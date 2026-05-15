「風媒花」がTWSC2026 にて２年連続「最高金賞」受賞　　　　　さらに「Best of the Best」に選出

株式会社八海山

八海醸造株式会社（本社：新潟県南魚沼市、代表取締役社長：南雲真仁、以下「八海醸造」）が製造・販売する本格米焼酎「八海山本格米焼酎 オーク樽貯蔵 風媒花（ふうばいか、以下「風媒花」）」が、国内最大級の蒸留酒コンペティション「東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション 2026（Tokyo Whisky &Spirits Competition、以下 TWSC）」焼酎・泡盛部門において最高金賞および「Best of the Best」を受賞いたしました。また、「八海山本格米焼酎 黄麹三段仕込 よろしく千萬あるべし」が銀賞を受賞いたしました。「Best of the Best」は、各カテゴリーの中でも特に高い評価を得た製品に贈られる特別賞です。

「風媒花」は昨年、TWSC 2025同部門にて「最高金賞」を受賞。本年はさらに「Best of the Best」の栄誉に輝き、2年連続で高い評価をいただく結果となりました。

TWSC は、2019年にスタートした日本発の国際蒸留酒コンペティションです。世界中のウイスキー、スピリッツ、ジン、そして日本独自の焼酎・泡盛がブラインドテイスティングにより審査され、焼酎・泡盛部門は2020年に新設されました。八海醸造は初年度より継続して製品を出品しており、これまでにも「八海山 本格粕取り焼酎 宜有千萬」が3年連続で金賞以上を受賞し、TWSCの「殿堂入り」を果たしています。

日本酒づくりの技とオーク樽熟成が生む、香り高く奥深い味わい

「八海山本格米焼酎 オーク樽貯蔵 風媒花」は、日本酒づくりの技術を活かし、清酒酵母と黄麹を使用した三段仕込みによって醸造した本格米焼酎を、オーク樽で穏やかに熟成させた商品です。日本酒に由来する繊細な吟醸香と、樽熟成による芳醇な香りが調和し、奥行きのある味わいを生み出しています。

製品名の「風媒花（ふうばいか）」とは、稲や杉、松など、風の力だけで受粉する植物を指します。目立たずとも命を繋ぐその姿に、伝統を受け継ぐ酒造りへの想いを重ね、製品名に込めました。

魚沼の自然に抱かれ、静かに熟成

「風媒花」は、新潟県南魚沼市の自然豊かな環境にある「魚沼の里」で静かに熟成されています。

この地は、日本酒「八海山」を醸す八海醸造 第二浩和蔵を中心に、酒づくりの精神と自然の魅力が調和したエリアであり、”郷愁と安らぎ”を感じさせる空間です。

本製品は、「八海山雪室」内に設けた焼酎専用の貯蔵庫にて熟成。半地下構造により外気の影響を受けにくく、年間を通じて安定した温度・湿度が保たれる環境が整っています。

冬には大量の雪が降り積もり、施設周囲を囲む森林や、市の中心を流れる魚野川など、豊かな自然環境が良質な熟成を促すといわれています。

また、日本酒づくりに由来する吟醸香と、ゆるやかに流れる時間のなかで生まれるオーク樽熟成ならではの芳しい香りが、深く穏やかに調和。

この土地の気候と職人の技が織りなす唯一無二の米焼酎、それが「風媒花」です。

製品概要

八海山本格米焼酎 オーク樽貯蔵 風媒花

品 目：本格焼酎

原材料名：米（国産）、米こうじ（国産米）、清酒粕

蒸留方法：減圧蒸留

アルコール分：40％

希望小売価格：720ml 4,290 円（税込）

※化粧箱入

八海山本格米焼酎 黄麹三段仕込 よろしく千萬あるべし

日本酒「八海山」の醸造技術を取り入れ、清酒酵母と黄麹を使用した「三段仕込」を行っています。発酵途中に清酒粕を加え、ほのかに吟醸酒を思わせる香りのあるモロミから滅圧蒸留した、貯蔵年数2年以上の焼酎です。

品 目：本格焼酎

原材料名：米（国産）、米こうじ（国産米）、清酒粕

蒸留方法：減圧蒸留

アルコール分：25％

希望小売価格：1,375 円/720ml、2,860 円/1800ml（税込）

Hakkaisan について

Hakkaisan 八海醸造株式会社グループは、豪雪地・新潟県魚沼地方に1922 年創業。「淡麗でバランスの取れた高品質な酒づくり」を理念とし、日本酒「八海山」で培った技術と志をもとに、焼酎・梅酒・クラフトビール「ライディーンビール」・ウイスキー・ジン・麹甘酒・発酵食品・化粧品など幅広く展開。「米と麹と発酵。そして、水。」をテーマに、発酵と創造の力で心の豊かさを育む「発酵創造企業」です。また2021 年米NY の酒蔵「ブルックリンクラ」と業務資本提携し、現地の蔵人と現地の素材を活かしたSAKE づくりを開始。「SAKE を世界飲料に」を目標にグローバルに取り組んでいます。

本 社 所 在 地：新潟県南魚沼市長森1051番地

ホームページ ：https://www.hakkaisan.co.jp/

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