不用品処分で困るのは「費用」だけじゃない？利用者200人に聞いたリアルな悩み（エスプランニング調べ）

エスプランニング合同会社

不用品処分は、引越しや大掃除、買い替え、実家の片付けなど、暮らしのさまざまな場面で必要になります。いざ処分しようと思っても、大型家具や家電をどう運び出すか、費用はいくらかかるのか、回収と買取のどちらを選べばよいのかなど、意外と迷う場面は少なくありません。

特に、民間の不用品回収業者を利用する場合は、料金のわかりやすさや対応範囲、信頼できる業者かどうかも気になるところです。では実際に、業者を利用したことがある人は、不用品処分のどこに負担や不安を感じているのでしょうか。

そこで、不用品回収や出張買取、遺品整理、ゴミ屋敷清掃など、暮らしの片付けに関するサービスを展開するエスプランニング合同会社は、過去2年以内に民間の不用品回収業者を利用したことがある方200名を対象にアンケートを実施しました。本調査では、不用品処分で困りやすいポイントや、サービス選びで重視される点など、不用品処分に関する利用者の“本音”を整理しています。

これから不用品の処分を検討している方はもちろん、不用品回収・買取サービスを提供する事業者の方、暮らしや片付けに関する情報発信に携わる方にとっても、利用者の悩みやニーズを把握する参考としてご活用いただければ幸いです。

目次

Q1：不用品を処分する際に特に大変だと感じるもの

Q2：不用品を処分する際に困ること・不安に感じること

Q3：不用品回収・買取サービスを利用する際に重視すること

まとめ：不用品回収・買取サービスを選ぶ際は、安心して任せられるかを見極めよう

Q1．不用品を処分する際、特に「処分が大変だ」と感じるものは何ですか。（複数回答可：注1）

Q2．不用品を処分する際に、困ること・不安に感じることは何ですか。（複数回答可：注2）

Q3．不用品回収・買取サービスを利用するとしたら、重視することは何ですか。（複数回答可：注3）

まとめ：不用品回収・買取サービスを選ぶ際は、安心して任せられるかを見極めよう

注1：本設問は複数選択式ですが選択肢は3つまでに制限しています。これにより、不用品を処分する際に特に大変だと感じるものをより明確に把握できるようにしています。- 最も多かったのは「大型家具（ソファ・タンス・ベッドフレームなど）」で64.0%（128人）でした。ソファやタンス、ベッドフレームなどはサイズが大きく、部屋から運び出すだけでも人手が必要になりやすい品目です。特に集合住宅では、玄関や廊下、エレベーターを通せるかどうかも問題になりやすく、「捨てる前の運び出し」が大きな負担になっていると考えられます。- 次いで多かったのは「大型家電（冷蔵庫・洗濯機・テレビなど）」で61.0%（122人）でした。大型家電は重量があるだけでなく、冷蔵庫・洗濯機・テレビなど、通常の粗大ごみとは処分方法が異なるものも含まれます。そのため、運搬の大変さに加えて、「どこに依頼すればよいのか」「費用はいくらかかるのか」といった確認の手間も、処分を難しく感じる理由になっていると推察できます。- また、「寝具・布団・マットレス」も50.5%（101人）と半数を超えました。家具や家電ほど重くない場合でも、かさばるものは自宅内で保管しづらく、処分日まで置き場所に困るケースがあります。特にマットレスはサイズが大きく、自治体によって処分方法が異なる場合もあるため、気軽に捨てにくい品目として認識されている可能性があります。- 一方で、「小型家電・パソコン・スマートフォン」は16.5%（33人）、「書類・個人情報が含まれるもの」は15.0%（30人）でした。これらは大型品のように運搬が大きな負担になるものではありませんが、データ消去や個人情報の扱いに不安を感じやすいものです。物理的な大変さだけでなく、「安全に処分できるか」という心理的な負担も、不用品処分の悩みにつながっていると考えられます。- そのほか、「衣類・靴・バッグ」は8.5%（17人）、「本・雑誌・CD・DVD・ゲームソフト」と「趣味用品・コレクション品」はそれぞれ7.5%（15人）、「食器・キッチン用品」は6.5%（13人）でした。これらは比較的処分しやすいものの、量が多い場合や思い入れがある場合には、整理に時間がかかることもあります。注2：本設問は複数選択式ですが選択肢は3つまでに制限しています。これにより、不用品を処分する際に困ること・不安に感じることをより明確に把握できるようにしています。- 最も多かったのは「処分費用が高い・負担に感じる」で40.0%（80人）でした。不用品回収を利用する際は、品目や量、搬出条件によって費用が変わりやすいため、「最終的にいくらかかるのか」が不安になりやすいと考えられます。特に大型家具や大型家電などは、処分費用に加えて搬出費やリサイクル料金が発生する場合もあり、費用面の負担感につながっている可能性があります。- 次いで多かったのは「自分で運び出せない」で34.0%（68人）でした。処分したいものがあっても、重くて持ち上げられない、玄関まで運べない、階段やエレベーターでの搬出が難しいといった問題があると、処分そのものを後回しにしやすくなります。単に「捨てたいものがある」というだけでなく、家の外へ出すまでの作業が大きなハードルになっていることがうかがえます。- 「粗大ごみの予約や回収券の購入など、手続きが面倒」も31.0%（62人）と高い割合でした。自治体の粗大ごみ回収は費用を抑えやすい一方で、事前予約や回収券の購入、指定場所への搬出など、いくつかの手順が必要です。忙しい人や急いで処分したい人にとっては、この手続きの多さが負担に感じられていると推察できます。- また、「処分費用の目安や相場がわからない」は24.0%（48人）でした。「費用が高い・負担に感じる」と回答した人が多い背景には、金額そのものの高さだけでなく、相場が見えにくいことへの不安もあると考えられます。事前におおよその費用感がわかれば依頼しやすくなる一方、料金体系がわかりにくいと、依頼前の心理的なハードルが上がりやすいでしょう。- そのほか、「個人情報の入った書類やデータの処分が不安」は16.0%（32人）、「まだ使えるものを捨てるのがもったいない」は15.5%（31人）、「信頼できる回収・買取業者の選び方がわからない」と「高額請求や追加料金などのトラブルが心配」はそれぞれ14.5%（29人）でした。これらの回答からは、処分作業の大変さだけでなく、情報漏えい、もったいなさ、業者選び、料金トラブルなど、利用前後の不安も一定数あることが読み取れます。- 一方で、「片付けや処分に時間をかけられない」は11.5%（23人）、「捨てる・売る・譲るのどれがよいか判断できない」は9.5%（19人）、「分別方法や自治体のルールがわからない」は8.0%（16人）、「家族と処分するかどうかの意見が合わない」は4.0%（8人）でした。注3：本設問は複数選択式ですが選択肢は3つまでに制限しています。これにより、不用品回収・買取サービスを利用する際に重視することをより明確に把握できるようにしています。- 最も多かったのは「料金や見積もり内容がわかりやすい」32.5%（65人）でした。見積もりが不明確だと、あとから費用が増える不安につながりやすく、料金のわかりやすさは安心して依頼するための重要な条件といえます。- 同じく上位となったのが「自宅まで引き取りに来てくれる」32.5%（65人）です。不用品を処分する際は、処分場や指定場所まで運ぶこと自体が負担になりやすく、特に大型家具や大型家電、マットレスなどは自力での運搬が難しい場合もあります。そのため、自宅まで来てもらえることは、手間を減らしたい人にとって大きな判断材料になっているようです。- 「回収費用や買取価格に納得できる」31.5%（63人）も、上位2項目とほぼ同水準でした。単に安ければよいというより、支払う費用や提示される買取価格に対して「妥当だ」と感じられるかどうかを重視する人が多いことがうかがえます。- 「追加料金の有無や発生条件が明確」23.0%（46人）では、見積もり後の追加費用を避けたい意識が見られます。また、「回収と買取をまとめて依頼できる」23.0%（46人）も同じ割合で、不要なものを一括で処分しつつ、価値のあるものは買い取ってほしいというニーズがあると考えられます。- 「室内からの運び出しまで対応してくれる」20.0%（40人）も2割に達しました。自宅まで来てもらえるだけでなく、家の中から実際に運び出してもらえるかどうかも、重い家具や家電を処分する際の安心感につながっているといえます。- そのほか、「個人情報の保護やデータ消去に対応してくれる」18.5%（37人）、「スタッフの対応が丁寧で安心できる」17.0%（34人）、「法令やルールに沿って適切に処分・リサイクルしてくれる」13.5%（27人）でした。料金や利便性に比べると割合はやや下がるものの、個人情報の管理やスタッフ対応、適切な処分方法など、安心して任せられるかどうかも一定数の人に重視されています。- 「希望日時（即日・土日祝含む）に対応してくれる」12.0%（24人）、「作業中の破損・傷などへの補償がある」6.0%（12人）、「口コミや実績が確認できる」4.5%（9人）は、上位項目と比べると低めの結果でした。スピード対応や補償、口コミもサービス選びの参考にはなるものの、今回の調査では、まずは料金の明確さや自宅まで来てくれる利便性を重視する人が多い傾向が見られます。

今回のアンケートでは、不用品処分において多くの人が「大きくて運び出しにくいもの」や「処分方法がわかりにくいもの」に負担を感じていることがわかりました。特に大型家具や大型家電、マットレスなどは、自分だけで動かすことが難しく、処分したいと思ってもすぐに行動に移しにくい品目です。

また、処分費用への不安も大きなポイントです。不用品回収は、品目や量、搬出作業の有無によって料金が変わるため、事前に費用感が見えないと依頼しづらくなります。見積もり内容や追加料金の条件がわかりやすいかどうかは、安心してサービスを利用するうえで重要な判断材料になるでしょう。

さらに、不用品の中には、まだ使えるものや個人情報を含むものもあります。そのため、単に「捨てられるか」だけでなく、買取してもらえるか、適切に処分してもらえるか、データや個人情報に配慮してもらえるかといった点も確認しておきたいところです。

不用品の処分をスムーズに進めるためには、料金のわかりやすさ、自宅までの引き取り対応、室内からの運び出し、回収と買取の対応範囲などを事前に確認することが大切です。手間や不安を減らすためにも、処分したい品目や量を整理したうえで、信頼できる業者に相談するとよいでしょう。

不用品の中には、まだ使える家具や家電が含まれていることもあります。処分費用をできるだけ抑えたい方や、回収とあわせて買取も相談したい方は、不用品回収・出張買取に対応しているReバイヤーズへご相談ください。重くて運び出しが難しい大型家具・大型家電の搬出から、買取できる品物の査定までまとめて相談できるため、手間や費用面の不安を減らしながら不用品処分を進めやすくなります。

調査概要

Reバイヤーズ公式サイトはこちら :https://re-buyers.club/

調査日： 2026年4月22日

調査対象地域： 全国

調査機関： Freeasy

調査方法： オンラインアンケート調査

調査対象・人数：過去2年以内に民間の不用品回収業者を利用したことがある人200名

<<調査結果の利用条件>>

- 情報の出典元として「暮らしの片付けに関するサービスを展開するエスプランニング合同会社」を明記してください。- ウェブサイトで使用する場合は、出典元として、下記リンクを設置してください。

URL：

https://re-buyers.club/(https://re-buyers.club/)

Reバイヤーズ について

Reバイヤーズは、エスプランニング合同会社が運営する、関東エリアの家電・家具などの出張買取、不用品回収、引越し・配送、遺品整理、ハウスクリーニングに対応するサービスです。東京都西東京市に本社を構え、東京・埼玉・神奈川・千葉を中心に、買替え、退去、引越し、遺品整理などに伴う「お買取」から「お部屋のお片付け」までトータルにサポートしています。

「これは買取できるのか分からない」「大きな家具や家電を自分で運び出せない」「引越しと不用品処分をまとめて相談したい」という方もご安心ください。Reバイヤーズでは、売れるものは可能な限り買取し、買取が難しい品についても、無料引き取りや処分方法など、状況に応じた提案を行っています。

当社では、丁寧・迅速・低価格であること、法令遵守であること、再利用可能品をできる限り再利用すること、そしてお客様や関係者に誠実であることを大切にしています。不用品の整理や住まいのお困りごとを、できるだけ手間なく、安心して任せられるよう、誠心誠意対応いたします。

Point（1）買取から回収・引越し・清掃まで一貫対応できる「Reバイヤーズのトータルサポート」

Reバイヤーズでは、出張買取、不用品回収、引越し・配送、遺品整理、ハウスクリーニングまで幅広く対応しています。複数の業者へ個別に依頼する必要がなく、見積もりから作業までまとめて相談できるため、手間を抑えながらスムーズに片付けや移動を進められるのが特長です。

また、買取可能な品がある場合は、買取金額を他のサービス費用から差し引くことで、実質的な負担を抑えやすくなります。引越し時の不用品買取・回収や、作業後のハウスクリーニングにも対応しており、退去・買替え・生前整理・遺品整理など、さまざまな場面で利用できます。

Point（2）売れるものは可能な限り買取する「出張高価買取」

Reバイヤーズでは、冷蔵庫・テレビ・洗濯機などの生活家電、食器棚・ソファ・ベッドなどの家具をはじめ、楽器類、自転車、オフィス用品、店舗用品など、幅広い品目の出張買取に対応しています。古いものや、他社で買取を断られた品についても、まずは相談できる体制を整えています。

さらに、リサイクルショップの運営や海外への販路を活かし、日本国内では需要が少ない品でも、できる限り再利用につなげる提案を行っています。写真を送って査定を受けられるメール鑑定買取にも対応しているため、持ち運びが難しい大型家具・家電や、処分すべきか迷っている品も相談しやすいサービスです。

Point（3）法令遵守と丁寧な作業で支える「安心の片付け・遺品整理」

不用品回収では、1点から大量の不用品まで対応し、回収後は法令遵守のもとで適切に処分しています。地域の分別方法に従った作業や、一般廃棄物業者への取次にも対応しており、不法投棄への不安を抱える方にも安心してご相談いただけます。

遺品整理では、買取や処分だけでなく、必要なもの・残しておくものを丁寧に仕分けることを大切にしています。印鑑、通帳、保険証券、郵便物など、見落としやすい大切な品にも配慮しながら作業を進め、ご不要なものの買取査定、片付け、ハウスクリーニングまでトータルに対応します。遠方にお住まいの方からの立ち会いなしの依頼にも対応しています。

Reバイヤーズ 概要

運営会社： エスプランニング合同会社

代表者 ： 森 誠治

所在地 ： 東京都西東京市田無町3-1-3-401パールコート

HP ： https://re-buyers.club/

事業内容： ○買取 ○不用品回収 ○遺品整理 ○お引越し・配送 ○ゴミ屋敷・ハウスクリーニング

許認可 ： 古物商 第 305521704936

関東運輸局 軽貨物運送届出済

一般財団法人 遺品整理士認定協会 特別賛助会員

業務用強力脱臭除菌オゾン発生装置施工技能