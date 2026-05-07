東京都社会人サッカーリーグ4部(J10相当)所属「NERIMA CITY FC」と、Talent x Buzz Inc.がパートナーシップ契約を締結

NERIMA CITY FC

この度、NERIMA CITY FC（東京都練馬区、代表 丸野友也）は、総合人材サービスを通して世界へ挑戦する Talent x Buzz Inc.（本社：東京都渋谷ヒカリエ区、CEO：高 功）と2026シーズンゴールドパートナーシップ契約を締結したことをお知らせいたします。

■NERIMA CITY FCについて

2023年9月設立、東京都練馬区をホームタウンとして、Jリーグを目指すサッカークラブ。

Football club

As the

Third place

～サードプレイスとしてのサッカークラブ～

「NERIMA CITYのある日常でシアワセを」をミッションとし、"サードプレイスとしてのサッカークラブ"として「関わる全ての人に夢と感動を与えるもう一つの居場所をこの街に」をビジョンに掲げて活動しています。

NERIMA CITY FCとのパートナー/スポンサー契約に興味のある方は下記をご覧ください。

https://nerimacityfc.com/partner

■Talent x Buzz Inc. について

Talent x Buzz株式会社は、「人材の可能性の最大化」をミッションに掲げるヘッドハンティング・人材紹介会社です。

単なるマッチングにとどまらず、企業と人材双方に深く向き合い、キャリアの本質的な成長と企業価値の向上を実現することを目指しています。

外資系・日系グローバル・日系大手・スタートアップ、および不動産・建設・製造・物流・IT領域を中心に、ミドル～シニアクラスの即戦力人材のサーチに強みを持ち、クライアントの経営課題に直結する採用支援を行っております。

今後も、精度の高いリサーチと伴走型の支援を通じて、企業と人材双方にとって価値ある機会創出に貢献してまいります。

■Talent x Buzz Inc. CEO 高 功 様コメント

Talent x Buzz Inc. CEO 高 功

この度、NERIMA CITY FC様とこのような形でご一緒させていただけることを大変光栄に存じます。

スポーツを通じて地域や社会に価値を提供されている取り組みに深く共感しており、当社としても「人材の可能性の最大化」というミッションのもと、本パートナーシップを通じて新たな価値創出に貢献してまいりたいと考えております。

今後の更なるご発展を心より応援するとともに、長期的な関係性を築いていけますと幸いです。

■ NERIMA CITY FC 代表 丸野友也 コメント

NERIMA CITY FC 代表 兼 監督 丸野友也

この度、Talent x Buzz Inc. 様との2026シーズンパートナー契約を締結いたしました。

東京都4部リーグ（J10相当）という、本当にこれからのスタートアップクラブではございますが、クラブが目指す世界観に共感をいただき、本契約に至りました。

今後は、競技面への投資を強化することで事業拡大を図る方針です。 理念・競技目標の実現に向けて、引き続き精進して参ります。

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

NERIMA CITY FC

Mail：tomoya.maruno.nerima.city@gmail.com