店舗にて割引セールやプレゼントなどお得な企画を開催！
いつも皆様と共に歩む複合型ショッピングセンター
アリオ・グランツリー武蔵小杉・プライムツリー赤池・セブンパーク天美の新しい展開にご期待ください。
【複合型ショッピングセンター】
[表: https://prtimes.jp/data/corp/161162/table/8_1_cc2e1e70a3804ae3936c647942e3b830.jpg?v=202605150451 ]
以上