めちゃトク祭 アリオ・グランツリー武蔵小杉・プライムツリー赤池・セブンパーク天美 にて2026年5月22日(金)よりスタート！

株式会社クリエイトリンク

株式会社ヨーク・ホールディングス傘下の株式会社クリエイトリンク(代表取締役社長：井上 了徳)は、複合型ショッピングセンターのアリオ各店・グランツリー武蔵小杉・プライムツリー赤池・セブンパーク天美にて、「めちゃトク祭」を2026年5月22日(金)から開催いたします。

あれこれ選ぶ楽しさにワクワク、思いがけない出会いや発見にドキドキ。たくさん買ってうれしい、心も弾むおトクなひととき。まるでお祭りのような高揚感に包まれながら、いつものお買い物がもっと楽しく、もっと特別になるイベントを実施します。

※開催期間・キャンペーン詳細は各店ホームページをご確認ください

「めちゃトク祭」開催のポイント

「PayPayポイント」や「nanacoポイント」がおトクにもらえるキャンペーンをはじめ、各店ならではのオリジナルイベントなど、多彩な企画をご用意。お買い物をもっと楽しく、おトクにお楽しみいただける特別な機会をお届けします。

■PayPayキャンペーン

■nanacoポイント5倍

■各店イベント

【PayPayキャンペーン】

お得に買い物しよう。PayPayキャンペーン開催

１.PayPayでお支払いすると最大5%PayPayポイントが戻ってくるキャンペーン

【日程】

2026年5月22日(金)～5月28日(木)

【参加条件】

PayPayアプリ内でクーポンを事前に取得後、

対象店舗にてPayPayでお支払いすると最大5%PayPayポイントが戻ってきます。

【付与条件】

1会計3,000円(税込)以上のお買い物

【付与上限】

1,000ポイント／期間中

※複数のキャンペーンが適用される場合、付与率は最大66.5％となります。詳細はPayPay アプリをご確認ください。

２.PayPayでお支払いすると最大10%PayPayポイントが戻ってくるキャンペーン

【日程】

2026年5月29日(金)～5月31日(日)

(配布・獲得期間：2026年5月22日(金)～5月28日(木))

【参加条件】

クーポン獲得期間中(5月22日(金)～5月28日(木))に対象店舗にてPayPayでお支払いすると、

アプリ内でクーポンを取得することが可能です。

そして、期間中(5月29日(金)～5月31日(日))に対象店舗にてPayPayでお支払いすると、

最大10%PayPayポイントが戻ってきます。

【付与条件】

1会計1,000円(税込)以上のお買い物

【付与上限】

500ポイント／期間中

※複数のキャンペーンが適用される場合、付与率は最大66.5%となります。詳細はPayPayアプリをご確認ください。

【対象外店舗】

各店ホームページをご確認ください。

※付与されるPayPayポイントはPayPay/PayPayカード公式ストアでも利用可能。出金・譲渡不可。

【注意事項】

・おひとり様1回までのご利用となります。

・状況に応じて早期終了する場合がございます。随時PayPayアプリをご確認ください。

・お会計時不具合等で還元されない等のケースが発生した場合、

下記お問い合わせ先へご連絡ください。

お問い合わせ先

0120-990-634(24時間受付/土日祝含め365日)

【nanacoポイント5倍】

期間中、アリオ各店・グランツリー武蔵小杉・プライムツリー赤池・セブンパーク天美にて電子マネーnanacoでお支払いいただくと、通常200円(税込)につき1ポイントのところ、5ポイントたまります。

【期 間】：2026年5月22日(金)～5月28日(木)

【実施店舗】：アリオ各店・グランツリー武蔵小杉・プライムツリー赤池・セブンパーク天美

※一部の専門店ではポイントの加算日・加算方法が異なる場合がございます。

※200円未満の端数はポイント加算対象外となる場合がございます。

※1ポイント1円としてお買い物にご利用いただけます。

※「イトーヨーカドー」・「ドラッグコスメ」・「天満屋ハピーズ」および

一部の専門店は対象外になります。

※アリオ倉敷は、5月22日(金)～26日(火)はポイント5倍、5月27日(水)・28日(木)はポイント10倍になります。

【各店イベント】

・アリオ札幌

【タイトル】：ユニクロ・GU感謝祭特別企画 200円お買物券配布

【日 程】：5月23日(土)～5月24日(日)

【場 所】：3階ユニクロ・3階GU各店前特設ブース

【内 容】：当日ユニクロ・GUで3,000円(税込)以上お買い上げごとに、館内で使用できる200円分

のお買物券を1枚プレゼント。

開催時間：10時～配布予定

※なくなり次第終了

※当日のレシートのみ対象

※ユニクロとGUのレシート合算不可

【タイトル】：北海道マルシェ

【日 程】：5月30日(土)～5月31日(日)

【場 所】：屋外えんとつ広場

【内 容】：地元北海道で人気のアーティスト「ハンバーガーボーイズ」主催で道内市町村にもご出

店いただく食と歌の大型マルシェイベント。

開催時間：10時～17時(予定)

・アリオ亀有

【タイトル】：とくとくお得なクーポン

【日 程】：5月22日(金)～5月24日(日)

【場 所】：1階 インフォメーション前

【内 容】：当日、ユニクロ・GUで2,000円(税込)以上のお買い上げごとに、館内で使用できる200

円クーポンをプレゼント。

開催時間：10時～17時

※なくなり次第終了

※ユニクロとGUのレシート合算可、当日レシートのみ

※1レシートにつき最大5枚まで

※クーポン券はユニクロ・GUでは利用不可

※一部対象外店舗あり

・アリオ八尾

【タイトル】：めちゃトク ガチャ抽選会

【日 程】：5月23日(土)

【場 所】：1階 光町スクエア

【内 容】：めちゃトク祭に合わせた抽選会を実施。

3,000円(税込)以上のお買い上げで共通商品券が当たるオリジナルのガチャを1回回せ

る。

開催時間：10時～(17時受付終了)

※景品がなくなり次第終了

※一部対象外店舗あり

・アリオ鳳

【タイトル】：めちゃトク ワゴンセール

【日 程】：5月22日(金)～5月31日(日)

【場 所】：各テナント前

【内 容】：限定25店舗によるワゴンセール開催。

各テナントSALE商品をお得にお買い物できるチャンス

【タイトル】：食べTime

【日 程】：5月28日(木)～5月31日(日)

【場 所】：1階 アリオコート

【内 容】：地元堺周辺の人気スイーツ6店舗を集約

出店店舗：ココロとカカオ・どらやきザビエル・甘味処たか長・はにわら堂ふわこっ

ぺ・amicafragranza

開催時間：10時～18時

・アリオ北砂

【タイトル】：ユニクロ・GUクーポン企画

【日 程】：5月23日(土)～5月24日(日)

【場 所】：2階 ユニクロ・3階 GU店舗前

【内 容】：5月22日(金)～24日(日)の期間中、ユニクロ・GUで3,000円(税込)以上お買い上げごと

にレシート提示で、200円クーポンをプレゼント。

※クーポン使用可能期間：5月23日(土)～5月31日(日)

※期間中(5月22日(金)～5月24日(日))のレシート合算可

※ユニクロ・GUのレシート合算可

※一部対象外店舗あり

・アリオ橋本

【タイトル】：スポーツウェア・シューズ大特価セール

【日 程】：5月22日(金)～5月31日(日)

【場 所】：1階 グランドガーデン

【内 容】：5月22日(金)～31日(日)まで期間限定の特別催事を開催。

人気ブランドスポーツウェア・シューズをお買い得価格で多数用意。

開催時間：11時～18時（最終日17時）

・アリオ上田

【タイトル】：GU×アリオ上田特別企画 専門店街で使える500円お買物券プレゼント

【日 程】：5月22日(金)～5月24日(日)

【場 所】：2階GU店舗前 特設カウンター

【内 容】：当日GUで3,000円(税込)以上お買い上げごとに、専門店街で使用できる500円分のお買

物券をプレゼント。

※なくなり次第終了

※各日先着700枚限定（おひとり様3枚まで)

※当日のレシートのみ合算可

※一部対象外店舗あり

・アリオ倉敷

【タイトル】：めちゃトク グルメクーポンプレゼント

【日 程】：5月22日(金)～5月31日(日)

【場 所】：1階インフォメーションカウンター

【内 容】：各日先着30名様、期間中の専門店街の3,000円(税込)以上のレシートご提示で200円グ

ルメクーポンプレゼント。

※当日のレシートのみ対象

※一部対象外店舗あり

・アリオ市原

【タイトル】：めちゃトク！商品券プレゼントキャンペーン

【日 程】：5月23日(土)～5月24日(日)

【場 所】：1階 イトーヨーカドー食品売場側エスカレーター横

【内 容】：当日のアリオ市原専門店街での3,000円(税込)以上のお買い上げレシートご提示で、先

着500名様に共通商品券500円券をプレゼント。

ユニクロレシート参加でもっとおトク！ユニクロアリオ市原店でのお買い上げレシート

参加で、先着100名様にお菓子をプレゼント。

開催時間：10時～

※なくなり次第終了

※一部対象外店舗あり

【タイトル】：ABCマート特別催事

【日 程】：5月30日(土)～6月7日(日)

【場 所】：1階 サンシャインコート屋内

【内 容】：紳士・婦人・子どものシューズをお買い得価格にて販売。

・セブンパークアリオ柏

【タイトル】：セブンパークアリオ柏 公式LINEおともだち限定企画

【日 程】：5月24日(日)

【場 所】：1階 スマイルパーク口付近特設会場

【内 容】：専門店での当日お買い上げレシート5,000円(税込)以上で先着500名に共通商品券1,00

0円プレゼント。

※当日のレシートのみ合算可能

※一部対象外店舗あり

・アリオ加古川

【タイトル】：めちゃトク SALE

【日 程】：5月22日(金)～5月31日(日)

【場 所】：各テナント内

【内 容】：対象店舗にて割引セールやプレゼントなどお得な企画を開催！

いつも皆様と共に歩む複合型ショッピングセンター

アリオ・グランツリー武蔵小杉・プライムツリー赤池・セブンパーク天美の新しい展開にご期待ください。

【複合型ショッピングセンター】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/161162/table/8_1_cc2e1e70a3804ae3936c647942e3b830.jpg?v=202605150451 ]

以上