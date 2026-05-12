『BLACK LAGOON』片渕須直監督の長文メッセージを公開！声優・徳井青空が『ミリオンモージャ』作者・加藤航平の熱いルーツに直撃インタビュー｜SHIBUYA ANIME BASE #84

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMAアニメチャンネル」にて、2026年5月1日（金）夜9時～10時にわたり『SHIBUYA ANIME BASE（#シブアニ）』#84を生放送しました。今回はゲストに天津飯大郎を迎え、春の新作アニメ情報や20周年を迎えた名作の特集など、見どころたっぷりの内容でお送りしました。

番組前半は、先週に引き続き「岩井が観た！オススメ春アニメ2026」の後編をお届け。1作品目に紹介したのは、もう一人の自分が巻き起こす切ない青春ラブストーリーで「ABEMA」にて毎週火曜日24時30分より放送中の『レプリカだって、恋をする。』。岩井は、「レプリカを自覚する主人公が切ない」、「意中の真田くんに話しかけてもらっていい日は、髪をハーフアップにしてくる」という秘密の共有シーンに「キュンキュンしちゃう！」と大興奮。レプリカゆえに遠足などの楽しい経験ができない主人公の切なさや、第3話で早くも正体が見破られるという展開の早さを絶賛。本作にて吉井春華役を演じる仲村は「めちゃくちゃ見てくれててうれしい！」と喜びのコメントを口にしました。

続いて紹介したのは、崩壊した日本の再統一を企てる重厚なSF大河ドラマ『日本三國』。岩井は本作のオススメポイントとして「絶望が濃縮された第1話」を挙げ、愛する妻とのささやかな幸せが理不尽に奪われてしまう衝撃の展開について熱弁。また、原作からのファンだというゲストの天津飯大郎も「1巻が出た時点でアニメ化すると3年前から言っていた」と古参アピールし本作を絶賛。岩井は「智力」で戦う主人公と「武」で戦うキャラクターのコントラストの魅力を熱く語りました。

続く「アニメ化スルカモ！？トピックス」では、集英社のタテマンガサービス「ジャンプTOON」との豪華コラボレーション企画をお届け。2週連続で話題のマンガ生朗読と原作者インタビューをお届けいたします。今週は、2025年12月より連載中で、記念すべき第1回ジャンプTOON AWARD大賞を受賞した地獄のお仕事コメディ『ミリオンモージャ』を特集しました。番組内では、徳井青空と仲村宗悟による臨場感たっぷりの生朗読が披露され、サボり癖のある主人公・ベルリーヴの仕事場、「与罰七課」通称「バツナナ」が引き起こす騒がしい日常を、岩井は「地獄版のショムニみたい」と的確に表現しスタジオを沸かせました。

さらに、徳井青空が『ミリオンモージャ』原作者の加藤航平へ行った直撃インタビューの模様を放送。加藤は本作の誕生秘話について「当時『アイドルマスター シャイニーカラーズ』にめちゃくちゃハマっていて。最初の企画書には『ソシャゲみたいに女の子がいっぱい出てくる連載→地獄のけものフレンズ』と書いてあって、今見るとどういうことだろうと思うんですけど。よくこれでジャンプTOONで勝てると思ったなと（笑）」と赤裸々に告白。また、30歳手前で会社員を辞めて漫画家を目指した熱い経緯にも触れ、「『僕のヒーローアカデミア』の第1話で主人公が衝動的に飛び出す姿に勇気をもらった」「『SKET DANCE』の篠原健太先生が同じく30歳手前で会社を辞めて挑戦したエピソードに背中を押され、自分も2年頑張ろうと決意した」と自身のルーツを語りました。将来のアニメ化への強い展望や、担当編集者から「作画の人が分かる（アニメ化を見据えた）ネームにして」とアドバイスを受けたという二人三脚のエピソードも明かされ、スタジオは深い感銘を受けていました。

なお、今回紹介した『ミリオンモージャ』は「ジャンプTOON」にて連載中。初回は全話無料でお読みいただけます。ぜひご注目ください。

そして番組後半は「シブアニ名作劇場」として、2006年放送で、今年で20周年を迎えたハードボイルド・アクションアニメ『BLACK LAGOON』を大特集。『この世界の片隅に』など温かみのある作品で知られる片渕須直監督が、正反対とも言える本作を手掛けた理由について、長文のアンケート回答を公開。「自己実現の対岸を描くため」という奥深い制作秘話や、ファンに向けた「作品がこれからもまだまだ生き長らえてくれるとすれば、皆さんのおかげです」という20周年の熱い感謝のメッセージが代読されると、スタジオからは「すごい考えてるアニメーションのことを。超嬉しい」「めちゃくちゃ熱くないですか」と感動の声を上げました。

また、天津飯大郎のオススメ春アニメとして『ニワトリ・ファイター』を紹介。突如現れた“鬼獣”に立ち向かうニワトリの「ケイジ」の復讐劇という前代未聞のストーリーに対し、天津は「熱すぎて目が離せない。大真面目にやっていることがボケになっている構造がいい」と絶賛。三宅健太による熱すぎる演技や、コメディとシリアスの絶妙なバランスにスタジオも大盛り上がりで番組は締めくくられました。

春アニメのディープな解説や、名作の貴重な制作秘話がたっぷりと語られた『SHIBUYA ANIME BASE』#84は、現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中です。ぜひご覧ください。

■「ABEMA」オリジナル アニメ/ポップカルチャー情報レギュラー番組『SHIBUYA ANIME BASE』#シブアニ#84

放送日：2026年 5月1日（金）夜 9時～夜10時

放送URL：https://abema.tv/video/episode/218-706_s1_p84

出演者（敬称略）：

メイン MC：岩井勇気（ハライチ）

徳井青空

仲村宗悟

ゲスト：天津飯大郎

※期間限定無料配信中です。

クールエンディングテーマ曲：浪川大輔『UNSTOPPABLE』

■『SHIBUYA ANIME BASE』#シブアニ

国内発の動画サービスの中でも最大級の利用者数（※）を誇る「ABEMA」が手掛けるアニメ/ポップカルチャー情報番組です。「ABEMA」の独占情報や、今知りたいアニメ・アニソン・ゲーム・漫画、そして最新鋭かつちょっとマニアックな“1 週間のトピックス”をテーマにゲストたちが言いたい放題語りつくします。ほかにも関係者、声優を招いての激レアトークも！？金曜日の夜、アニメ/ポップカルチャーがもっと好きになる1時間を、渋谷よりお届けいたします。

（※）2024 年時点、「ABEMA」調べ

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/