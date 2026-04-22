グッドデザイン大賞受賞・吉田田タカシ氏が登壇！「リノベーションスクール＠新潟市」第1回事前講演会を開催

新潟市

新潟市が推進するリノベーションまちづくりの一環で「第３回リノベーションスクール＠新潟市」を開催します。開催に先立ちまちづくりの第一線で活躍する実践者（講師）による事前講演会を開催します。

また、今年度もスクールマスターを務めていただく青木純さんを交えたトークセッションも行います。

■リノベーションまちづくりとは？

遊休空間等の既存資源を活用し、補助金に依存せずそのまちならではの事業（コンテンツ）創出を連鎖させ、シビックプライドの醸成やエリアの価値向上及び複合的な地域課題の解決を図る、民間主導の公民連携まちづくりの新たな取り組みです。

新潟市ではリノベーションまちづくりの担い手を育成するため、「リノベーションスクール＠新潟市」を開催し、古町エリアの空き店舗や公共空間の利活用案と事業計画を作成、不動産オーナーに提案し、事業の具体化を目指します。

■第1回事前講演会概要

・日 時：令和8年5月12日(火) 19:00～21:00（受付18:30～）

・会 場：旧第四銀行住吉町支店（みなとぴあ向い）｜新潟市中央区柳島町2-10

・講 師：吉田田タカシ｜教育者、ミュージシャン、デザイナー

青木純｜株式会社まめくらし 代表取締役

・講演内容：吉田田タカシのたのしい革命!? “つくるを通していきるを学ぶ”地域づくり

・参 加：参加費無料、要事前申込

・定 員：100名程度

※詳細は、新潟市ホームページをご参照ください。

https://www.city.niigata.lg.jp/shisei/seisaku/jigyoproject/niigata2km/project/renovation/renovationschool3.html

■第1回事前講演会申込みフォーム

https://lgpos.task-asp.net/cu/151009/ea/residents/procedures/apply/a5e9e894-3435-4232-bf7d-10f4a710e7a3/start

吉田田 タカシさん青木 純さん

※第２回事前講演会は8月4日（火）に開催予定です。

※リノベーションスクール本番は、10月2日（金）～10月4日（日）の３日間で開催予定。

5月12日（火）から受講生の募集を開始する予定です！

問合せ先：新潟市都市政策部 niigata2km@city.niigata.lg.jp

お問い合わせ先

新潟市都市政策部 稲葉・福村

連絡先 電話025-226-2696 メール niigata2km@city.niigata.lg.jp