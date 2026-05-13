【Dior】ルース・ネッガがカンヌ国際映画祭で着用したドレスのサヴォワールフェールを公開

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クリスチャン・ディオール合同会社

2026年5月12日、カンヌにて開催された第79回カンヌ映画祭開会式に、ルース・ネッガがジョナサン・アンダーソンによるディオールのドレスを纏い、登場しました。そのサヴォワールフェールを、ソフィ・カルが撮り下ろした写真よりご覧ください。




(C) Sophie Carre


(C) Sophie Carre

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(C) Sophie Carre

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(C) Getty Images

ルース・ネッガは、ハンマー加工を施したグリーンのサテンに、ブラックのレースをあしらい、ストリング、リボン、ビーズでできたフリンジをあしらったオートクチュールのガウンを纏い、レッドカーペットに登場しました。


メイクアップはディオールビューティです。




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