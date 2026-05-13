「コーンなにたくさん！」とうもろこしグルメが大集合🌽

株式会社 大丸松坂屋百貨店

松坂屋静岡店では、5月13日(水)から6月2日(火)までの期間、地階食品売場にて「コーンなにたくさん！とうもろこしグルメ大集合」を開催いたします。初夏の味覚として親しまれる、みんな大好き「とうもろこし」。素材そのもののおいしさを堪能できる商品はもちろん、惣菜、菓子まで、バラエティ豊かなとうもろこしグルメを取り揃えました。思わず「コーンなにも？！」と驚くような多彩は味わいをお楽しみいただけます。さらに6月19日(金)から23日(火)までの期間限定で、スーパースイートなとうもろこし「森のおおきみ」も登場。甘みと旨味、黄金色際立つとうもろこしもぜひご賞味いただけます。この時期ならではの”とうもろこし尽くし”の美味しさを、松坂屋静岡店で存分にお楽しみください。

〈佐野ファーム〉

森のおおきみ

1本 税込250円

森町産のスーパースイート種。

糖度は平均18度以上！

フルーティーで上品な甘さ、

旨味を感じる黄金色際立つとうもろこしです。

※6月19日(金)→23日(火) 期間限定

※本館地階ウィークリーグルメにて販売

〈神戸コロッケ〉

北海道産とうもろこしのクリームコロッケ

1個 税込237円

とうもろこしのつぶつぶ食感と甘さを感じる

クリームコロッケです。

〈RF1〉

甘み引き立つスイートコーンのつまみ揚げ

100g 税込464円

スイートコーンの甘みと香りを手軽に味わえる

副菜にぴったりの揚げ物です。

〈まつおか〉

北海道産とうもろこしのつまみ揚げ

100g 税込496円

北海道産とうもろこしの素材の美味しさが

味わえる天ぷらです。

〈まい泉〉

コーンクリームコロッケサンド

1個 税込464円

期間限定新登場！

プチっと弾けるみずみずしい食感と、

コーンのやさしい甘みが特徴です。

※1日15個限定

〈桂新堂〉

まるごととうもろこし

60g入 税込939円

とうもろこしの甘みがギュっと詰まった

初夏の限定品。採れたてのとうもろこし

を塩ゆでしたような、爽やかな甘みと

風味が特徴です。

〈麻布かりんと〉

夏野菜かりんと

税込540円

トマト・かぼちゃかりんとに

ゴーヤ・とうもろこしチップが入った

夏季限定商品です。