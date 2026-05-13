うさぎ派？猫派？キュートなもこもこアニマルコスチューム

株式会社クリアストーン

株式会社クリアストーン（本社：東京都新宿区、代表取締役：小野 志堅、以下「クリアストーン」）は、人気アイテム「もこもこセクシーうさガール」のリニューアルとともにシリーズ化し、新たに6種類のコスチュームを発表します。

■注目のラインナップ

人気モチーフのうさぎや猫を含む全7種類。

もこもこセクシーうさガール 白

もこもこセクシーうさガール ピンク

もこもこセクシーうさガール グレー

もこもこセクシーねこガール 白

もこもこセクシーねこガール 黒

もこもこセクシーウルフガール

もこもこセクシーキツネガール

■ 詳細情報

本コレクションの詳細は、クリアストーン公式オンラインショップの特設ページにてご覧いただけます。

クリアストーン公式オンラインショップ

https://shop.clearstone.co.jp/blogs/lp/mokomoko-sexy-animal

■株式会社クリアストーン 会社概要

株式会社クリアストーンは、2024年4月に設立20周年を迎えるパーティコスチュームやパーティグッズを主軸事業とした企業です。「エンターテイメント性豊かな楽しい商品の提案」をコンセプトに、大人から子供まで楽しめる幅広いラインナップを年間500アイテム以上を企画・商品化しています。また販売数は年間100万点に登ります。

会社名：株式会社クリアストーン(Clearstone Co., Ltd.)



所在地：

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-15-1 セントラルパークタワー ラ・トゥール新宿709号室

代表取締役：小野 志堅

資本金：1億円

事業内容：

・パーティーシティー事業

・ミュージックエンターテイメント事業

・電子デバイス&テック事業

・バースデーバンク事業

関連URL：

コーポレートサイト

https://www.clearstone.co.jp/

公式オンラインショップ

https://shop.clearstone.co.jp/

公式SNS

X（旧Twitter）:

https://x.com/CLEARSTONE_info

Instagram:

https://www.instagram.com/clearstone_official/

Instagram kids:

https://www.instagram.com/clearstonekids_official/

TikTok:

https://www.tiktok.com/@clearstone_official

■本件に関するお問合せ先

株式会社クリアストーン

担当 富田

info@clearstone.co.jp