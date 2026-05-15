めちゃトク祭 アリオ・グランツリー武蔵小杉・プライムツリー赤池・セブンパーク天美 にて2026年5月22日(金)よりスタート！

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株式会社クリエイトリンク


株式会社ヨーク・ホールディングス傘下の株式会社クリエイトリンク(代表取締役社長：井上　了徳)は、複合型ショッピングセンターのアリオ各店・グランツリー武蔵小杉・プライムツリー赤池・セブンパーク天美にて、「めちゃトク祭」を2026年5月22日(金)から開催いたします。


あれこれ選ぶ楽しさにワクワク、思いがけない出会いや発見にドキドキ。たくさん買ってうれしい、心も弾むおトクなひととき。まるでお祭りのような高揚感に包まれながら、いつものお買い物がもっと楽しく、もっと特別になるイベントを実施します。


※開催期間・キャンペーン詳細は各店ホームページをご確認ください






「めちゃトク祭」開催のポイント

「PayPayポイント」や「nanacoポイント」がおトクにもらえるキャンペーンをはじめ、各店ならではのオリジナルイベントなど、多彩な企画をご用意。お買い物をもっと楽しく、おトクにお楽しみいただける特別な機会をお届けします。



■PayPayキャンペーン


■nanacoポイント5倍


■各店イベント



【PayPayキャンペーン】

お得に買い物しよう。PayPayキャンペーン開催



１.PayPayでお支払いすると最大5%PayPayポイントが戻ってくるキャンペーン


【日程】


2026年5月22日(金)～5月28日(木)



【参加条件】


PayPayアプリ内でクーポンを事前に取得後、


対象店舗にてPayPayでお支払いすると最大5%PayPayポイントが戻ってきます。



【付与条件】


1会計3,000円(税込)以上のお買い物



【付与上限】


1,000ポイント／期間中


※複数のキャンペーンが適用される場合、付与率は最大66.5％となります。詳細はPayPay アプリをご確認ください。



２.PayPayでお支払いすると最大10%PayPayポイントが戻ってくるキャンペーン


【日程】


2026年5月29日(金)～5月31日(日)


(配布・獲得期間：2026年5月22日(金)～5月28日(木))



【参加条件】


クーポン獲得期間中(5月22日(金)～5月28日(木))に対象店舗にてPayPayでお支払いすると、


アプリ内でクーポンを取得することが可能です。


そして、期間中(5月29日(金)～5月31日(日))に対象店舗にてPayPayでお支払いすると、


最大10%PayPayポイントが戻ってきます。



【付与条件】


1会計1,000円(税込)以上のお買い物



【付与上限】


500ポイント／期間中


※複数のキャンペーンが適用される場合、付与率は最大66.5%となります。詳細はPayPayアプリをご確認ください。



【対象外店舗】


各店ホームページをご確認ください。


※付与されるPayPayポイントはPayPay/PayPayカード公式ストアでも利用可能。出金・譲渡不可。



【注意事項】


・おひとり様1回までのご利用となります。


・状況に応じて早期終了する場合がございます。随時PayPayアプリをご確認ください。



・お会計時不具合等で還元されない等のケースが発生した場合、


下記お問い合わせ先へご連絡ください。


お問い合わせ先


0120-990-634(24時間受付/土日祝含め365日)



【nanacoポイント5倍】

期間中、アリオ各店・グランツリー武蔵小杉・プライムツリー赤池・セブンパーク天美にて電子マネーnanacoでお支払いいただくと、通常200円(税込)につき1ポイントのところ、5ポイントたまります。



【期　　間】：2026年5月22日(金)～5月28日(木)


【実施店舗】：アリオ各店・グランツリー武蔵小杉・プライムツリー赤池・セブンパーク天美



※一部の専門店ではポイントの加算日・加算方法が異なる場合がございます。


※200円未満の端数はポイント加算対象外となる場合がございます。


※1ポイント1円としてお買い物にご利用いただけます。


※「イトーヨーカドー」・「ドラッグコスメ」・「天満屋ハピーズ」および


一部の専門店は対象外になります。


※アリオ倉敷は、5月22日(金)～26日(火)はポイント5倍、5月27日(水)・28日(木)はポイント10倍になります。



【各店イベント】

・アリオ札幌


【タイトル】：ユニクロ・GU感謝祭特別企画　200円お買物券配布


【日　　程】：5月23日(土)～5月24日(日)


【場　　所】：3階ユニクロ・3階GU各店前特設ブース


【内　　容】：当日ユニクロ・GUで3,000円(税込)以上お買い上げごとに、館内で使用できる200円分


　　　　　　　のお買物券を1枚プレゼント。


　　　　　　　開催時間：10時～配布予定


※なくなり次第終了


※当日のレシートのみ対象


※ユニクロとGUのレシート合算不可



【タイトル】：北海道マルシェ


【日　　程】：5月30日(土)～5月31日(日)


【場　　所】：屋外えんとつ広場


【内　　容】：地元北海道で人気のアーティスト「ハンバーガーボーイズ」主催で道内市町村にもご出


　　　　　　　店いただく食と歌の大型マルシェイベント。


　　　　　　　開催時間：10時～17時(予定)



・アリオ亀有


【タイトル】：とくとくお得なクーポン


【日　　程】：5月22日(金)～5月24日(日)


【場　　所】：1階 インフォメーション前


【内　　容】：当日、ユニクロ・GUで2,000円(税込)以上のお買い上げごとに、館内で使用できる200


　　　　　　　円クーポンをプレゼント。


　　　　　　　開催時間：10時～17時


※なくなり次第終了


※ユニクロとGUのレシート合算可、当日レシートのみ


※1レシートにつき最大5枚まで


※クーポン券はユニクロ・GUでは利用不可


※一部対象外店舗あり



・アリオ八尾


【タイトル】：めちゃトク　ガチャ抽選会


【日　　程】：5月23日(土)


【場　　所】：1階 光町スクエア


【内　　容】：めちゃトク祭に合わせた抽選会を実施。


　　　　　　　3,000円(税込)以上のお買い上げで共通商品券が当たるオリジナルのガチャを1回回せ


　　　　　　　る。


　　　　　　　開催時間：10時～(17時受付終了)


※景品がなくなり次第終了


※一部対象外店舗あり



・アリオ鳳


【タイトル】：めちゃトク　ワゴンセール


【日　　程】：5月22日(金)～5月31日(日)


【場　　所】：各テナント前


【内　　容】：限定25店舗によるワゴンセール開催。


　　　　　　　各テナントSALE商品をお得にお買い物できるチャンス



【タイトル】：食べTime


【日　　程】：5月28日(木)～5月31日(日)


【場　　所】：1階 アリオコート


【内　　容】：地元堺周辺の人気スイーツ6店舗を集約


　　　　　　　出店店舗：ココロとカカオ・どらやきザビエル・甘味処たか長・はにわら堂ふわこっ


　　　　　　　ぺ・amicafragranza


　　　　　　　開催時間：10時～18時



・アリオ北砂


【タイトル】：ユニクロ・GUクーポン企画


【日　　程】：5月23日(土)～5月24日(日)


【場　　所】：2階 ユニクロ・3階 GU店舗前


【内　　容】：5月22日(金)～24日(日)の期間中、ユニクロ・GUで3,000円(税込)以上お買い上げごと


　　　　　　　にレシート提示で、200円クーポンをプレゼント。


※クーポン使用可能期間：5月23日(土)～5月31日(日)


※期間中(5月22日(金)～5月24日(日))のレシート合算可


※ユニクロ・GUのレシート合算可


※一部対象外店舗あり



・アリオ橋本


【タイトル】：スポーツウェア・シューズ大特価セール


【日　　程】：5月22日(金)～5月31日(日)


【場　　所】：1階 グランドガーデン


【内　　容】：5月22日(金)～31日(日)まで期間限定の特別催事を開催。


　　　　　　　人気ブランドスポーツウェア・シューズをお買い得価格で多数用意。


　　　　　　　開催時間：11時～18時（最終日17時）



・アリオ上田


【タイトル】：GU×アリオ上田特別企画　専門店街で使える500円お買物券プレゼント


【日　　程】：5月22日(金)～5月24日(日)


【場　　所】：2階GU店舗前　特設カウンター


【内　　容】：当日GUで3,000円(税込)以上お買い上げごとに、専門店街で使用できる500円分のお買


　　　　　　　物券をプレゼント。


※なくなり次第終了


※各日先着700枚限定（おひとり様3枚まで)


※当日のレシートのみ合算可


※一部対象外店舗あり



・アリオ倉敷


【タイトル】：めちゃトク　グルメクーポンプレゼント


【日　　程】：5月22日(金)～5月31日(日)


【場　　所】：1階インフォメーションカウンター


【内　　容】：各日先着30名様、期間中の専門店街の3,000円(税込)以上のレシートご提示で200円グ


　　　　　　　ルメクーポンプレゼント。


※当日のレシートのみ対象


※一部対象外店舗あり



・アリオ市原


【タイトル】：めちゃトク！商品券プレゼントキャンペーン


【日　　程】：5月23日(土)～5月24日(日)


【場　　所】：1階 イトーヨーカドー食品売場側エスカレーター横


【内　　容】：当日のアリオ市原専門店街での3,000円(税込)以上のお買い上げレシートご提示で、先


　　　　　　　着500名様に共通商品券500円券をプレゼント。


　　　　　　　ユニクロレシート参加でもっとおトク！ユニクロアリオ市原店でのお買い上げレシート


　　　　　　　参加で、先着100名様にお菓子をプレゼント。


　　　　　　　開催時間：10時～


※なくなり次第終了


※一部対象外店舗あり



【タイトル】：ABCマート特別催事


【日　　程】：5月30日(土)～6月7日(日)


【場　　所】：1階 サンシャインコート屋内


【内　　容】：紳士・婦人・子どものシューズをお買い得価格にて販売。



・セブンパークアリオ柏


【タイトル】：セブンパークアリオ柏　公式LINEおともだち限定企画


【日　　程】：5月24日(日)


【場　　所】：1階 スマイルパーク口付近特設会場


【内　　容】：専門店での当日お買い上げレシート5,000円(税込)以上で先着500名に共通商品券1,00


　　　　　　　0円プレゼント。


※当日のレシートのみ合算可能


※一部対象外店舗あり



・アリオ加古川


【タイトル】：めちゃトク SALE


【日　　程】：5月22日(金)～5月31日(日)


【場　　所】：各テナント内


【内　　容】：対象店舗にて割引セールやプレゼントなどお得な企画を開催！




いつも皆様と共に歩む複合型ショッピングセンター


アリオ・グランツリー武蔵小杉・プライムツリー赤池・セブンパーク天美の新しい展開にご期待ください。



【複合型ショッピングセンター】



[表: https://prtimes.jp/data/corp/161162/table/8_1_cc2e1e70a3804ae3936c647942e3b830.jpg?v=202605150451 ]

以上