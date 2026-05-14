【青山芸術】設計事務所プラットフォーム「アーキタッグ」の登録が 6,000 社・50,000 名を突破

パーソルテンプスタッフ株式会社

株式会社青山芸術（本社: 東京都港区、代表取締役: 桂 竜馬）は、設計パートナー・協力事務所が見つかる建築プラットフォーム「アーキタッグ(R)」の登録が6,000社・設計者50,000名を突破したことをお知らせいたします。

設計者不足の解消や、設計事務所の受注安定に寄与する仕組みとして注目を集め、企業・設計者ともに利用が拡大しています。

▼「アーキタッグ」公式サイト

https://architag.jp

アーキタッグには建築設計やデザインに携わるさまざまな企業が登録しており、

- ゼネコン- 組織設計事務所- アトリエ設計事務所- デベロッパー- PM/CM 会社- インテリアデザイン・ディスプレイ会社- 建設コンサルタント- ハウスメーカー- 建築ベンチャー企業

など幅広い業種の建築企業が、多様な建築プロジェクトで最適な設計パートナーを見つけています。



アーキタッグは、建築設計業界に特化した特許取得済みの新しい仕組みです。建築士・設計会社の方は無料でアーキタッグに登録することができ、完全成功報酬型でサービスを利用することができます。

■中途採用、M&A、人材派遣などのニーズも拡大中

設計パートナーが見つかる建築プラットフォーム「アーキタッグ」に加え、青山芸術は幅広い形での設計者拡充の支援を続ける会社です。

- 中途採用支援サービス「設計転職(R)」- 建築設計に特化した M&A・事業承継仲介サービス「設計事務所 M&A」- 学生アルバイト・新卒採用支援「アーキタッグ・カレッジ」- CAD/BIM オペレーターの人材派遣に強い「テンプスタッフ」

など、あらゆる手段を通じて建築企業の設計人材の拡充をサポートしています。

■アーキタッグ『プロジェクト管理ツール』の提供開始

青山芸術は、設計事務所向けに開発された情報管理システム、アーキタッグ『プロジェクト管理ツール』の提供開始も発表しました。

設計人材の拡充にとどまらず、さまざまな領域で設計事務所の経営やDX化もサポートするインフラとして、今後もさまざまなサービスを開発・拡充を目指します。

▼アーキタッグ『プロジェクト管理ツール』

https://architag.jp/tools/project-management

■今後の展望

アーキタッグは現在も利用者の拡大を進めており、より多くの設計事務所や建築企業の方々に利用してもらえるよう認知向上やマーケティング施策に取り組んでいく予定です。ご利用者の利便性を高める機能拡充も随時予定をしています。

大規模かつ長期的な案件が多いため繁閑の波が激しく、人員の見通しをつけることや十分なリソースを確保することが極めて難しいという建築設計特有の人材の課題を解決し、自由な働き方を実現することで、設計者の方々がより建築設計に集中できる環境をつくっていきます。



◆ アーキタッグ『プロジェクト管理ツール』利用ページ

https://architag.jp/tools/project-management

◆「アーキタッグ」公式サイト（協力事務所・設計パートナーのマッチング）

https://architag.jp

◆「設計転職」公式サイト（設計者・デザイナーの中途採用支援）

https://architag.jp/sekkei-tenshoku

◆「設計事務所 M&A」公式サイト（建築設計特化の M&A・事業承継）

https://sekkei-ma.com

◆パーソルテンプスタッフ株式会社公式サイト

https://www.tempstaff.co.jp/



※「アーキタッグ」および「設計転職」は株式会社青山芸術の登録商標です

■株式会社青山芸術について＜ https://aoyama-art.com/ ＞

会社名 ：株式会社青山芸術

所在地 ：東京都港区南青山 5-11-24 グレイセス 2F

代表者 ：代表取締役 桂 竜馬

主要株主：パーソルテンプスタッフ株式会社

事業内容：

・設計事務所がタッグを組むサービス「アーキタッグ」の開発および運営

・設計者・デザイナーの転職に特化した人材紹介サービス「設計転職」の開発および運営

・建築設計に特化した M&A・事業承継の仲介サービス「設計事務所 M&A」の開発および運営

・建築家とつながるサービス「titel (タイテル) 」の開発および運営 等