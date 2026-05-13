マイケル・ジャクソン公式グッズ・ストア「KING OF POP」期間限定復活　映画『Michael／マイケル』公開記念

株式会社JAMSHOPPING

2009年8月29日（土）、マイケル・ジャクソンの生誕日に渋谷PARCOで誕生し、多くのファンを熱狂させたマイケル・ジャクソン公式グッズ・ストア「KING OF POP」が、映画『Michael／マイケル』公開を記念し、待望の期間限定復活。

2026年6月、新宿マルイアネックス・なんばマルイにて開催いたします。

エンターテインメント公式グッズ・ストア「PGS」を運営する株式会社JAMSHOPPING（本社：東京都渋谷区、代表取締役：遠藤祐一）は、映画『Michael／マイケル』公開を記念し、マイケル・ジャクソン公式グッズ・ストア「KING OF POP」を期間限定開催いたします。

本ストアは、2026年6月12日（金）～6月21日（日）まで【東京】新宿マルイアネックス6F カレンダリウム5、2026年6月26日（金）～7月5日（日）まで【大阪】なんばマルイ3F イベントスペースにて開催いたします。

■ “KING OF POP”とは

「KING OF POP」は、2009年8月29日（土）、マイケル・ジャクソンの生誕日に渋谷PARCOで誕生したマイケル・ジャクソン公式グッズ・ストアです。

当初は期間限定ショップとしてスタートしましたが、圧倒的な反響を受け開催期間を延長。さらに全国展開へと発展し、東京・大阪をはじめ全国各地で開催され、“マイケル・ジャクソンの世界を体感できる場所”として、多くのファンを魅了してきました。

そして2026年。

映画『Michael／マイケル』の公開により、世界中で再びマイケル・ジャクソンへの注目が高まる中、「KING OF POP」が待望の復活を果たします。

■ 映画公開で“再び動き出すマイケル熱”

音楽、ダンス、ファッション--。

マイケル・ジャクソンは、時代を超えてカルチャーに影響を与え続ける“キング・オブ・ポップ”です。

今回の「KING OF POP」は、単なるグッズショップではありません。

映画で蘇る圧倒的なライブの熱狂、伝説のパフォーマンス、そしてマイケルが生み出したカルチャーそのものを、“リアルに体感できる空間”として展開いたします。

■ 世界中から集結する公式グッズ

本イベントでは、世界各国から厳選したマイケル・ジャクソン公式ライセンス商品を多数展開いたします。

『Thriller』『BAD』『Dangerous』など歴代アルバム公式Tシャツ

ステージを再現したフィギュア・スタチュー

ポスター、雑貨、コレクターズアイテム

過去開催時に話題となった限定アイテム など

映画で体験する圧倒的なライブの熱狂を、そのまま“持ち帰る”ことができる特別なポップアップストアとして、ファンはもちろん、音楽・ファッション・カルチャーを愛するすべての方へ向けて開催いたします。

■ 開催概要

【東京会場】

会場：新宿マルイアネックス 6F カレンダリウム5

期間：2026年6月12日（金）～6月21日（日）

【大阪会場】

会場：なんばマルイ 3F イベントスペース

期間：2026年6月26日（金）～7月5日（日）

※営業時間は各施設の営業時間に準じます。

■ 協力

株式会社丸井

Rock Off Retail Limited

MUSIC LIFE CLUB／株式会社シンコーミュージック・エンタテイメント

■ 公式サイト

Michael Jackson 公式グッズストア｜KING OF POP

The Legend Lives On.

https://www.pgs.ne.jp/pages/king-of-pop

■展開商品について

本ストアでは、今回の企画のために特別にセレクトされたマイケル・ジャクソン公式グッズを展開。

Tシャツ、フィギュア、ポスターなど、国内では入手困難な世界限定アイテムを含む特別ラインナップを展開いたします。

Bad World Tour 世界限定プレミアムBOX トレーディング・カード 販売価格：28,000円Smooth Criminal 1:3 Scale Deluxe Resin Statue 約60cm / 世界限定800体 （貴重） 販売価格：298,000円Billie Jean フィギュア 販売価格：3,380円KING OF POP / Memorial Limited Edition ポスター 販売価格：1,500円Black or White Video Graphic Tシャツ 販売価格：5,480円Dangerous World Tour バックプリントあり Tシャツ 販売価格：5,800円KING OF POP WHITE MUG / マグカップ 販売価格：3,980円AOR AGE Vol.38 雑誌 販売価格：2,200円

■ PGSについて

PGSは、音楽・映画・スポーツ・ドラマ・アニメなど、世界中の公式ライセンス商品を取り扱う日本最大級のエンターテイメント公式グッズ・ストアです。約5万点以上の商品を取り揃え、世界中のファンに向けてエンターテイメントの魅力を届けています。