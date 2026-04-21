ファブリック・サイネージLUFAS（ルーファス）が【JCOMマーケティング】で採用 ～高さ約10mの窓面に設置、華やかなエントランスを実現～

東日印刷株式会社

世界最大級の新聞印刷会社、東日印刷株式会社(https://www.tonichi-printing.co.jp/)（本社：東京都江東区、社長：西川 光昭、以下TONICHI）が製造・販売する、日本で唯一エコマークを取得しているファブリック・サイネージ「LUFAS(R)(https://www.tonichi-printing.co.jp/services/lufas)（以下、ルーファス）」が、JCOMマーケティング(https://marketing.jcom.co.jp/)株式会社（本社：東京都千代田区、櫻井 俊一 社長）の練馬統括オフィスで採用されました 。地上約10mの窓面4箇所に設置され、来訪者を迎える鮮やかな装飾と、バックヤードの目隠しという実用的な課題解決を両立させています。

■ ファブリック・サイネージ「LUFAS(R)（ルーファス）」とは

ルーファスは日本で唯一、エコマークを取得しているファブリック・サイネージです。誰でも簡単に布が張れるテンション（展張）構造で国際特許を取得しており、看板製作の初期費用だけでなく、取り付け・取り替えなどのコストも大幅に削減できます。さらに同じ大きさのアクリル板に比べて製造時のCO2排出量を95％削減（重量比）でき、昇華転写という高度な印刷技術で布を小さく折り畳めるので輸送時のCO2排出量も削減できます。布はペットボトル100％リサイクル、フレームも再生アルミを50％以上使用するなど、その高い環境性能と地震・災害に強い防災性能で、自治体や企業から高い関心が寄せられています。

■ 導入の背景：装飾による「驚き」と「目隠し」の両立

今回の導入の背景として、エントランスから見上げる先に室内側の空調機やロッカーが来訪者の視界に入ってしまうことが長年の課題となっていました。この問題を解消するため、単なるブラインドではなく、来訪者を驚かせるような「華やかなおもてなし」と「空間演出」を目的として、再現性の高いデザイン表現が可能なルーファスが選定されました。

TONICHIは、今回の事例を活かし、これまで設置が困難だった高所や特殊な空間におけるルーファスの導入実績をさらに拡大してまいります。今後も「サステナブルな時代のサイネージの新基準」として、企業のブランディングや空間演出を支援していきます。

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