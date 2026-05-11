【愛媛・宇和島】車を持たなくても豊かに暮らせる地域へ。空庵、独自通貨で利用するモビリティコモンズ「Comove」実証実験を開始

株式会社空庵

愛媛県宇和島市で地域イノベーション事業を展開する株式会社空庵（本社：愛媛県宇和島市、代表取締役：濱村誠、以下「空庵」）は、2026年4月1日より、次世代モビリティコモンズ「Comove（コムーブ）」の実証実験を開始しました。

Comoveは、自動車やマウンテンバイクなどの移動手段を、個人が所有するものではなく、地域で活用する共有財産＝コモンズとして捉え直す取り組みです。

本実証では、まず空庵の社員および関係者を対象に、軽乗用車10台を中心に、マウンテンバイク、折りたたみ小型自転車、電動三輪車を組み合わせた共同利用を開始します。利用料の決済には、法定通貨に換金できない独自通貨「パラレルコイン」を用い、法定通貨を介さずに移動サービスを利用できる仕組みを検証します。

都市部から移住した若者が、自家用車を所有しなくても豊かに暮らせる環境を整えるとともに、将来的には地域住民、特に高齢者の外出支援へと対象を広げていくことを目指します。

また、今後は介護車両、シニアカー、電動アシスト自転車、自動運転技術などとの連携も視野に入れ、過疎地域における「移動のあり方」を、暮らしの自由度とウェルビーイングの観点から再構築していきます。

■ 実証実験の概要

実施開始日：2026年4月1日

実施エリア：愛媛県宇和島市石応エリアを中心とした周辺地域

対象：株式会社空庵の社員および関係者

導入モビリティ：軽乗用車10台、マウンテンバイク8台、折りたたみ小型自転車2台、電動三輪車1台

決済方法：独自通貨「パラレルコイン」による決済

パラレルコインの性質：法定通貨に換金できず、外部市場での売買や投資利用を目的としない、利用範囲を限定した独自通貨

有効期間：発行日から180日

失効方法：ブロックチェーン上のスマートコントラクトに基づき、発行日から180日経過後に自動的にバーン（消却）

利用範囲：Comoveおよび空庵が指定するサービス



主な検証項目：

・車両共同利用による生活コスト削減効果

・移動手段の共有による利便性と満足度

・法定通貨を介さないパラレルコイン単独決済モデルの実用性

・パラレルコインの付与、利用、残高管理、決済エラー等の運用検証

・社員・関係者間の移動支援、車両管理、清掃、点検、メンテナンスなどの貢献行動に対するパラレルコイン付与の有効性

・パラレルコイン決済による現金支出の抑制効果、および地方移住者の生活コスト低減効果

・パラレルコインの使用率、回転率、未使用残高、偏在状況など、閉じた経済圏における循環性

・法定通貨を介さない決済体験に対する利用者の受容性、操作性、継続利用意向

・不正利用、誤決済、残高不足、返金・取消処理など、独自通貨運用に伴う管理体制

・地域住民向け展開の可能性

・高齢者の外出支援や地域交通課題への応用可能性

今後の展開：

社員向けの共同利用モデルを検証したうえで、介護車両、シニアカー、電動アシスト自転車、自動運転技術などとの連携を段階的に検討していきます。

■ 背景：地方移住の壁である「車の所有コスト」を解体する

地方移住において、自家用車の所有は大きな負担の一つです。

車両購入費、保険料、車検、燃料費、駐車場代、メンテナンス費用などは、特に若者にとって可処分所得を圧迫する要因となります。地方で暮らすために車が必要である一方で、その所有コストが、地方移住や新しい挑戦のハードルになっているのが現状です。

空庵はこれまで、空き家を活用した住居支援により、移住者の家賃、水道光熱費、インターネット費用など、暮らしの基礎コストを抑える仕組みづくりに取り組んできました。

今回開始するComoveは、その取り組みを「移動」へと拡張するものです。

住まい、通信、移動といった生活の基盤を個人負担から共有財産へと転換することで、若者が地方でも安心して挑戦できる環境を整えます。

さらに、Comoveでは独自通貨「パラレルコイン」のみを用いて移動サービスを利用する仕組みを導入します。これにより、社員や関係者の現金支出を抑えながら、送迎、車両清掃、点検、メンテナンスなどの貢献行動を可視化・評価し、移動を起点とした「パラレルコモンズ」経済圏の実装可能性を検証します。

地域モビリティコモンズ「Comove」の全体像（今後の展開を含むイメージ）

※パラレルコインは、法定通貨への換金や外部市場での売買を目的としない、利用範囲を限定した独自通貨です。

■ Comoveが提供する「移動のウェルビーイング」

1. マウンテンバイクによる、自然とつながる移動体験

都市部における移動は、しばしば「効率化すべき作業」として捉えられます。

一方、宇和島には、海、山、集落、坂道、林道といった豊かな地形があります。Comoveでは、移動そのものを単なる手段ではなく、心身を整え、地域の自然を感じる体験として位置づけます。

その象徴として、Comoveではあえて電動アシストではないマウンテンバイクを導入します。

自らの身体で風を切り、坂道を登り、地形を感じながら移動すること。それは、地方で暮らすからこそ得られる身体的な豊かさであり、日常の中にあるウェルビーイングです。

Comoveは、移動を「負担」から「楽しみ」へと変えていきます。

2. 自動車とマウンテンバイクを自由に使い分ける、シームレスな移動環境

Comoveでは、軽乗用車10台とマウンテンバイク8台を、一つの共通サービスとして統合します。

たとえば、目的地の近くまでは車で移動し、そこからマウンテンバイクに乗り換えて海岸線や林道を探索する。買い物や通勤には車を使い、近距離の移動やリフレッシュにはマウンテンバイクを使う。

このように、目的や気分に応じて移動手段を自由に選べる環境をつくることで、過疎地域ならではの「ラストワンマイル」を、利便性と体験価値の両面から再設計します。

車を所有しなくても、不自由なく暮らせる。

さらに、移動そのものを楽しめる。

Comoveは、地方生活における移動の価値を、新しい角度から提案します。

3. パラレルコインにより、移動と貢献行動を循環させる

Comoveでは、移動サービスの利用料をすべて独自通貨「パラレルコイン」で決済します。

パラレルコインは、法定通貨に換金できない、利用範囲を限定した独自通貨です。Comoveでは、このパラレルコインを単なる決済手段としてだけでなく、暮らしを支え合う行動を可視化する仕組みとして活用します。

移動中に仲間の送迎を引き受けること。

車両の清掃やメンテナンスを行うこと。

地域の移動課題を見つけ、改善のアイデアを出すこと。

こうした行動は、単なるボランティアではなく、「自分たちの暮らしを自分たちで良くしていく」当事者としての行動です。

空庵は、こうした貢献行動にパラレルコインを付与し、地域で暮らす若者のエネルギーが見えない負担として埋もれてしまうのではなく、地域を支える力として正当に評価される仕組みづくりを進めています。

パラレルコインを通じて、移動サービスの利用と、送迎・清掃・点検・メンテナンスなどの貢献行動が循環することで、Comoveは単なるカーシェアではなく、暮らしを支え合う参加型の地域インフラを目指します。

■ 今後の展望：世代を超えて「外出する喜び」を取り戻す

市街地から久島大橋を渡って島内を散策できる。乗用車は乗入れ不可の道があり周遊が難しい。

Comoveは、社員向けの利便性向上にとどまる取り組みではありません。

空庵が掲げる「人生のフェーズフリー」、すなわちライフステージの境界を越えて誰もが役割と楽しみを持てる社会づくりの考え方に基づき、今後は地域住民、特に高齢者の外出支援へと展開していくことを目指します。

多世代向けモビリティの拡充

今後は、介護車両、シニアカー、電動アシスト自転車など、多世代が利用しやすいモビリティの導入を検討していきます。

高齢者にとって、通院や買い物、地域活動への参加は、生活の質に直結する重要な行動です。しかし、家族の送迎に頼らざるを得ない、タクシーがつかまらない、公共交通の便が少ないといった理由から、外出そのものをあきらめてしまうケースも少なくありません。

Comoveは、こうした外出のハードルを下げ、地域の中で安心して移動できる環境づくりを目指します。

自動運転技術との連携による「移動の空白」の補完

過疎地域では、深刻な人手不足により、タクシーを予約しようとしても空きがない、必要な時間に移動手段を確保できないといった課題が生じています。

Comoveでは、仲間同士の助け合いや送迎の仕組みを基本としながら、それだけではカバーしきれない時間帯や状況を補完する手段として、自動運転技術やオンデマンド交通との連携も視野に入れています。

人の善意や地域内の相互扶助を、テクノロジーが補完する。

その組み合わせによって、移動の不確実性を低減し、必要な時に移動手段を確保しやすい地域インフラの構築を目指します。

■ 若者の挑戦と高齢者の外出支援をつなぐ、新しい地域インフラへ

移動が「負担」から「楽しみ」へ変わること。

若者が車を所有しなくても地方で挑戦できること。

高齢者がもう一度、安心して外へ出られること。

そして、暮らしを支え合う行動が、パラレルコインを通じて地域内で循環すること。

Comoveが目指すのは、単なるカーシェアや移動支援ではありません。

若者の活力が地域を支え、地域の課題が若者の挑戦機会となり、デジタル技術がその隙間を補完する。そうした循環の中で、世代を超えて「外へ出る喜び」を共有し合う、真のモビリティコモンズの確立を目指します。

■ 空庵の目指す「挑戦者のためのプレイグラウンド」

空庵は、生活コストを極限まで下げ、挑戦の熱量を最大化する「デジタル技術に支えられた新しい時代のセーフティネット」を目指しています。

過疎地域は、不便で可能性の少ない場所ではありません。

むしろ、住まい、仕事、移動、食、自然、人とのつながりを再設計することで、日本で最も人生のオーナーシップを握りやすい場所になり得ると考えています。

Comoveは、その実現に向けた生活インフラの一つです。

空庵は、宇和島を舞台に、若者が挑戦し、高齢者が外出を楽しみ、地域全体が新しい豊かさを実感できる地域モデルの構築を進めてまいります。

■ 株式会社空庵について

株式会社空庵は、「ワクワクする人生を共に創る」をパーパスに掲げ、愛媛県宇和島市を拠点に地域イノベーション事業を展開しています。

事業承継を軸とした一次産業の再生、宿泊・観光事業、ITソリューション、地域経済圏づくりなどを通じて、地域に眠る資源を再編集し、次世代の地域創生モデルを提案しています。

独自の経済圏構想「パラレルコモンズ」では、住まい、食、仕事、移動、学び、地域通貨、デジタル技術などを組み合わせ、都市型の高コストな生活モデルとは異なる、新しい豊かさの実装を進めています。

■ 会社概要

会社名：株式会社空庵

所在地：愛媛県宇和島市石応1616

代表者：代表取締役 濱村誠

設立：2024年

資本金：27,500,000円（資本準備金：17,500,000円）

事業内容：地域イノベーション事業、宿泊・観光事業、一次産業再生事業、ITソリューション事業、新規事業開発支援

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社空庵 管理部 溝脇

https://ku-an.co.jp/contact/