【Dior】ルース・ネッガがカンヌ国際映画祭で着用したドレスのサヴォワールフェールを公開

クリスチャン・ディオール合同会社

2026年5月12日、カンヌにて開催された第79回カンヌ映画祭開会式に、ルース・ネッガがジョナサン・アンダーソンによるディオールのドレスを纏い、登場しました。そのサヴォワールフェールを、ソフィ・カルが撮り下ろした写真よりご覧ください。

(C) Sophie Carre

(C) Sophie Carre(C) Sophie Carre(C) Sophie Carre(C) Sophie Carre(C) Getty Images

ルース・ネッガは、ハンマー加工を施したグリーンのサテンに、ブラックのレースをあしらい、ストリング、リボン、ビーズでできたフリンジをあしらったオートクチュールのガウンを纏い、レッドカーペットに登場しました。

メイクアップはディオールビューティです。

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