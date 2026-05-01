Cognizant、AIファーストのマネージドサービス能力を大規模に深化させるためにAstreyaを買収





・今回の買収により、CognizantのAIビルダー技術スタックに、本番環境向けのAI運用機能が追加される



・データセンターとマネージド・ワークプレイス・サービスに深い専門性を持つAIインフラとデータセンター・サービスのスペシャリストであるAstreyaが、史上最大規模のデータセンター・インフラ構築の最中にCognizantに加わることになる

ニュージャージー州ティーネック, 2026年5月1日 /PRNewswire/ -- Cognizant（Nasdaq：CTSH）は、カリフォルニア州サンノゼに本社を置く、プラットフォーム主導の世界的なAIファーストITマネージドサービス・ソリューション・プロバイダーであるAstreyaを、非公開の金額で買収する正式契約を締結したと発表しました。本取引により、CognizantはAIビルダーとしての変革をさらに推進するとともに、Astreyaの企業顧客向けの広範なマネージドサービス能力を大規模に活用することで、CognizantのAIインフラ基盤能力を大幅に拡充することが期待されます。

2001年に設立され、35カ国以上で事業を展開するAstreyaは、世界最大手のテクノロジー企業にとって信頼できるパートナーとして25年にわたる実績を有しており、特に「マグニフィセント・セブン」と呼ばれるハイパースケーラー6社とは、成果重視の長期的なマネージドサービス契約を結んでいます。Cognizant独自のAI OpsHubプラットフォームは、即応性評価、シグナル・インテリジェンス、アナリティクス、エージェントによる自動化のためのモジュールとTech Innovation Officeを備えており、CognizantのAI人材プールを深化させ、プロダクショングレードのAIデリバリー能力を強化し、幅広いAIの可能性を個々のクライアントの状況に合わせた特定のビジネス成果とエンタープライズ対応プラットフォームに変換することが期待されています。Cognizantのハイブリッド・バイ・デザインAIインフラストラクチャー戦略と組み合わせることで、バリューチェーン全体にわたるAIインフラストラクチャーの設計、構築、管理におけるAstreyaの差別化された専門知識は、顧客のトランスフォーメーション・ジャーニーを支援し、加速することが期待されます。Astreyaが提供する特注クライアントAIソリューションと、Google Cloud PlatformとServiceNowを軸とするエコシステム・パートナーシップは、Cognizantのグローバル・デリバリー・インフラにおける重要な資産となるでしょう。

「2025年から2030年にかけて、6.7兆ドル規模のAIデータセンター・インフラが構築されると予測されており、5年後には世界のデータセンター容量は倍増すると予想されています。5大ハイパースケーラは、2026年だけでインフラに7,000億ドル近くを費やすと予想されています。CognizantのAIビルダー・スタックを補完するAstreyaとその独自のAIツールおよびプロダクション・グレードのインフラストラクチャ・プラットフォームを買収することで、われわれは顧客によるプラットフォーム主導のAIシステム構築および大規模運用を支援する態勢がさらに強化されることになります」とCognizant最高経営責任者（CEO）のRavi Kumar Sは述べています。

Cognizant Americasの社長であるSurya Gummadiは次のように述べています。「特に米国では、データセンターと関連ハイテク投資活動が2025年上半期の民間内需成長の80%を占めると推定されているほか、ハイパースケーラーの設備投資額は現在、年間4,000億ドル近くに達しており、データセンターの直接雇用1件当たり、他の経済地域の6件以上の雇用を支えています。データセンターを含むAIインフラの効果的かつ信頼性の高い拡張には、深い背景知識とAIビルダーの専門知識が必要となります。Astreyaの買収は、CognizantのAIインフラストラクチャ能力を大幅に拡大し、当社の強力な「マグニフィセント・セブン」と呼ばれるハイパースケーラー各社との関係がさらに強化されるものと期待しています。」

AstreyaのAI OpsHubは、即応性評価、シグナルインテリジェンス、アナリティクス、エージェントによる自動化のためのモジュールを備えており、Cognizantに、すでに測定可能な結果を生み出している既製のオペレーションエンジンを提供しています。テックイノベーションオフィスに加え、Astreyaの特注クライアントAIソリューション、広範なマネージドサービス能力、グーグル・クラウド・プラットフォームとServiceNowを軸とするエコシステム・パートナーシップは、Cognizantのグローバル・デリバリー・インフラにおける重要な資産となります。

「Astreyaは、AI時代に信頼されるパートナーであることの意味を再定義し、あらゆるソリューションにインテリジェンスを組み込むことで、真の成果をもたらす人間的なつながりを失わないようにしています。Cognizantに参加することは、Astreyaのグローバルチームにとって、そして何よりも、最も重要なテクノロジー環境の 運用 を私たちに託してくださったクライアントの皆様にとって、自然な次のステップとなります。私たちはここ数年、AIに対して慎重かつ規律ある投資を行ってきました。プラットフォームの構築、 スペシャリスト の育成、マネージド・サービスの提供方法の根本的な再設計などがそれに該当します。 Cognizantの一員としてAIインフラ時代を切り拓いていくことを楽しみにしています」 と、Astreyaの社長兼CEOの Romil Bahlは述べています。

今回の買収は、CognizantのAIビルダーへの移行を直接加速させるもので、同社は、AIシステムを大規模に運用できる学際的な人材を運用・配置することで、企業がAIインフラ投資とビジネス価値のギャップを埋めるのを支援しています。Astreyaは、すでにハイパースケーラの6社が運用する環境内でマネージドサービスを提供している運用マネージドサービスプロバイダーで、ハイパースケーラの規模でデータセンターインフラ、AIラボ環境、企業ネットワーク、ワークプレイステクノロジーを管理しており、約10年連続して成果ベースのマネージドサービスを提供しています。

Cognizantの既存顧客にとっては、アクセラレーター、プラットフォームIP、ハイパースケーラーに精通した人材など、実績のあるAI運用能力を即座に展開できるようになることが期待されます。Astreyaの既存顧客にとって、Cognizantのグローバルな規模と業界の広さは、有意義に拡大されたサービス能力を引き出し、単独のマネージド・サービス・プロバイダーでは達成不可能なペースで、新たなエンタープライズAIオペレーション能力の商業化を加速させることが期待されます。

この買収は、必要な規制当局の承認やその他の完了条件を満たすことを条件に、2026年第2四半期に完了する予定です。財務条件は公開されていません。

Cognizantについて：

Cognizant（NASDAQ: CTSH）はAIビルダーであり、テクノロジーサービスプロバイダーです。お客様向けのフルスタックAIソリューションの構築を通じて、AI投資と企業価値をつなぐ橋渡し役を担っています。業界、プロセス、エンジニアリングに関する深い専門知識を活かし、組織固有の文脈をテクノロジー・システムに組み込むことで、人間の潜在能力を増幅し、具体的なリターンを実現し、急速に変化する世界でグローバル企業が先頭に立ち続けることを可能にしています。詳しくは、www.cognizant.comまたは@cognizantをご覧ください。

Astreyaについて

Astreyaは、複雑なテクノロジー環境の設計、導入、管理を通じて企業を支援する、グローバルITマネージドサービスプロバイダーです。ハイブリッド・クラウド、データセンター、ネットワーク・インフラ、デジタル・ワークプレイスにわたるエンドツーエンドのソリューションを提供しています。インテリジェントな自動化とAIは、効率化を促進し、サービス提供を加速させ、顧客の成長を阻む障壁を取り除くために、当社が構築するあらゆる領域に組み込まれています。

アドバイザー

Mayer BrownはCognizantの法律顧問を務めています。J.P. Morgan Securities LLCが独占的財務アドバイザーを務め、 Latham & WatkinsおよびSkadden, Arps、Slate、Meagher & Flom LLPがAstreyaの法律顧問を務めています。

詳細情報について、以下の窓口までお問い合わせください。

・Tyler Scott SVP、インベスター・リレーションズ tyler.scott@cognizant.com

・Jeff DeMarrais SVP、最高コミュニケーション責任者（CCO）： jeff.demarrais@cognizant.com

将来の見通しに関する記述

本プレスリリースには、1995年米国私募証券訴訟改革法のセーフハーバー条項に基づき作成された、将来の見通しに関する記述に該当する可能性のある記述が含まれており、その正確性は必然的に、将来の出来事に関するリスク、不確実性、仮定に左右され、正確でないことが判明する可能性があります。これらの記述には、予想される成長を含むAstreyaの事業、シナジー効果、新たな事業機会、成長に関する予想利益を含む提案された取引の予想利益、取引完了の予想時期、統合会社の計画、目的、期待、意図、AIデータセンターへの投資予測、ハイパースケーラの設備投資予測、および過去の事実ではないその他の記述に関する明示的または黙示的な将来予想に関する記述が含まれますが、これらに限定されるものではありません。これらの記述は約束でも保証でもなく、さまざまなリスクや不確実性の影響を受けますが、その多くは当社が制御できないものであり、実際の結果はこれらの将来見通しに関する記述で意図されたものとは大きく異なる可能性があります。既存の投資家および投資を検討されている方々は、本書の日付に限って有効である「将来の見通しに関する記述」を過度に信頼しないようご注意ください。実際の結果が明示的または黙示的なものと大きく異なる可能性のある要因には、本取引から期待される便益が完全に実現されないリスク、または実現までに予想以上の時間を要するリスク、本取引の発表および保留の結果として両当事者の事業が混乱するリスク、本取引に必要な承認を期待されるスケジュールで取得できるか、またはまったく取得できないリスク、およびかかる承認が本取引の完了後に当社に悪影響を及ぼす、または本取引から期待される便益に悪影響を及ぼす可能性のある条件の賦課につながるリスク、風評リスクおよび本取引に対する各社の顧客、供給業者、従業員またはその他のビジネス・パートナーの反応、本取引契約における取引完了条件が充足されないこと、または本取引の完了が予期せず遅延すること、もしくは本取引契約の解除の原因となりうる事象、変更またはその他の状況が発生すること、想定外の要因または事象の結果など、取引の完了に予想以上の費用がかかる可能性、取引後のCognizantの拡大した事業および運営の管理および監督に関するリスク、Astreyaの事業および運営をCognizantに統合することが予想以上に費用または困難となるリスク、または想定外の要因または事象の結果など、Astreyaの事業を当社の事業とうまく統合できないリスク、一般的な経済状況、当社が競合する市場の競争的で急速に変化する性質、人材市場の競争と従業員の採用と維持への影響、AIベースの技術をうまく利用する当社の能力、サイバー攻撃に起因する法的リスク、評判リスク、財務リスク、移民や税金に関するものを含む規制環境の変化などが挙げられます。将来の業績に影響を及ぼす可能性のあるその他の要因については、当社の最新の年次報告書（フォーム10-K）および証券取引委員会へのその他の提出書類で説明されています。適用される証券法に基づいて求められる場合を除き、新たな情報、将来の出来事、その他の要因による結果を問わず、Cognizantは将来の見通しに関する記述を更新または修正する義務を負いません。

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（日本語リリース：クライアント提供）

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