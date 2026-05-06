「Hero Egg」で新プロジェクト『HERO DOJO』がスタート！テクノロジー時代に、“動ける身体”を取り戻す。第一弾は株式会社STYLEとコラボしたシニア向け「キックウェルネス」

株式会社Meta Heroes

株式会社Meta Heroes（本社所在地：大阪府大阪市、代表取締役：松石和俊、以下「当社」）は、当社が運営するDX教育施設「Hero Egg」（大阪・なんば）において、“動ける身体”を取り戻すための新プロジェクト『HERO DOJO』を開始することをお知らせいたします。 株式会社STYLE（代表取締役：池本誠知氏）と協業し、60歳以上のシニア層を対象とした健康寿命延伸プログラム「KICK-WELLNESS」を開講いたします。

■ 「Hero Egg」にシニア向け『HERO DOJO』を開設

当社は、大阪・なんばパークス内にあるDX教育施設「Hero Egg」にて、新プロジェクト『HERO DOJO』をスタートします。本プロジェクトは、格闘技の動きを取り入れたフィットネスを通じて、参加者の心身の健康を向上させる取り組みです。第一弾は、株式会社STYLEと連携した60歳以上のシニア向け「KICK-WELLNESS」を提供し、今後は様々な世代に向けた身体づくりの場として展開してまいります。

プロフィール

池本 誠知(いけもと せいち)

株式会社STYLE 代表取締役 ／ 健康寿命延伸プログラム開発者

第3代 DEEP ウエルター級チャンピオン

立命館大学共同研究パートナー

一般社団法人日本キックボクシングフィットネス協会 理事

著書『一生疲れないからだになる ゆる筋のつくりかた』

50歳を越えた今もリングに上がり続け、「動けるカラダ」を体現。 格闘家のセカンドキャリア支援を目的に2017年に株式会社STYLEを創業し、キックボクシングジムをフランチャイズ含め11店舗展開。 大阪トップランナー育成事業にも選定され、多くのTV出演を誇る。 立命館大学との共同研究では高齢者への運動効果の科学的検証を推進している。

■ 深刻化する「2025年問題」と身体性の喪失

AIやメタバースといったテクノロジーが急速に進化し、私たちの生活はかつてないほど便利になりました。しかし一方で、スマートフォンやPCの前に座る時間が長くなり、運動不足や姿勢の歪みといった深刻な課題も生まれています。 さらに日本社会においては「2025年問題」を目前に控え、5人に1人が後期高齢者となる時代を迎えます 。平均寿命と健康寿命の間には約10～12年の差があり、この期間をいかに健康で自立して過ごせるか（健康寿命の延伸）が、医療費や介護問題の解決に向けた急務となっています。

■ “蹴る”動作で心身を活性化し、健康寿命を延ばす

AIが思考を、スマホが移動を、椅子が姿勢を肩代わりする現代。最新のテクノロジー教育を提供する「Hero Egg」だからこそ、リアルな「身体性」の重要性を強く痛感しています。 そこで私たちは、“蹴る・打つ・動く”という人間の根源的な動作を取り戻し、テクノロジーに負けないしっかりとした体づくりを行う場として『HERO DOJO』を立ち上げました。

今回導入する「KICK-WELLNESS」は、片足立ちでの蹴り動作によるインナーマッスルの強化（転倒防止）や、指示を聞いて即座に動くことによる認知機能の活性化など、身体と脳に驚くべき効果をもたらします 。また、プロに褒められることで得られる「できた！」という実感は、シニア層の自己肯定感の再獲得や多幸感につながります 。

■ 現役王者と大学の共同研究が生んだ科学的プログラム

本プログラムを牽引するのは、株式会社STYLE代表取締役であり、第3代DEEPウェルター級チャンピオンの池本誠知氏です 。50歳を超えた現在も現役プロレスラーとしてリングに立ち続ける池本氏は、「動けるカラダ」を自ら体現し続けています 。 池本氏が開発したこの健康寿命延伸プログラムは、立命館大学との共同研究において「身体機能改善・認知機能維持・ポジティブ感情増加」の実証データを得ており、学術的な裏付けを持っています 。 デジタル領域で社会課題解決を目指す当社は、池本氏の「蹴って延ばす健康寿命」という理念に深く共鳴し 、このたび「Hero Egg」というリアルな場での共創が実現しました。

■ テクノロジーとリアルが融合する「地域の健康インフラ」へ

Hero Eggは、子どもから大人までがテクノロジーを学ぶ場所であると同時に、これからは『HERO DOJO』を通じて「心と身体の健康」も育む、次世代のウェルビーイング拠点へと進化します。 「Society 5.0 × SDGs × HERO」の理念のもと、私たちは誰もが自分の人生のヒーローになれるよう、テクノロジーとリアルの両面から支援を続けてまいります。

■ 共創パートナー募集について

本プロジェクトの趣旨に賛同し、共に地域の健康づくりや社会課題解決に取り組んでいただける企業・団体の皆様（共創パートナー）を募集しております。ご興味をお持ちの方は、下記よりお気軽にお問い合わせください。

【お問い合わせ先】：info@heroegg.com

【Hero Egg】について

Hero Egg（ヒーローエッグ）は、2024年8月に開設された、メタバース（XR）やAIを学べるDX教育施設です。大阪・なんばの商業施設「なんばパークス」1F「eスタジアムなんば本店」内に位置し、子どもも大人も“共に学ぶ”をコンセプトに、ゲームやAIの体験型プログラム、セミナー、実践型ワークショップなどを展開しています。 未来を担う子どもたちに無償で教育機会を提供しており、誰もが経済的な制約にとらわれず、最先端技術に触れ、学び、挑戦できる場を目指しています。楽しみながら未来の技術に触れ、"創る力"を育むHero Eggは、誰もが次の時代を切り拓く「ヒーロー」になれる場所です。

公式サイト： https://heroegg.com/

住所： 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス1F eスタジアムなんば本店内

Hero Eggに関するお問合せ先： info@heroegg.com

【株式会社STYLE】

設立： 2017年12月8日

代表取締役： 池本誠知

代表電話：06-4300-5546

所在地： 大阪市福島区福島2-10-11 秋元ビル1F

公式ホームページ：https://kick-style.com/kick_wellness/

事業内容：

キックボクシングジムの経営

アスリートの人材育成事業

キックボクシングフィットネストレーナー資格の認定事業

フィットネスジムコンサル

各種商品の企画、製造、販売及び輸出入

書籍、雑誌、その他情報媒体の企画、執筆、編集及び出版

フランチャイズチェーン加盟店の募集及び指導に関する事業

【株式会社Meta Heroes】

株式会社Meta Heroesは「Society 5.0 × SDGs × HERO」をテーマに事業を展開。主にメタバース（XR）やAIを活用した開発やDX教育施設『Hero Egg』の運営、そして半年で15,000名を超えるAIの企業研修を行うと同時に教育・防災・地方創生など社会課題の解決に取り組む企業です。2025年5月大阪・関西万博のEXPOホールにて「メタバース・XR・AIアワード」および「防災万博」を主催し、成功を収めました。

設立： 2021年12月03日

代表取締役： 松石和俊

大阪本社： 大阪府大阪市北区堂山町1-5三共梅田ビル8F

DX教育スペース「Hero Egg」： 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス1F eスタジアムなんば本店内

コミュニティスペース： 大阪府大阪市北区太融寺町8-17 プラザ梅田ビルB1F

オフィシャルサイト： [https://meta-heroes.co.jp]

X（旧Twitter）アカウント： [https://x.com/metaheroes_100]

公式LINEアカウント： [https://lin.ee/K9vdyLx]