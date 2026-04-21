東京タワーメインデッキ(150m)で “オールフリー”な“気分開放”体験をお届け！4月28日・29日 限定開催！

＼「オールフリー」でカシュっと“気分開放”！／ 東京タワーメインデッキ(150m)で “オールフリー”な“気分開放”体験をお届け！

約600段の外階段でメインデッキに上ると 「オールフリー」1本＆「メインデッキ（150m）展望料」が無料に！ ～4月28日(火)・29日(水・祝) 2日間限定開催～

サントリー(株)は、ノンアルコールビールテイスト飲料「オールフリー」の期間限定イベント「東京タワー オールフリーDAY」を、東京タワー(東京都港区芝公園4丁目2-8)にて、4月28日(火)・29日(水・祝)の2日間限定で開催します。

今春より「オールフリー」は、中味とパッケージをリニューアルし、新ブランドメッセージ「心のふたを開けよう」を掲げて、コミュニケーション活動を展開しています。その一環として、「オールフリー」で“気分開放”体験をお届けするイベント「東京タワー オールフリーDAY」を実施します。

本イベントでは、東京タワー名物、メインデッキ(150m)へと続く約600段の「オープンエア外階段」（以下、外階段）を無料開放します。通常はメインデッキまでの展望料金が必要になりますが、この2日間に限り、外階段をご利用の方は展望料が無料になるほか、リニューアルした「オールフリー」を無料でご試飲いただけます。さらに、メインデッキ(150m)内には、外階段利用者限定でご利用いただける、開放感あふれる特別装飾エリア「気分開放エリア」をご用意いたします。

ぜひ無料開放された外階段で東京タワーに上り、東京の景色を一望しながら、「オールフリー」による“開放体験”をお楽しみください。

開催概要

※天候や運営上の都合により、実施内容の変更、中止、入場制限等を行う可能性がございます。

※隣接する駐車場は混み合うことが予想されます。あらかじめご了承ください。

イベント内容

＜東京タワーメインデッキ行き「オープンエア外階段」無料開放＞

イベント期間中の2日間は、塔脚下のビル「フットタウン」屋上から、メインデッキ(150m)まで続く約600段の「オープンエア外階段」（通常は展望料金が必要）を無料開放します。「オープンエア外階段」は、景色を見ながら、そして心地よい風を感じながら、高さ150mのメインデッキまで上ることができる開放的なコースです。

外階段利用者には、「オールフリー」とコラボした、限定「昇り階段認定証」をプレゼントします。

※限定「昇り階段認定証」のお渡しは、20歳以上の方を対象とさせていただきます。

※メインデッキからのお帰りの際は、エレベーターをご利用いただけます。

＜ 特別装飾エリア「気分開放エリア」＞

メインデッキ(150m)内には、外階段利用者のみ入場することができる、特別装飾エリア「気分開放エリア」を設置します。新ブランドメッセージ「心のふたを開けよう」にちなみ、開放感を存分に味わっていただける空間です。

エリア内には「オールフリー」を無料で体験いただける限定自販機と試飲スペースを設置しています。東京の景色とともに「オールフリー」を味わう特別な“開放体験”をぜひお楽しみください。

【ご参考】4月4日（土）から放送中TV-CM「こんなに自由だったんだ」篇

TV-CM「こんなに自由だったんだ」篇では、新メッセンジャーの松山ケンイチさんが、「オールフリー」を「カシュっ」と開けた瞬間に座っていたソファごとパラグライダーで浮上し、気持ちよく空を浮遊します。日常から気分が開放される様子を、「心のふたを開けよう」という新ブランドメッセージと、「こんなに自由だったんだ。」というコピーとともに訴求しています。

＜概要＞

タイトル ： 「こんなに自由だったんだ」篇

出演 ： 松山ケンイチ

楽曲 ： 山下達郎 / Finally Free （CM用書き下ろし）

放映開始日 ： 2026年4月4日（土）

放送地域 ： 全国

動画URL ：「こんなに自由だったんだ」篇 15秒

https://www.youtube.com/watch?v=RSchFBbEgRM

「こんなに自由だったんだ」篇 30秒

https://www.youtube.com/watch?v=RHlUVjRloOI

「こんなに自由だったんだ スパークリング」篇 30秒

https://www.youtube.com/watch?v=azUXZa8t5TE

【ご参考】「オールフリー」のリニューアルについて

「オールフリー」は、「アルコール度数0.00％」「カロリーゼロ※1」「糖質ゼロ※2」「プリン体ゼロ※3」といった機能をもつノンアルコール飲料です。





※1 食品表示基準に基づき、100mlあたり5kcal未満を「カロリーゼロ」としています

※2 食品表示基準に基づき、100mlあたり糖質0.5g未満を「糖質ゼロ」としています

※3 100mlあたりプリン体0.5mg未満を「プリン体ゼロ」としています

「オールフリー」は、今春より中味・パッケージを大幅にリニューアルし、気分が開放される躍動感をイメージしたデザインへと刷新しました。さらなるファン拡大を図るとともに、ノンアルコール飲料市場の活性化を目指します。

＜中味について＞

濃色麦芽の配合比率を変更することで、より一層、ビールのような複雑な味わいとすっきりした後味に進化しました。

＜パッケージについて＞

「All Free」のブランドロゴを刷新し、気分が開放される躍動感をイメージしたデザインに仕上げました。

▼商品概要

※飲食店向け樽詰（10L）はリニューアル対象外

発売期日 ： 2026年2月下旬以降順次

発売地域 ： 全国

品目 ： 炭酸飲料

公式ホームページ ： https://www.suntory.co.jp/non-al/allfree/